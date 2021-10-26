Беллингхэм может перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм попал в сферу интересов «Ливерпуля».
Утверждается, что «шмели» готовы продать своего игрока за 120 млн евро, но это слишком высокая цена для английского клуба.
Контракт хавбека рассчитан до лета 2025 года.
С другой же стороны, если Джуд заиграет то красные получат целых трёх молодых и сильных игрока на две позиции в центре и решат проблему "смену поколений" в полузащите (Хендерсон и Милнер не вечные).
P.S. В любом случае, в такой трансфер можно поверить только при условии продажи либо Мане, либо целой группы игроков (Кейта, Минамино, Джо Гомес, Филлипс) просто чтобы накопить подобную сумму. Но даже так я скорее поверю в то что Клопп захочет купить "двоих по 60"(например Нкунку, и Ауара или Филлипса из Лидса) чем "одного за 120" (хоть за Беллингхема, хоть за Кьезу).
Так что ждем трансфер в Ньюкасл/МЮ/Сити/ПСЖ это более вероятно.
С другой же стороны, если Джуд заиграет то красные получат целых трёх молодых и сильных игрока на две позиции в центре и решат проблему "смену поколений" в полузащите (Хендерсон и Милнер не вечные).
P.S. В любом случае, в такой трансфер можно поверить только при условии продажи либо Мане, либо целой группы игроков (Кейта, Минамино, Джо Гомес, Филлипс) просто чтобы накопить подобную сумму. Но даже так я скорее поверю в то что Клопп захочет купить "двоих по 60"(например Нкунку, и Ауара или Филлипса из Лидса) чем "одного за 120" (хоть за Беллингхема, хоть за Кьезу).
Так что ждем трансфер в Ньюкасл/МЮ/Сити/ПСЖ это более вероятно.