Максименко отразил 50% ударов в створ в этом сезоне РПЛ

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вчера, 13:25

Голкипер «Спартака» отразил только 50% ударов в створ своих ворот в текущем сезоне РПЛ .

Всего в створ ворот Максименко было нанесено 34 удара, 17 из них стали голевыми. Это худший показатель по отражению ударов в створ среди вратарей РПЛ , которые сыграли хотя бы 2 матча в этом сезоне.