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Глушаков: «Почему все говорят, что я якобы старый для сборной России?»

вчера, 13:54

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу своих игровых кондиций на старте текущего сезона:

Вызов в сборную – праздник для любого игрока. Выступать за сборную нужно не ради титулов и трофеев, есть основная мотивация – защищать честь России. Карпин позвонил, поговорили, и потом я попал в список. Сейчас настроение прекрасное. Не вызывали – и не вызывали. Считаю, что надо жить сегодняшним днём и думать о футболе.

Хорошая форма осенью – это моя вторая молодость? Нет, у меня молодая супруга просто (смеётся).

Я достойно играл и в «Ахмате», просто никто не замечал, я там забивал голы, был в нормальной физической форме, но просто не вызывался в сборную тогда. Сейчас хорошо отработал на сборах, подготовился. Была мотивация, была цель вернуться в сборную России.

По мнению многих, 34 года — это уже ветеран. Некоторые игроки меня спрашивают: «А ты что, не заканчиваешь ещё?».

Почему все говорят, что я якобы старый для сборной России? У нас есть примеры, Юра Жирков и Серега Игнашевич играли до 36-38 лет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:34
Старый конь борозды не портит,
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:01
потому что ты медлительный для сборной для Химок и РПЛ само то но для международный матчей уже старый
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:18
Потому, что старый.
МапС
МапС
вчера в 14:52
Топи баню, коки мой,
Под самогончик песни пой!
Futurista
Futurista
вчера в 14:47
Роналду постеснялся назвать...скромник...
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:43
Глушаков гляди комментарии на соккере читает)))
МапС
МапС
вчера в 14:27
Ты не просто стар, а суперстар!
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:24
Потому что в сборной смена поколения и омолаживают состав как могут. А тебе скоро 35!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:06
Глушаков пришёл на интервью с пейджером...с кассетным магнитофоном и видеокассетой с Ван Даммом......и задаёт вопрос : "Почему я старый для сборной ??"
LOpp
LOpp
вчера в 13:59
Выступать за сборную нужно не ради титулов и трофеев..

Это какие титулы или трофеи грозят нашей сборной?
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