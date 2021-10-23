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Чилуэлл повторил достижение Азара в «Челси»

вчера, 16:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)7 : 0Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл отметился голом в матче 9-го тура АПЛ с «Норвичем» (7:0).

Чилуэлл забил в четырех матчах чемпионата Англии подряд. Ранее он забивал в ворота «Астон Виллы» в мае в 38-м туре (1:2), а также в трех встречах этого сезона, в которых принял участие – «Саутгемптон» (3:0), «Брентфорд» (1:0) и сегодняшняя игра с «канарейками».

Таким образом, Бен стал первым игроком «Челси», забившим в 4 турах чемпионата подряд, со времен выступлений за клуб вингера Эдена Азара, бельгиец показал такой результат в ноябре 2016 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:18
Помню как Маунта называли сыном Лэмпарда, а в начале этого сезона писали, что он выскочка, одно-сезонка и ожидаемо вернулся на свой реальный уровень. А Маунт не перестает работать и доказывать все на футбольном поле. Просто восхищаюсь его временами гениальной игрой!
idres
idres
вчера в 17:26
Есть шанс обогнать..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:05
Удивляет то, что это защитник. Интересно, как он выполняет свои основные функции? Судя по тому, что из 9 туров он выходил только в 3, защитник он так себе. Может пора его уже переводить в линию полузащиты или нападения. У него там лучше получается...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:59
Что это ему даёт?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:59
Не бог весть какое достижение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:58
Теперь надо превзойти!
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