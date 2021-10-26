Беллингхэм может перейти в «Ливерпуль»

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вчера, 14:44

Полузащитник дортмундской «Боруссии» попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Утверждается, что «шмели» готовы продать своего игрока за 120 млн евро, но это слишком высокая цена для английского клуба.

Контракт хавбека рассчитан до лета 2025 года.