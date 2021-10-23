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Эджуке – лучший игрок матча ЦСКА — «Крылья Советов»

вчера, 21:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающего ЦСКА Чидеру Эджуке признали лучшим футболистом поединка 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Нигерийский форвард забил один из мячей.

Подопечные Алексея Березуцкого поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 балла.

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22 октября ФотоКомментарии18
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Все комментарии
budget
budget ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 06:54
набакина забыл не звезда но все дыры затыкает
budget
budget
сегодня в 06:27
этот энерджайзер однозначнот лучший похоже алексей все лучшее у леонида викторовича перенял мусу вспомните
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:47
Эджуке просто лучший в команде ЦСКА !!!
А Дзагоев профессор, самый грамотный футболист из всего состава команды. Я как всегда буду говорить о том что Алану хватает разобраться в ситуации и сделать всего одну голевую передачу, которая оставит всю команду соперников вне игры, вне футбола и доходя до адресата становится голевой , что сегодня Алан и продемонстрировал. А ведь сколько раз в тяжёлый для команды момент Алан мог вот такое своё мастерство ,читая короткий момент ситуации сделать разрезающую передачу от которой зависит победный исход всего противостояния. А это не каждому дано. И я думаю что руководство клуба и тренерский штаб сделали правильное решение, продлив с Аланом контракт ,несмотря на его травмотичность . Он всё равно выходит на 15 - 20 минут и делает всё от него зависящее, результат для команды !!! А Эджуке это тот наконечник атаки ЦСКА который вместе с Заболотным могут завершать эти задумки передачи Алана .
Ну а Эджуке ещё раз поздравляю вместе со всеми болельщиками ЦСКА с Победой !!! Удачи !!! Всем Добра !!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:32
Чиди превратился в лидера ЦСКА после отбытия Влашича на туманный альбион.Парниша повзрослел и обрёл уверенность. Не удивлюсь, если летом его кто-то попытается перекупить.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:29
Эджуке конечно молодец, спору нет.....но я рад ещё за Алана Дзагоева. 15 минут играл и с его помощью перевернул ход матча в пользу ЦСКА
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:14
Эджуке действительно заслужил эту награду! Его гол перевернул игру, и возможно после этого Самарцы надломились морально,т.к до этого явно незаслуживали поражения...Эджуке сейчас лидер атаки армейцев. Сейчас он не просто бегунок, а еще отличный дриблер и завершитель атак. Сегодня совершил аж 9 удачных обводок!!! Молодец, что еще сказать
протон
протон
вчера в 21:14
Дзагоев - гроссмейстер просто
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:11
У нас просто других нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:11
9 удачных обводок и 11 выигранных единоборств,плюс гол,начавшийся опять же с его удара,неловко отбитого Ломаевым. Хоть на кого-то весь матч можно смотреть с ожиданием и конечным удовольствием.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:07
Опреденно лучший, светлое пятно в атаке, тащит
Фернандес, Мухин, Бийол, Обляков, Акинфеев на уровне
Остальные к сожалению не тянут, а это пол команды
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:05
Да хорош парень!)
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