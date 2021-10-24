ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России

вчера, 20:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал пенальти в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (7:1).

Таким образом, Дзюба забил уже 143 гола в рамках чемпионата России, повторив рекорд Олега Веретенникова.

Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России

Все новости
ОфициальноМаксименко отразил 50% ударов в створ в этом сезоне РПЛ
Сегодня, 13:25 ФотоКомментарии12
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в РПЛ в своей истории
Вчера, 21:13 Комментарии68
«Ливерпуль» одержал самую крупную победу над «Ман Юнайтед» в своей истории
Вчера, 20:37 Комментарии18
Салах повторил достижение Роналдо на «Олд Траффорд»
Вчера, 20:03 Комментарии5
Куман — 2-й тренер в истории «Барсы», который проиграл 3 первых Эль Класико
Вчера, 19:50 Комментарии10
«Манчестер Юнайтед» впервые в истории АПЛ проигрывает 0:4 после перерыва
Вчера, 19:42 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 13:11
Какое же дно наш чемпионат, раз такое полено, у которого даже поставленного удара нет, в топе бомбардиров... конечно голы с оффсайдов и (зачастую левых) пеналей помогли...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 06:33
Чита это город такой.
pele1981
pele1981
сегодня в 05:06
До чего же футбол в России деградировал!
xuh9z34qmk6w
xuh9z34qmk6w
сегодня в 04:53
Скоро обойдёт Олега
альсато
альсато
вчера в 23:51
..и на этом Артем не остановится!)))))))
Денис Михеев
Денис Михеев ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 23:20
Так это статистика по мячам за карьеру. Сделай статистику по мячам на игру- всего делов-то...
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 22:10
Надеюсь дальше будет играть легче!!!!
1bear
1bear
вчера в 22:02
Дзюбу с рекордом,Зенит с убедительной победой !
karnager
karnager
вчера в 21:58
Не-не-не, таки др@чуны-рекордсмены нашей стране не нужны
Konst56
Konst56 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:57
Вот-вот, черт он и есть черт...
Vadik
Vadik
вчера в 21:51, ред.
А давайте посчитаем сколько матчей понадобилось Веретенникову и сколько Дзюбе? Плюс ещё качество полей в 99-е и сейчас.
Землянин
Землянин
вчера в 21:42, ред.
Статистика не показывает голы с пенальти и количество игр, да и За Ротор куда тяжелее забивать, когда кроме тренера и напарника Евсеева, не чита напарника Дзюбы, про легионеров вообще молчу, в Роторе их никогда и не было
n272nm
n272nm
вчера в 21:42
Я бы на месте мясных, сейчас бы выл с досады. Дзюба лучший воспитанник Спартака за последние десятилетия. Будь у руля Спартака вменяемые люди. Дзюба сейчас праздновал бы свой рекорд в красно-белой форме, а сколько пользы он бы принес Спартаку, даже говорить не хочется. Мясо сейчас будет брызгать слюной, однако это факт. Сами пролюбили своего игрока.
протон
протон
вчера в 21:32
Весьма символично, что по-сути лучший воспитанник Спартака 21-го века забил свой рекордный мяч именно в ворота Спартака, который его в свое время вышвырнул, и чьи фанаты его всю карьеру оскорбляют. И это всё на фоне самого ничтожного поражения Спартака в истории!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
А как же его тренеры, которые его воспитали? Думаю для них это повод для гордости! Да и сами болельщики постоянно говорят, что гордятся своими воспитанниками, которые играют в других клубах. А Дзюба с восьми лет в спартаковской школе.
Даже те кто оскорбляют Дзюбу, в глубине души гордятся, что воспитанник школы Спартака добился таких успехов!
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:25
Гордость шпаны
Konst56
Konst56
вчера в 21:20
Фото не то выложили, надо было видео...
Союзник противников
Союзник противников ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:14
Никакой.
shur
shur
вчера в 21:13
...Веретено вкалачивал за Ротор, работяга с колотухой, а этот дылда на добиваниях,
есть разница7!
berda2003
berda2003
вчера в 21:13
сливают португальца, притом хором...
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:11
не думаю что они этим гордятся
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 21:08
Только Веретенникову на это понадобилось на 100 матчей меньше.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:06
Легенда "Спартака" и "Зенита".ПРактически-легенда единого нефтегазового комплекса страны!!!
Cat01
Cat01
вчера в 21:06
Дзюба вошёл в историю
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:04
Спартачам есть всё-таки чем гордиться в этом матче. Всё-таки их воспитанник повторил рекорд!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100