Глушаков: «Почему все говорят, что я якобы старый для сборной России?»

Хавбек подмосковных «Химок» высказался по поводу своих игровых кондиций на старте текущего сезона:

Вызов в сборную – праздник для любого игрока. Выступать за сборную нужно не ради титулов и трофеев, есть основная мотивация – защищать честь России. Карпин позвонил, поговорили, и потом я попал в список. Сейчас настроение прекрасное. Не вызывали – и не вызывали. Считаю, что надо жить сегодняшним днём и думать о футболе.

Хорошая форма осенью – это моя вторая молодость? Нет, у меня молодая супруга просто (смеётся).

Я достойно играл и в «Ахмате», просто никто не замечал, я там забивал голы, был в нормальной физической форме, но просто не вызывался в сборную тогда. Сейчас хорошо отработал на сборах, подготовился. Была мотивация, была цель вернуться в сборную России.

По мнению многих, 34 года — это уже ветеран. Некоторые игроки меня спрашивают: «А ты что, не заканчиваешь ещё?».

Почему все говорят, что я якобы старый для сборной России? У нас есть примеры, Юра Жирков и Серега Игнашевич играли до 36-38 лет.