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«Манчестер Юнайтед» отказался от назначения Конте в 2018 году

вчера, 10:29

Бывший тренер «Ювентуса», «Челси» «Интера» и сборной Италии Антонио Конте близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».

Будущее Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом после череды неудачных матчей, а главным кандидатом на его замену является именно итальянский специалист. Конте мог быть назначен в МЮ ещё в 2018 году, когда «красные дьяволы» искали замену Жозе Моуриньо. Однако тогда в «Манчестер Юнайтед» отказались от идеи с приглашением итальянца из-за вспыльчивого характера тренера, опасаясь, что это приведёт к постоянным разногласиям с руководством. В 2018 году МЮ сделал ставку на Сульшера.

Теперь же в «Манчестер Юнайтед» считают, что способности Конте выигрывать трофеи стоят риска, поэтому готовы пригласить итальянского специалиста.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:04
Руководство боялось получить от Конте.))
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 11:02
Сульшер фиговый тренер! С такими игроками и такой средненький футбол демонстрируют!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:44
Теперь ясно, были не правы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:32
"....опасаясь, что это приведёт к постоянным разногласиям с руководством
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Так и сейчас все будет точно также)
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