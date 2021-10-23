Переговоры «Ливерпуля» с агентом Салаха о новом контракте зашли в тупик

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вчера, 11:58

Появилась информация о переговорах «Ливерпуля» с нападающим по новому контракту.

The Times утверждает, что переговоры между сторонами зашли в тупик. Руководство «Ливерпуля» понимает, что им нужно сделать 29-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Однако агент игрока Рами Аббас требует для Салаха зарплату более 400 тысяч фунтов в неделю.

Нынешний контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.