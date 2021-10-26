Б. Игнатьев: «Дзюба мог бы помочь национальной команде»

Бывший тренер сборной России сожалеет, что форвард «Зенита» отсутствует в расширенном составе национальной команды на отборочные матчи ЧМ -2022 с Кипром и Хорватией.

Отказ Дзюбы приезжать на октябрьские матчи стал точкой в отношениях футболиста и тренера. В футбол надо очень хотеть играть, особенно за сборную. Как только открыли створку, туда надо быстро лезть. А если человек говорит, что не готов ехать на решающие матчи, хотя у него нет травмы, то это отговорка. Жаль, что старый конфликт не был забыт. Дзюба мог бы помочь национальной команде.