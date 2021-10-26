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Сульшер планирует возглавить сборную Норвегии

вчера, 09:25

Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер готов к своему увольнению из клуба.

По словам норвежского журналиста Яна-Оге Фьортфорта, специалист уже определился со своими планами, если это всё же случится.

Утверждается, что Сульшер планирует взять отпуск, а затем возглавить сборную Норвегии.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:10
В этом сезоне Сульшер подвергся критике из-за неудачного старта «Юнайтед» в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов. Все стало намного хуже в воскресенье, когда «красные дьяволы» были разгромлены «Ливерпулем» со счетом 0:5.

Положение норвежского главного тренера становится все более несостоятельным, но похоже, что его ждет большая работа, если иерархия «Юнайтед» решит взять в руки топор. По словам норвежского журналиста
Яна-Оге Фьортфорта, Сульшер может занять пост тренера сборной Норвегии. Но Фьортофт добавил, что его соотечественник сначала возьмет перерыв между работой.

«Сульшер, как и любой другой менеджер, в конечном итоге получит увольнение. Затем он возьмет перерыв. После этого он сменит Сольбаккена в качестве национального тренера Норвегии».

Совет директоров МЮ быстро движется, поскольку управляющий директор Ричард Арнольд отменил все назначения, чтобы провести переговоры с совладельцем Джоэлем Глейзером о будущем Сульшера.

48-летний тренер видел, как его команда потерпела унизительное поражение от ожесточенного соперника «Ливерпуля», который к перерыву опередил его команду со счетом 0:4. Легенда «Юнайтед» после игры признал, что его команда достигла «дна», но настаивал на том, что не уйдет.

Сульшер сказал: «Этот четвертый гол - это когда вы начинаете перерыв, когда нужно забивать по одному каждые 15 минут. Я знаю, что эти игроки на это способны. Но четвертый - это, вероятно, игра была окончена.

«Я зашел слишком далеко, мы зашли слишком далеко как группа. Мы слишком близки, чтобы сдаваться сейчас».

«Мы знаем, что мы на дне, хуже этого не чувствуем».

Вероятно это выход для него. Удачи!
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 11:30
Может себе позволить отдохнуть короткое время после заработанных миллионов от МЮ...
112910415
112910415
вчера в 11:01
без трагедий, в рабочем порядке
BagioR
BagioR
вчера в 10:03
Сульшер это лучшее что было после САФа у МЮ.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:45
А как к этому относится Норвегия?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:42
Сульшер себе уже имя какое-то сделал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 09:38
Жаль сборную))
knys3qu8s5m5
knys3qu8s5m5
вчера в 09:35
Жаль сборную Норвегии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:33
Вот это как раз его уровень.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:30
Отдохнуть пора парню)
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