ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Беллингхэм может перейти в «Ливерпуль»

вчера, 14:44

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Утверждается, что «шмели» готовы продать своего игрока за 120 млн евро, но это слишком высокая цена для английского клуба.

Контракт хавбека рассчитан до лета 2025 года.

Все новости
СлухиИкарди может перейти в «Челси»
Сегодня, 10:54 Комментарии13
Слухи«Бавария» интересуется полузащитником «Лестера»
Сегодня, 08:30 Комментарии6
СлухиМарсело не собирается возвращаться в Бразилию
Вчера, 23:32 Комментарии7
СлухиМбаппе принял решение о переходе в «Реал». У него уже есть контракт
Вчера, 22:12 Комментарии36
Слухи«Арсенал» может продать Салиба. Игрок считает, что его недооценивают
Вчера, 19:22 Комментарии5
СлухиБерешиньски может перебраться в «Интер»
Вчера, 16:40 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 08:50
Вернер тоже был талантом,пока не попал в АПЛ. Пока что на мой взгляд из всех молодых дарований,почему то Холанд в поле зрения,хотя тоже нет 100% гарантий в его АПЛовском КПД,НО есть уверенность,что эта покупка лучше.чем Вернер,Хаверц,Мбаппе, Лукаку,я уже промолчу про эти молодые дарования Дортмунда за большие деньги,тот же Санчо и вот этот кучерявенький.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 16:03
Пускай остаётся, нельзя в каждое окно лидеров команды продавать
dzvinka
dzvinka
вчера в 16:02, ред.
120 он конечно же не стоит и близко. 50-60 уже было бы много и с переплатой, парню 18 лет, неясно что с него еще будет или не будет. Талант интересный конечно же, но не за 120, уж извольте.
Думаю не надо напоминать про продажу Дембелея в юном возрасте, мы же не иберийский мешок вестись на такое.
Вацке конечно умеет продать за 135 лямов вот это вот: (но нам таких покупок не надо)
shlifen
shlifen
вчера в 15:44
С одной стороны, срочности в его покупке нет - в команде из молодых хавбеков есть Кёртис Джонс и Харви Эллиот и опять же 120 млн за одного игрока это "космос" для Ливерпуля - у них сильно "прижимистые" владельцы. Опять же, далеко не все ушедшие из Дортмунда игроки потом показывают такой же уровень игры (Шахин, Кагава, Мхитарян, теперь вот Санчо).

С другой же стороны, если Джуд заиграет то красные получат целых трёх молодых и сильных игрока на две позиции в центре и решат проблему "смену поколений" в полузащите (Хендерсон и Милнер не вечные).

P.S. В любом случае, в такой трансфер можно поверить только при условии продажи либо Мане, либо целой группы игроков (Кейта, Минамино, Джо Гомес, Филлипс) просто чтобы накопить подобную сумму. Но даже так я скорее поверю в то что Клопп захочет купить "двоих по 60"(например Нкунку, и Ауара или Филлипса из Лидса) чем "одного за 120" (хоть за Беллингхема, хоть за Кьезу).
Так что ждем трансфер в Ньюкасл/МЮ/Сити/ПСЖ это более вероятно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:46
Но это неточно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100