«Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда лидируют. Итоги 8-го тура Бундеслиги

Завершились все поединки 8-го тура чемпионата Германии.
«Хоффенхайм» — «Кёльн» 5:0
Голы: Бебу Ихлас 31, Бебу Ихлас 49, Баумгартнер Кристоф 51, Гайгер Деннис 74, Пош Штефан 87
«Боруссия» — «Майнц» 3:1
Голы: Ройс Марко 3, Холанд Эрлинг 54 (пенальти), Холанд Эрлинг 90+4 — Буркардт Йонатан 87
«Айнтрахт» — «Герта» 1:2
Голы: Пасьенса Гонсало 78 (пенальти) — Рихтер Марко 7, Эккеленкамп Юрген 63
«Унион» — «Вольфсбург» 2:0
Голы: Авонийи Тайво 49, Бекер Шеральдо 83
«Фрайбург» — «РБ Лейпциг» 1:1
Голы: Чжон Ву-Ен 64 — Форсберг Эмиль 32 (пенальти)
«Гройтер Фюрт» — «Бохум» 0:1
Гол: Лосилла Антони 80
«Боруссия» — «Штутгарт» 1:1
Голы: Хофманн Йонас 42 — Мавропанос Константинос 15
«Байер» — «Бавария» 1:5
Голы: Шик Патрик 55 — Левандовски Роберт 4, Левандовски Роберт 30, Мюллер Томас 34, Гнабри Серж 35, Гнабри Серж 37
«Аугсбург» — «Арминия» 1:1
Голы: Оксфорд Рис 19 — Лаурсен Якоб 77