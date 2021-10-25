Максименко отразил 50% ударов в створ в этом сезоне РПЛ

Голкипер «Спартака» Александр Максименко отразил только 50% ударов в створ своих ворот в текущем сезоне РПЛ.
Всего в створ ворот Максименко было нанесено 34 удара, 17 из них стали голевыми. Это худший показатель по отражению ударов в створ среди вратарей РПЛ, которые сыграли хотя бы 2 матча в этом сезоне.
50% — Вратарь «Спартака» Александр Максименко отразил лишь 50% ударов в створ своих ворот в этом сезоне @premierliga (17/34), худший процент среди вратарей как минимум с двумя матчами в чемпионате России в этом сезоне. Уязвимость. pic.twitter.com/vuRQqbwcGL— OptaIvan (@OptaIvan) October 25, 2021
Пора окончательно признать, что Максименко слабый голкипер, плюс еще не чувствует конкуренции в клубе, звездой он себя всегда считал. Пора дать Селихову шанс, если он физически готов.
Пора окончательно признать, что Максименко слабый голкипер, плюс еще не чувствует конкуренции в клубе, звездой он себя всегда считал. Пора дать Селихову шанс, если он физически готов.
- Ну что он один может сделать? Ну помог раз Джикия - вынес мяч с ленточки, ну пытался ещё пару раз помочь... Один раз даже его помощь боком вышла "Спартаку", (когда Мостовой забил свой первый мяч)...
- А ГДЕ БЫЛА ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ КОМАНДА, КОГДА "ЗЕНИТ" СО ВСЕХ СТОРОН РАССТРЕЛИВАЛ ВОРОТА "СПАРТАКА" И ЗАБИВАЛ МЯЧИ ОДИН ЗА ДРУГИМ???
- А я вам скажу где! Взгляните на повторы... Все стоят в сторонке и смотрят, как "Зенит" куражится... Один Джикия молодец! Хоть и ошибался, но боролся до финального свистка... А остальные уже после первого тайма "ручки сложили" и ждали только итогового счёта на табло...
- А вы говорите - вратарь виноват, вратарь... Да просто жаль этого парня...
- Ну что он один может сделать? Ну помог раз Джикия - вынес мяч с ленточки, ну пытался ещё пару раз помочь... Один раз даже его помощь боком вышла "Спартаку", (когда Мостовой забил свой первый мяч)...
- А ГДЕ БЫЛА ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ КОМАНДА, КОГДА "ЗЕНИТ" СО ВСЕХ СТОРОН РАССТРЕЛИВАЛ ВОРОТА "СПАРТАКА" И ЗАБИВАЛ МЯЧИ ОДИН ЗА ДРУГИМ???
- А я вам скажу где! Взгляните на повторы... Все стоят в сторонке и смотрят, как "Зенит" куражится... Один Джикия молодец! Хоть и ошибался, но боролся до финального свистка... А остальные уже после первого тайма "ручки сложили" и ждали только итогового счёта на табло...
- А вы говорите - вратарь виноват, вратарь... Да просто жаль этого парня...
Чтоб плохая статистика не стала ужасной....нужно взять паузу....
Чтоб плохая статистика не стала ужасной....нужно взять паузу....