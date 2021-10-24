Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал пенальти в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (7:1).
Таким образом, Дзюба забил уже 143 гола в рамках чемпионата России, повторив рекорд Олега Веретенникова.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал пенальти в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (7:1).
Таким образом, Дзюба забил уже 143 гола в рамках чемпионата России, повторив рекорд Олега Веретенникова.
Даже те кто оскорбляют Дзюбу, в глубине души гордятся, что воспитанник школы Спартака добился таких успехов!
Даже те кто оскорбляют Дзюбу, в глубине души гордятся, что воспитанник школы Спартака добился таких успехов!
есть разница7!
есть разница7!