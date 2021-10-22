Селюк: «Гогуа не будет получать зарплату в ЦСКА просто так, как Фукс»

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, прокомментировал информацию, согласно которой «армейский» клуб может расторгнуть контракт с ивуарийцем на следующей неделе.
Пока что это просто слухи, но не беспочвенные. Если человек до сих пор не играет, то, естественно, надо какие-то шаги предпринимать, так что посмотрим.
Это, возможно, произойдет на следующей неделе, а может, – через три. Это момент переговорный, поэтому может сложиться по-разному.
Сейчас все зависит не от нас, а от ЦСКА. Переговоры идут, но сложиться могут как угодно. Поймите, Гогуа не тот человек, который будет, как Фукс, сидеть на лавке два года, получать зарплату просто так и не волноваться.
Гогуа тоже не фонтан, уровень Тамбова, потому сильно кони и непереживают.А Селюку пристроить парня надо, старается счас найт иему команду видно
Гогуа тоже не фонтан, уровень Тамбова, потому сильно кони и непереживают.А Селюку пристроить парня надо, старается счас найт иему команду видно