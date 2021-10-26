Сульшер планирует возглавить сборную Норвегии

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вчера, 09:25

Наставник МЮ готов к своему увольнению из клуба.

По словам норвежского журналиста Яна-Оге Фьортфорта, специалист уже определился со своими планами, если это всё же случится.

Утверждается, что Сульшер планирует взять отпуск, а затем возглавить сборную Норвегии.