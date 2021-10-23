Эджуке – лучший игрок матча ЦСКА — «Крылья Советов»

Нападающего ЦСКА Чидеру Эджуке признали лучшим футболистом поединка 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Нигерийский форвард забил один из мячей.
Подопечные Алексея Березуцкого поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 балла.
А Дзагоев профессор, самый грамотный футболист из всего состава команды. Я как всегда буду говорить о том что Алану хватает разобраться в ситуации и сделать всего одну голевую передачу, которая оставит всю команду соперников вне игры, вне футбола и доходя до адресата становится голевой , что сегодня Алан и продемонстрировал. А ведь сколько раз в тяжёлый для команды момент Алан мог вот такое своё мастерство ,читая короткий момент ситуации сделать разрезающую передачу от которой зависит победный исход всего противостояния. А это не каждому дано. И я думаю что руководство клуба и тренерский штаб сделали правильное решение, продлив с Аланом контракт ,несмотря на его травмотичность . Он всё равно выходит на 15 - 20 минут и делает всё от него зависящее, результат для команды !!! А Эджуке это тот наконечник атаки ЦСКА который вместе с Заболотным могут завершать эти задумки передачи Алана .
Ну а Эджуке ещё раз поздравляю вместе со всеми болельщиками ЦСКА с Победой !!! Удачи !!! Всем Добра !!!
А Дзагоев профессор, самый грамотный футболист из всего состава команды. Я как всегда буду говорить о том что Алану хватает разобраться в ситуации и сделать всего одну голевую передачу, которая оставит всю команду соперников вне игры, вне футбола и доходя до адресата становится голевой , что сегодня Алан и продемонстрировал. А ведь сколько раз в тяжёлый для команды момент Алан мог вот такое своё мастерство ,читая короткий момент ситуации сделать разрезающую передачу от которой зависит победный исход всего противостояния. А это не каждому дано. И я думаю что руководство клуба и тренерский штаб сделали правильное решение, продлив с Аланом контракт ,несмотря на его травмотичность . Он всё равно выходит на 15 - 20 минут и делает всё от него зависящее, результат для команды !!! А Эджуке это тот наконечник атаки ЦСКА который вместе с Заболотным могут завершать эти задумки передачи Алана .
Ну а Эджуке ещё раз поздравляю вместе со всеми болельщиками ЦСКА с Победой !!! Удачи !!! Всем Добра !!!
Фернандес, Мухин, Бийол, Обляков, Акинфеев на уровне
Остальные к сожалению не тянут, а это пол команды
Фернандес, Мухин, Бийол, Обляков, Акинфеев на уровне
Остальные к сожалению не тянут, а это пол команды