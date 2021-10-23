Чилуэлл повторил достижение Азара в «Челси»

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вчера, 16:47

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл отметился голом в матче 9-го тура АПЛ с «Норвичем» (7:0).

Чилуэлл забил в четырех матчах чемпионата Англии подряд. Ранее он забивал в ворота «Астон Виллы» в мае в 38-м туре (1:2), а также в трех встречах этого сезона, в которых принял участие – «Саутгемптон» (3:0), «Брентфорд» (1:0) и сегодняшняя игра с «канарейками».

Таким образом, Бен стал первым игроком «Челси», забившим в 4 турах чемпионата подряд, со времен выступлений за клуб вингера , бельгиец показал такой результат в ноябре 2016 года.