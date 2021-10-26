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Б. Игнатьев: «Дзюба мог бы помочь национальной команде»

вчера, 12:50

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сожалеет, что форвард «Зенита» Артем Дзюба отсутствует в расширенном составе национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

Отказ Дзюбы приезжать на октябрьские матчи стал точкой в отношениях футболиста и тренера. В футбол надо очень хотеть играть, особенно за сборную. Как только открыли створку, туда надо быстро лезть. А если человек говорит, что не готов ехать на решающие матчи, хотя у него нет травмы, то это отговорка. Жаль, что старый конфликт не был забыт. Дзюба мог бы помочь национальной команде.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:10
С Игнатьевым всё ясно, заем у него про Дзюбу спрашивать вообще? Ему и через 20 лет, дай бог ему здоровья дожить, в сборной будет нужен Дзюба. Ну 80 лет человеку, всё же! И у Симоняна с Анзорчиком тоже не надо спрашивать на тему Дзюбы, ради бога!
МапС
МапС
вчера в 15:00
Пеналь в сборной может пробить любой, не обязательно для этого вызывать оскароносного любителя рекордов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:52
Карфаген должен быть разрушен.Забыть Герострата.Загнанных болотных львов пристреливают,не правда ли???
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:42
Пусть Артем и дальше полирует свою торпеду, а Валера и сборная вполне обойдутся без него))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:27
Тему Дзюбы и сборной пора закрывать и весьма на продолжительное время, желательно навсегда.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:16
Всё, закончился Дзюбашка в сборной !!!)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:07
... но не захотел.
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