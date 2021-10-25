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Максименко отразил 50% ударов в створ в этом сезоне РПЛ

вчера, 13:25

Голкипер «Спартака» Александр Максименко отразил только 50% ударов в створ своих ворот в текущем сезоне РПЛ.

Всего в створ ворот Максименко было нанесено 34 удара, 17 из них стали голевыми. Это худший показатель по отражению ударов в створ среди вратарей РПЛ, которые сыграли хотя бы 2 матча в этом сезоне.

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Максименко — худший вратарь РПЛ. Всего лишь 50% отбитых ударов и 17 пропущенных голов при 11.62 xGA
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:39
Просто суперкипер! Хотя в Спартаке полно подобных суперигроков.
красноярец
красноярец
сегодня в 08:07
Да хороший вратарь, харэ на него пырку тянуть.
протон
протон
вчера в 21:17
Так и оборона - дно полное. Неудивительно, что и Максименко подсел. Он молод еще - оставаться непробиваемой эмоциональной стеной на фоне общего упадка команды и тащить. Сейчас для него наступил момент определенности: после таких серий либо голкипер переосмысливает свою роль в клубе, да и в жизни, отказывается от понтов, и начинает работать над собой, либо идет по пути деградации. Очень хочется, чтобы Максименко выбрал 1 путь.
протон
протон
вчера в 21:15
Как так чемпионат? Вы же его лучшим голкипером прошлого сезона выбрали.
Пора окончательно признать, что Максименко слабый голкипер, плюс еще не чувствует конкуренции в клубе, звездой он себя всегда считал. Пора дать Селихову шанс, если он физически готов.
протон
протон
вчера в 21:14
Тот момент, когда для вратаря шанс отбить мяч и увидеть динозавра одинаков.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:53, ред.
- Парни, будьте настоящими мужиками: не стоит так "гнобить" вратаря "Спартака", когда там вся команда ХРЕН ЗАБИЛА на защиту собственных ворот...

- Ну что он один может сделать? Ну помог раз Джикия - вынес мяч с ленточки, ну пытался ещё пару раз помочь... Один раз даже его помощь боком вышла "Спартаку", (когда Мостовой забил свой первый мяч)...

- А ГДЕ БЫЛА ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ КОМАНДА, КОГДА "ЗЕНИТ" СО ВСЕХ СТОРОН РАССТРЕЛИВАЛ ВОРОТА "СПАРТАКА" И ЗАБИВАЛ МЯЧИ ОДИН ЗА ДРУГИМ???

- А я вам скажу где! Взгляните на повторы... Все стоят в сторонке и смотрят, как "Зенит" куражится... Один Джикия молодец! Хоть и ошибался, но боролся до финального свистка... А остальные уже после первого тайма "ручки сложили" и ждали только итогового счёта на табло...

- А вы говорите - вратарь виноват, вратарь... Да просто жаль этого парня...
neukomm
neukomm
вчера в 19:42
Тут и без статистики видно, как парень играет.
SHMEL258
SHMEL258 ответ PsyMESSI (раскрыть)
вчера в 19:05
Я бы не сказал, что нормально, средненько, не хватая звёзд с неба с периодическими спадами и ляпами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:49
В ноябре Лестер, Локомотив, Краснодар, Наполи....
Чтоб плохая статистика не стала ужасной....нужно взять паузу....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:39
Разберись. Это элементарно, Ватсон. 50% - это в среднем. 34 удара 17 голов. А с Зенитом могло быть 10 ударов - 7 голов. А в другой игре 3 удара-2 гола. Так что не понимай все буквально. Вывод главный. Максименко - это вратарь уровня нижней половины ФНЛ,
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:33
Тоже не понимвю веры в него. Косячит во всех вадных матчах
Великолепный
Великолепный ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:22
Совершенно верно, я тоже давно это уже понял.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:50
У Максименко такой детский вид что мяч само собой тянет к ворота
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:27
Слабоватый результат.
альсато
альсато ответ vitechechek (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:33
читай выше
альсато
альсато
вчера в 16:22
))) КТО ТАКУЮ ХРЕНЬ ПИШЕТ?..получается Зенит в створ пробил 14 раз!...а в 11-ти встречах, повторяю в 11-ти встречах!..соперники Спартака, попали в раму лишь ДВАДЦАТЬ раз!....ОТЛИЧНО играет Спартак в обороне!...чего тогда языками чесять про РУЁВУЮ игру в защите)))))
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
вчера в 16:02
Получается у Джикии статистика лучше.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:52
Получается что каждый второй удар это гол. Очень слабый показатель. Максименко не выручает.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 15:48
Федун пустил команду на самотёк, играет необученная школота, которой футбол нафиг не нужен, которые по своему уровню должны играть бесплатно, но у которых гонору очень много, этот состав еще не один рекорд побьет
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:42
Пора ему на лавку присесть. Нажрался он футболом и такой чудной защитой Спартака. Думаю, надо опытного деда Реброва ставить, чтобы своих защитников прямо на поле казнил за ошибки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:31
Я давно уже понял, что все выпады фанов Спартака, Зенита, Локо против Игоря вызваны их банальной завистью, что у них такого вратаря в 21 веке не было, нет и пока не предвидится.
PsyMESSI
PsyMESSI ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 15:27
Ну почему же проклято? Плетикоса нормально стоял....
berda2003
berda2003
вчера в 15:00
вот, что значит без альтернативы, уверовал в свою непогрешимость и незаменимость... а тренеры-56ы, не поправили...
Doping_87
Doping_87
вчера в 14:50
Позор, тут и добавить нечего.
True Story
True Story
вчера в 14:39
Оба вратаря Спартака пропускали по 7 мячей. Совпадение? Не думаю. Реброву уже страшно наверно выходить на поле
SHMEL258
SHMEL258 ответ Евгений Перфильев (раскрыть)
вчера в 14:36
Да уж, помню как Тиша натягивал на себя вратарскую футболку и вставал в рамку. Причём неплохо тащил.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:34
Это же катастрофически низкий показатель, что он делает в рамке поросят? Ворота спартака проклятое место со времён Филимонова....
Эджуке
Эджуке
вчера в 14:33
Топ-вратарь, вытаскивает мёртвые мячи. Вот вчера на "Газпром Арене" вытаскивал не хуже Селихова на "Энфилде"
Лакшери
Лакшери
вчера в 14:32
Смешно читать сейчас коменты спартачей, которые до недавнего времени восхваляли своего супер талантливого дырку Максименко и возмущались почему его в сборную не берут
drug01
drug01
вчера в 14:31
Зачем его гнобить!!!!
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