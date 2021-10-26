Сульшер планирует возглавить сборную Норвегии

Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер готов к своему увольнению из клуба.
По словам норвежского журналиста Яна-Оге Фьортфорта, специалист уже определился со своими планами, если это всё же случится.
Утверждается, что Сульшер планирует взять отпуск, а затем возглавить сборную Норвегии.
Положение норвежского главного тренера становится все более несостоятельным, но похоже, что его ждет большая работа, если иерархия «Юнайтед» решит взять в руки топор. По словам норвежского журналиста
Яна-Оге Фьортфорта, Сульшер может занять пост тренера сборной Норвегии. Но Фьортофт добавил, что его соотечественник сначала возьмет перерыв между работой.
«Сульшер, как и любой другой менеджер, в конечном итоге получит увольнение. Затем он возьмет перерыв. После этого он сменит Сольбаккена в качестве национального тренера Норвегии».
Совет директоров МЮ быстро движется, поскольку управляющий директор Ричард Арнольд отменил все назначения, чтобы провести переговоры с совладельцем Джоэлем Глейзером о будущем Сульшера.
48-летний тренер видел, как его команда потерпела унизительное поражение от ожесточенного соперника «Ливерпуля», который к перерыву опередил его команду со счетом 0:4. Легенда «Юнайтед» после игры признал, что его команда достигла «дна», но настаивал на том, что не уйдет.
Сульшер сказал: «Этот четвертый гол - это когда вы начинаете перерыв, когда нужно забивать по одному каждые 15 минут. Я знаю, что эти игроки на это способны. Но четвертый - это, вероятно, игра была окончена.
«Я зашел слишком далеко, мы зашли слишком далеко как группа. Мы слишком близки, чтобы сдаваться сейчас».
«Мы знаем, что мы на дне, хуже этого не чувствуем».
Вероятно это выход для него. Удачи!
Положение норвежского главного тренера становится все более несостоятельным, но похоже, что его ждет большая работа, если иерархия «Юнайтед» решит взять в руки топор. По словам норвежского журналиста
Яна-Оге Фьортфорта, Сульшер может занять пост тренера сборной Норвегии. Но Фьортофт добавил, что его соотечественник сначала возьмет перерыв между работой.
«Сульшер, как и любой другой менеджер, в конечном итоге получит увольнение. Затем он возьмет перерыв. После этого он сменит Сольбаккена в качестве национального тренера Норвегии».
Совет директоров МЮ быстро движется, поскольку управляющий директор Ричард Арнольд отменил все назначения, чтобы провести переговоры с совладельцем Джоэлем Глейзером о будущем Сульшера.
48-летний тренер видел, как его команда потерпела унизительное поражение от ожесточенного соперника «Ливерпуля», который к перерыву опередил его команду со счетом 0:4. Легенда «Юнайтед» после игры признал, что его команда достигла «дна», но настаивал на том, что не уйдет.
Сульшер сказал: «Этот четвертый гол - это когда вы начинаете перерыв, когда нужно забивать по одному каждые 15 минут. Я знаю, что эти игроки на это способны. Но четвертый - это, вероятно, игра была окончена.
«Я зашел слишком далеко, мы зашли слишком далеко как группа. Мы слишком близки, чтобы сдаваться сейчас».
«Мы знаем, что мы на дне, хуже этого не чувствуем».
Вероятно это выход для него. Удачи!