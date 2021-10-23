В «Интере» подтвердили, что клуб близок к продлению контракта с Бареллой

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вчера, 12:39

Полузащитник намерен продлить свой контракт с «Интером».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что новое соглашение будет заключено на пять лет с повышением заработной платы. Отмечается, что «Ливерпуль» так и не начал переговоры о подписании игрока.

«Мы близки к достижению соглашения с Бареллой», — подтвердил генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.