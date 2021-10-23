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Переговоры «Ливерпуля» с агентом Салаха о новом контракте зашли в тупик

вчера, 11:58

Появилась информация о переговорах «Ливерпуля» с нападающим Мохамедом Салахом по новому контракту.

The Times утверждает, что переговоры между сторонами зашли в тупик. Руководство «Ливерпуля» понимает, что им нужно сделать 29-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Однако агент игрока Рами Аббас требует для Салаха зарплату более 400 тысяч фунтов в неделю.

Нынешний контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
АбдуФотий
АбдуФотий
вчера в 17:45
Если слишком будет кюываться тупо продать, это я как фанат ЛФК говорю
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:24
Пора отпускать. В Челси можно забрать Зиеша! Ни чем не хуже Салаха.
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ
вчера в 16:41
ЖЕСТЬ. Пенсионерка Кристина получает 480 000 фунтов в неделю. Ахренеть. Вы там ваще попутались??)) ушло уже его время, это так он еще отрыжки пускает))), .. И то где действительно сложно и надно, уже киксует.
azkan
azkan
вчера в 16:38
Как говорится, не заменимых нет. Но равноценного не купят прямо сейчас. Если есть амбиции и цель победить в АПЛ и ЛЧ, тогда нужно продлевать. Если нет этих целей, тогда не только Салах, но и даже Клопп не нужен))
Оновтун
Оновтун
вчера в 16:06
Какие 400 тыс фунтов? Продать и никаких переговоров
112910415
112910415
вчера в 15:43
Салах знает себе цену, и агент тоже
berda2003
berda2003
вчера в 15:38
агент для себя выбивает зарплату и по пути для салаха...
вообще, эти 56ы "спортсмены" нивелировали понятие зарплата...
DXTK
DXTK
вчера в 15:35
нечего из салаха делать культ личности и идти на поводу у него и его агента......... ладно если бы Мо являлся воспитанником клуба, как Джеррард, лет 10 отыграл на эфнилде, понятно было бы желание во чтобы то не стало продлить.... при этом пока выиграли все два трофея с ним, ..... Ливерпулю лучше его продать за 130 -150 в Реал, куда он так хочет и куда его агент склоняет, набивая ему цену, пока он хорош и за него отдадут деньги, ему уже 30 лет... .... а на вырученные с продажи найти себе новых и моложе............ Вон Кутиньо захотел уйти продали............ а после на вырученные деньги закрыли позиции
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 15:25
Так все логично как бы, Cалах главное звено и звезда команды и по сути должен быть самым высокооплачиваемым игроком. Ушлые америкосы хотят на двух стульях усидеть))
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:45
Ну да, пан или пропал!!! Третьего не дано!!!
particular
particular
вчера в 14:38, ред.
Предстоящий контракт или переподписание, станут для Салаха последними в его активной части карьеры. Поэтому, он идёт ва-банк, положив с пробором на принципы, ситуацию и общественное мнение 🤔
Bensurr
Bensurr
вчера в 14:18
Салах на данный момент лучший футболист мира в каждом матче доказывает это, через два года ему будет 31 год, тут у руководства Ливерпуля есть сомнения, будет ли он так играть и в 31 лет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:13
Если не смогут продлить Салаха то летом Ливерпулю придется его продавать потому что у него останется всего год по контракту. ПСЖ может купить Салаха если не удастся сохранить Мбаппе и подписать Холанда.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:46
Уважаемые пользователи, прежде чем судить прочтите комментарий по этой ссылке, там есть все цифры:
https://www.soccer.ru/news/1287234/salah-mohamed-liverpul?comment=30866703comment-30866703
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:31
Ливерпуль должен сделать Мохамеда Салаха самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.

У «Ливерпуля» есть проблема с Мохамедом Салахом, но большинство клубов были бы счастливы иметь ее. У них, возможно, сейчас лучший игрок в мире, и он соответствует этим требованиям, забивая практически в каждом матче, в котором он участвует. Единственным недостатком «Ливерпуля» является то, что он еще не подписал новый контракт, срок его полномочий истекает в 2023 году, и каждое выдающееся выступление увеличивает давление на переговоров.

Сейчас большой вопрос заключается в том, не закручивает ли Салах настолько сильно, что ставит американских владельцев «Ливерпуля», Fenway Sports Group (FSG), в безвыходную ситуацию? Салах станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля», если он согласится на новый контракт на «Энфилде», с защитником Вирджилом ван Дейком, занимающим эту позицию прямо сейчас, подписав в августе новый контракт на сумму 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

Но, как сообщили источники на этой неделе, когда выяснилось, что нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд будет требовать зарплату, превышающую 500000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы подписать контракт с одним из многих клубов, отчаявшихся получить его услуги следующим летом, стоимость одного из лучших игроков мира в нашей команде после этого стремительно выросла, и Салах, несомненно, заслуживает того, чтобы быть помещенным в ту же сетку, где такие, как Холанд, Неймар, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Каждый раз, когда Салах забивает крупный гол или вносит свой вклад в победу команды Юргена Клоппа, он делает себя еще более ценным для клуба, но также еще больше укрепляет свои позиции в переговорах по контракту.

Когда в январе 2018 года Филиппе Коутиньо переехал в Барселону за трансферный сбор в размере 142 млн фунтов стерлингов, Ливерпуль позволил своему лучшему игроку уйти, но разумно реинвестировал каждый пенни этого сбора, чтобы подписать Ван Дейка (75 млн фунтов из Саутгемптона) и вратаря Алиссона (67 млн ​​фунтов из Ромы). Это решение в конечном итоге оказалось решающим в победе клуба в Лиге чемпионов в 2019 году и в Премьер-Лиге годом позже.

«Ливерпуль» мог бы пойти по тому же пути с Салахом, но суровые финансовые реалии пандемии разрушили трансферный рынок, и ни один клуб не мог повысить плату за трансфер, необходимую для того, чтобы забрать 29-летнего футболиста. В 2022 году все может быть иначе, особенно если он продолжит забивать, казалось бы, по своему желанию, но «Ливерпуль» совершит огромную ошибку, если будет отдавать приоритет прибыли, а не затратам на его содержание.

Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги после его перехода из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в августе. Источники сообщают, что 36-летний футболист зарабатывает 480 000 фунтов стерлингов в неделю на «Олд Траффорде». Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ненадолго поднялся на вершину лиги по заработной плате, подписав контракт на 385000 фунтов стерлингов в неделю в апреле, но Салах и его советники будут иметь полное право утверждать, что он заслуживает того, чтобы затмить как Роналду, так и Де Брюйне.

Как сказал Клопп в этом сезоне, в мировом футболе сейчас нет никого лучше, чем Салах, поэтому для Ливерпуля было бы рискованным шагом сказать игроку, что, несмотря на его звездный счет, он не достоин соответствующей зарплаты.


Но они должны спросить, кто может заменить Салаха и сколько это будет стоить?
4RT
4RT
вчера в 13:24
Гоните в шею обоих
Землянин
Землянин
вчера в 13:24
Через год продать и не мучиться 😂
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 13:22
Подписывать его на таких условиях - глупость полная. Ему уже тридцатка. Будет ли он в 33 так же тащить - большой вопрос, а вот бабло тянуть из клуба будет гарантированно. Просто это сто пудов потом скажется на будущих трансферах клуба. Всё будет уходить на Салаха. Смотришь на Барсу с Юве и задумываешься
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:00
Агент совсем оборзел.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:37
Ох уж эти агенты
Брулин
Брулин
вчера в 12:36
Как прожить на 400 тысяч фунтов. В неделю
Ironigor
Ironigor ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 12:23
Ну да , как прожить на такие гроши , бедолага !)
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 12:07
Ну да, цены растут. Картошка за 50 р уже стоит. Как прожить за такие смешную зп как 300т фунтов в неделю хз🤔. Не сдавайся Мо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:06
Просто по деньгам надо подвинуться...
ОПС
ОПС
вчера в 12:05
И опять все упирается в деньги.
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