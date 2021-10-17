ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда лидируют. Итоги 8-го тура Бундеслиги

вчера, 21:01

Завершились все поединки 8-го тура чемпионата Германии.

«Хоффенхайм» — «Кёльн» 5:0
Голы: Бебу Ихлас 31, Бебу Ихлас 49, Баумгартнер Кристоф 51, Гайгер Деннис 74, Пош Штефан 87

«Боруссия» — «Майнц» 3:1
Голы: Ройс Марко 3, Холанд Эрлинг 54 (пенальти), Холанд Эрлинг 90+4 — Буркардт Йонатан 87

«Айнтрахт» — «Герта» 1:2
Голы: Пасьенса Гонсало 78 (пенальти) — Рихтер Марко 7, Эккеленкамп Юрген 63

«Унион» — «Вольфсбург» 2:0
Голы: Авонийи Тайво 49, Бекер Шеральдо 83

«Фрайбург» — «РБ Лейпциг» 1:1
Голы: Чжон Ву-Ен 64 — Форсберг Эмиль 32 (пенальти)

«Гройтер Фюрт» — «Бохум» 0:1
Гол: Лосилла Антони 80

«Боруссия» — «Штутгарт» 1:1
Голы: Хофманн Йонас 42 — Мавропанос Константинос 15

«Байер» — «Бавария» 1:5
Голы: Шик Патрик 55 — Левандовски Роберт 4, Левандовски Роберт 30, Мюллер Томас 34, Гнабри Серж 35, Гнабри Серж 37

«Аугсбург» — «Арминия» 1:1
Голы: Оксфорд Рис 19 — Лаурсен Якоб 77

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ujmna2na4eh9
ujmna2na4eh9
сегодня в 04:41
Байер знатно уделали
beefs
beefs
вчера в 21:05
бавария заняла свое коронное место...
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