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«Идеальный финал карьеры». Агент о возможном переходе Вагнера Лава в ЦСКА

вчера, 11:11

Футбольный агент Эвандро Феррейра, который представляет интересы форварда «Кайрата» Вагнера Лава, поделился мнением о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

Не могу сказать, будем ли продлевать соглашение с „Кайратом". Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в этой команде? В футболе возможно все.

У него прекрасная история в России. Думаю, что это идеальный финал карьеры.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА на протяжении девяти сезонов. За москвичей во всех турнирах он забил 85 голов.

Ранее ходили слухи, что бразилец может получить работу в тренерском штабе москвичей.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:08
Ну по сравнению с деревянными игроками из основы ЦСКА сейчас Лав точно усиление
Ironigor
Ironigor ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:01
Он и полтора потянет, уж лучше Чалова точно в 100 раз !!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:57
Вопрос о подписании Вагнера не на сезон, он согласен на ПОЛ сезона. а там возможен переход в тренерский штаб.
Всех благ Вам.
112910415
112910415
вчера в 13:35
интересный ход намечается
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:31
Может и стоит подписать Ваню до окончания чемпионата, а далее предложить ему административную должность.
Конь 666
Конь 666 ответ Эджуке (раскрыть)
вчера в 13:24
Не знай чем легенда прошлого поможет нам сейчас. Ему 37 лет. Скорость в чемпе Казахстана не та. В России все от обороны играют, он даже развернуться нормально не сможет. Мастерство не потерял, но скорость... Чалов с Заболотным не справляются, это факт.
Ironigor
Ironigor ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:19
Привет дружище. Я смотрел матчи Кайрата и вижу как играет Вагнер, классно конечно же. Но его что на сезон приглашать , а на большее он не потянет, он уже не малолетка. А то что он лучше и Чалова и Заболотного, даже к бабке гадалке не ходить. Чалов вообще я считаю лишним весом в тачанке ! В любом случае я буду только за Вагнера если он придёт, он грамотный игрок как и Дзагоев. Они могли бы попылить ещё.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:12
За Кайрат Лав забил 8 голов и сделал кучу ассистов, больше чем Чалов и Заболотный вместе взятые. В 35 Вагнер ягодка опять)))
Удачи ему и ЦСКА.
протон
протон
вчера в 13:06
Было бы красивым жестом со стороны руководства армейцев позволить Вагнеру закончить карьеру в ЦСКА. И фанаты будут рады и игрок. Да и пользу на поле вполне способен принести. Уверен, даже в таком возрасте Вагнер даст фору тому же Чалову.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Эджуке (раскрыть)
вчера в 12:08, ред.
Двумя руками голосую за Ваш комментарий.
Год тому ВМГ отказал Ване, АВБ думаю, подпишет. И это будет ПРЕВОСХОДНО для ЦСКА и Лаву..
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:05
Кстати он даже не очень плохо смотрится в Кайрате.
Но для ЦСКА конечно же он уже не тот . Удачи.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:03
А как же Ибрагимович играет ?
40 лет ему.. Терминатор !!
drug01
drug01
вчера в 12:00
Зачем он им нужен
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:42
Если по бразильским нормам он ещё не выходит на пенсию,то можно.У нас он-"маладой пенсионер в расцвете лет".
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:36
Это было бы круто подписать Ваню на год и достойно проводить по окончании контракта. Он бы точно картины не испортил, а наоборот, мог бы прилично помочь, как на поле, так и в раздевалке. Уж мастерство то его никуда не делось в перемешку с огромным опытом. С ним будут играть ребята, которые ещё под стол пешком ходили, когда та великая команда с Лавом, Карвальо, Жирковым, Березуцкими и Акинфеевым брала Кубок УЕФА в 2005. Для многих его молодых партнёров это был кумир детства. И тут он может оказаться в одной раздевалке и может выйти с тобой в одной команде на поле. Уверен для них это будут непередаваемые ощущения, яркие эмоции и новый импульс мотивации. Играть рядом с таким мастером - это большая ответственность и в то же время большое счастье. ЦСКА уже отказал один раз Лаву, но всё же хочется верить на этот раз в очередное пришествие Вагнера и красивую сказку!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:35
Он уже безнадежно устарел.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:34
Вагнер Лав снова в ЦСКА новый анекдот.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:34
Вагнер Лав - безусловно легенда армейцев несмотря на свой противоречивый характер. Это символ главных и славных побед армейцев в их российском периоде истории. И, безусловно, это было бы красивым окончанием истории... вот только года два-три тому назад. Боюсь, что сегодня футболист Вагнер может быть интересен армейцам только в формате прощального матча... Однако возможно можно было бы найти место в структуре клуба, вопрос насколько это интересно самому бразильцу?
Эджуке
Эджуке
вчера в 11:23, ред.
Это было бы просто превосходно. Эджуке и Чалову живой пример подражания. Да и чего скрывать - он на три головы лучше Заболотного. Плюс отличное завершение карьеры для ЛЕГЕНДЫ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:13
Было бы интересно глянуть на это, но мне кажется, что уже поздно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:13
На моей памяти это уже четвертая попытка, от себя скажу, было бы классно.
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