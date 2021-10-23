Переговоры «Ливерпуля» с агентом Салаха о новом контракте зашли в тупик

Появилась информация о переговорах «Ливерпуля» с нападающим Мохамедом Салахом по новому контракту.
The Times утверждает, что переговоры между сторонами зашли в тупик. Руководство «Ливерпуля» понимает, что им нужно сделать 29-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Однако агент игрока Рами Аббас требует для Салаха зарплату более 400 тысяч фунтов в неделю.
Нынешний контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.
У «Ливерпуля» есть проблема с Мохамедом Салахом, но большинство клубов были бы счастливы иметь ее. У них, возможно, сейчас лучший игрок в мире, и он соответствует этим требованиям, забивая практически в каждом матче, в котором он участвует. Единственным недостатком «Ливерпуля» является то, что он еще не подписал новый контракт, срок его полномочий истекает в 2023 году, и каждое выдающееся выступление увеличивает давление на переговоров.
Сейчас большой вопрос заключается в том, не закручивает ли Салах настолько сильно, что ставит американских владельцев «Ливерпуля», Fenway Sports Group (FSG), в безвыходную ситуацию? Салах станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля», если он согласится на новый контракт на «Энфилде», с защитником Вирджилом ван Дейком, занимающим эту позицию прямо сейчас, подписав в августе новый контракт на сумму 300 000 фунтов стерлингов в неделю.
Но, как сообщили источники на этой неделе, когда выяснилось, что нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд будет требовать зарплату, превышающую 500000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы подписать контракт с одним из многих клубов, отчаявшихся получить его услуги следующим летом, стоимость одного из лучших игроков мира в нашей команде после этого стремительно выросла, и Салах, несомненно, заслуживает того, чтобы быть помещенным в ту же сетку, где такие, как Холанд, Неймар, Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Каждый раз, когда Салах забивает крупный гол или вносит свой вклад в победу команды Юргена Клоппа, он делает себя еще более ценным для клуба, но также еще больше укрепляет свои позиции в переговорах по контракту.
Когда в январе 2018 года Филиппе Коутиньо переехал в Барселону за трансферный сбор в размере 142 млн фунтов стерлингов, Ливерпуль позволил своему лучшему игроку уйти, но разумно реинвестировал каждый пенни этого сбора, чтобы подписать Ван Дейка (75 млн фунтов из Саутгемптона) и вратаря Алиссона (67 млн фунтов из Ромы). Это решение в конечном итоге оказалось решающим в победе клуба в Лиге чемпионов в 2019 году и в Премьер-Лиге годом позже.
«Ливерпуль» мог бы пойти по тому же пути с Салахом, но суровые финансовые реалии пандемии разрушили трансферный рынок, и ни один клуб не мог повысить плату за трансфер, необходимую для того, чтобы забрать 29-летнего футболиста. В 2022 году все может быть иначе, особенно если он продолжит забивать, казалось бы, по своему желанию, но «Ливерпуль» совершит огромную ошибку, если будет отдавать приоритет прибыли, а не затратам на его содержание.
Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги после его перехода из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в августе. Источники сообщают, что 36-летний футболист зарабатывает 480 000 фунтов стерлингов в неделю на «Олд Траффорде». Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ненадолго поднялся на вершину лиги по заработной плате, подписав контракт на 385000 фунтов стерлингов в неделю в апреле, но Салах и его советники будут иметь полное право утверждать, что он заслуживает того, чтобы затмить как Роналду, так и Де Брюйне.
Как сказал Клопп в этом сезоне, в мировом футболе сейчас нет никого лучше, чем Салах, поэтому для Ливерпуля было бы рискованным шагом сказать игроку, что, несмотря на его звездный счет, он не достоин соответствующей зарплаты.
Но они должны спросить, кто может заменить Салаха и сколько это будет стоить?
У «Ливерпуля» есть проблема с Мохамедом Салахом, но большинство клубов были бы счастливы иметь ее. У них, возможно, сейчас лучший игрок в мире, и он соответствует этим требованиям, забивая практически в каждом матче, в котором он участвует. Единственным недостатком «Ливерпуля» является то, что он еще не подписал новый контракт, срок его полномочий истекает в 2023 году, и каждое выдающееся выступление увеличивает давление на переговоров.
Сейчас большой вопрос заключается в том, не закручивает ли Салах настолько сильно, что ставит американских владельцев «Ливерпуля», Fenway Sports Group (FSG), в безвыходную ситуацию? Салах станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля», если он согласится на новый контракт на «Энфилде», с защитником Вирджилом ван Дейком, занимающим эту позицию прямо сейчас, подписав в августе новый контракт на сумму 300 000 фунтов стерлингов в неделю.
Но, как сообщили источники на этой неделе, когда выяснилось, что нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд будет требовать зарплату, превышающую 500000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы подписать контракт с одним из многих клубов, отчаявшихся получить его услуги следующим летом, стоимость одного из лучших игроков мира в нашей команде после этого стремительно выросла, и Салах, несомненно, заслуживает того, чтобы быть помещенным в ту же сетку, где такие, как Холанд, Неймар, Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Каждый раз, когда Салах забивает крупный гол или вносит свой вклад в победу команды Юргена Клоппа, он делает себя еще более ценным для клуба, но также еще больше укрепляет свои позиции в переговорах по контракту.
Когда в январе 2018 года Филиппе Коутиньо переехал в Барселону за трансферный сбор в размере 142 млн фунтов стерлингов, Ливерпуль позволил своему лучшему игроку уйти, но разумно реинвестировал каждый пенни этого сбора, чтобы подписать Ван Дейка (75 млн фунтов из Саутгемптона) и вратаря Алиссона (67 млн фунтов из Ромы). Это решение в конечном итоге оказалось решающим в победе клуба в Лиге чемпионов в 2019 году и в Премьер-Лиге годом позже.
«Ливерпуль» мог бы пойти по тому же пути с Салахом, но суровые финансовые реалии пандемии разрушили трансферный рынок, и ни один клуб не мог повысить плату за трансфер, необходимую для того, чтобы забрать 29-летнего футболиста. В 2022 году все может быть иначе, особенно если он продолжит забивать, казалось бы, по своему желанию, но «Ливерпуль» совершит огромную ошибку, если будет отдавать приоритет прибыли, а не затратам на его содержание.
Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги после его перехода из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в августе. Источники сообщают, что 36-летний футболист зарабатывает 480 000 фунтов стерлингов в неделю на «Олд Траффорде». Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ненадолго поднялся на вершину лиги по заработной плате, подписав контракт на 385000 фунтов стерлингов в неделю в апреле, но Салах и его советники будут иметь полное право утверждать, что он заслуживает того, чтобы затмить как Роналду, так и Де Брюйне.
Как сказал Клопп в этом сезоне, в мировом футболе сейчас нет никого лучше, чем Салах, поэтому для Ливерпуля было бы рискованным шагом сказать игроку, что, несмотря на его звездный счет, он не достоин соответствующей зарплаты.
Но они должны спросить, кто может заменить Салаха и сколько это будет стоить?