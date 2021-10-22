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Селюк: «Гогуа не будет получать зарплату в ЦСКА просто так, как Фукс»

вчера, 12:54

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, прокомментировал информацию, согласно которой «армейский» клуб может расторгнуть контракт с ивуарийцем на следующей неделе.

Пока что это просто слухи, но не беспочвенные. Если человек до сих пор не играет, то, естественно, надо какие-то шаги предпринимать, так что посмотрим.

Это, возможно, произойдет на следующей неделе, а может, – через три. Это момент переговорный, поэтому может сложиться по-разному.

Сейчас все зависит не от нас, а от ЦСКА. Переговоры идут, но сложиться могут как угодно. Поймите, Гогуа не тот человек, который будет, как Фукс, сидеть на лавке два года, получать зарплату просто так и не волноваться.

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ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
вчера в 17:19
нормально потролли бразильского великого лавочника!!!
Гогуа тоже не фонтан, уровень Тамбова, потому сильно кони и непереживают.А Селюку пристроить парня надо, старается счас найт иему команду видно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:55
С Гогуа непонятки творятся. Если не нужен, надо отпускать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:52
Селюк как всегда за своих негров горой.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:22
Вот сам Селюк и не волнуется.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:09
Набрали негров лавку полировать.
4RT
4RT
вчера в 13:04
Конечно не будет сидеть,ведь это клуб с ним расторгает контракт 😁
Cat01
Cat01
вчера в 12:57
Кому это выгодно
drug01
drug01
вчера в 12:55
Это им решать
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