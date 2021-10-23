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В «Интере» подтвердили, что клуб близок к продлению контракта с Бареллой

вчера, 12:39

Полузащитник Николо Барелла намерен продлить свой контракт с «Интером».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что новое соглашение будет заключено на пять лет с повышением заработной платы. Отмечается, что «Ливерпуль» так и не начал переговоры о подписании игрока.

«Мы близки к достижению соглашения с Бареллой», — подтвердил генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:10
«Интер» близок к подписанию нового контракта с ключевым полузащитником и победителем Евро-2020 Николо Бареллой, подтвердил исполнительный директор Джузеппе Маротта.

Игрок стал важным активом после его постоянного перевода из Кальяри в 2020 году, и его более высокий статус в команде заслуживает соответствующего признания.

Несмотря на начальный момент в начале лета, когда уход выглядел вполне вероятным, «Интер» также в течение некоторого времени вел переговоры по контракту с Лаутаро Мартинесом. Марцело Брозович - еще один игрок в очереди на новую сделку, несмотря на недавние слухи о связи хорвата с переходом в «Челси».

«Барелла и Лаутаро продлят контракт с повышением зарплаты, мы близки. Контракт Брозовича истекает, это займет больше времени», - сказал Маротта на этой неделе.

Первоначально Барелла перешел в Интер в 2019 году в аренду с обязательством сделать переход постоянным в следующем году. Он пропустил только две игры Серии А в прошлом сезоне, поскольку Нерадзурри выиграли первое скудетто за более чем десятилетие - один из них был после того, как титул уже был выигран.

Затем игрок сыграл важную роль для Италии на Евро-2020, начиная каждую игру, за исключением в групповом этапе против Уэльса.

С тех пор Барелла начинал все игры за Интер в этом сезоне в Серии А и Лиге чемпионов и уже успел сделать шесть результативных передач всего в восьми домашних матчах - всего на три меньше, чем его окончательный результат в Серии А за весь прошлый сезон.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:00
Зарплата, как обычно, с задержкой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:56
Отличная новость,полезный игрок!
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