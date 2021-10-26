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Д. Билялетдинов: «Пусть Миранчук уходит из „Аталанты“, будет больше играть»

вчера, 12:51

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном уходе из «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука.

Пускай уходит, мы только за, будет больше игры. Ему нужна игровая практика, в принципе не надо ничего выдумывать, ему нужно играть, не важно в «Сассуоло» или нет. Серия А — это привилегия, в Россию всегда успеет вернуться. Сейчас он не проходит в основной состав «Аталанты», значит надо искать практику и добиваться результата в другой команде в аренде.

Если «Аталанта» не хочет расставаться с игроком, значит, они рассчитывают, что в аренде он проведет определенное количество игр и совершит полезные действия, а потом может вернуться в «Аталанту» и заиграть по-другому.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:24
Не понимаю почему "Серия А" - это привилегия....
Тут выбор то невелик...
Либо сидишь на лавке в клубе из верхней части таблицы...
Либо обороняешься 85% игрового времени в условном Сассуоло...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:17
Раба-миллионера не так просто пристроить к "правильному хозяину,ибо он-жертва своего статуса
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:01
Это его личное дело пускай сам выбирает.
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