Селюк: «Гогуа не будет получать зарплату в ЦСКА просто так, как Фукс»

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА , прокомментировал информацию, согласно которой «армейский» клуб может расторгнуть контракт с ивуарийцем на следующей неделе.

Пока что это просто слухи, но не беспочвенные. Если человек до сих пор не играет, то, естественно, надо какие-то шаги предпринимать, так что посмотрим.

Это, возможно, произойдет на следующей неделе, а может, – через три. Это момент переговорный, поэтому может сложиться по-разному.