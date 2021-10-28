«Идеальный финал карьеры». Агент о возможном переходе Вагнера Лава в ЦСКА

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вчера, 11:11

Футбольный агент Эвандро Феррейра, который представляет интересы форварда «Кайрата» , поделился мнением о возможном возвращении игрока в ЦСКА .

Не могу сказать, будем ли продлевать соглашение с „Кайратом". Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и завершить карьеру в этой команде? В футболе возможно все. У него прекрасная история в России. Думаю, что это идеальный финал карьеры.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА на протяжении девяти сезонов. За москвичей во всех турнирах он забил 85 голов.

Ранее ходили слухи, что бразилец может получить работу в тренерском штабе москвичей.