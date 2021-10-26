«Манчестер Юнайтед» отказался от назначения Конте в 2018 году

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вчера, 10:29

Бывший тренер «Ювентуса», «Челси» «Интера» и сборной Италии близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».

Будущее Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом после череды неудачных матчей, а главным кандидатом на его замену является именно итальянский специалист. Конте мог быть назначен в МЮ ещё в 2018 году, когда «красные дьяволы» искали замену Жозе Моуриньо. Однако тогда в «Манчестер Юнайтед» отказались от идеи с приглашением итальянца из-за вспыльчивого характера тренера, опасаясь, что это приведёт к постоянным разногласиям с руководством. В 2018 году МЮ сделал ставку на Сульшера.

Теперь же в «Манчестер Юнайтед» считают, что способности Конте выигрывать трофеи стоят риска, поэтому готовы пригласить итальянского специалиста.