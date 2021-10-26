Д. Билялетдинов: «Пусть Миранчук уходит из „Аталанты“, будет больше играть»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном уходе из «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука.
Пускай уходит, мы только за, будет больше игры. Ему нужна игровая практика, в принципе не надо ничего выдумывать, ему нужно играть, не важно в «Сассуоло» или нет. Серия А — это привилегия, в Россию всегда успеет вернуться. Сейчас он не проходит в основной состав «Аталанты», значит надо искать практику и добиваться результата в другой команде в аренде.
Если «Аталанта» не хочет расставаться с игроком, значит, они рассчитывают, что в аренде он проведет определенное количество игр и совершит полезные действия, а потом может вернуться в «Аталанту» и заиграть по-другому.
Тут выбор то невелик...
Либо сидишь на лавке в клубе из верхней части таблицы...
Либо обороняешься 85% игрового времени в условном Сассуоло...
Тут выбор то невелик...
Либо сидишь на лавке в клубе из верхней части таблицы...
Либо обороняешься 85% игрового времени в условном Сассуоло...