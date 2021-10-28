ПСЖ хочет подписать Адейеми

Французский ПСЖ ищет потенциальную замену Килиану Мбаппе, который будущим летом может сменить клубную прописку.
Боссы парижского клуба обратили внимание на нападающего из «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. В 19-летнем игроке они видят большой потенциал. Сумма сделки может составить 40 млн евро.
В текущем сезоне футболист забил уже 14 голов и отдал 2 результативные передачи. На поле он появлялся 19 раз.
Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Ливерпуль и Барселона уже считались связанными с Адейеми, но теперь, как сообщается, Париж Сен-Жермен заинтересован в 19-летнем игроке сборной Германии.
Карим Адейеми остается одним из самых преследуемых игроков в Европе. Следующий топ-клуб «Пари Сен-Жермен». ПСЖ теперь хочет создать «покер», но «Бавария» и «Боруссия Дортмунд» также занимают свои позиции.
Тем не менее, уже в январе нападающий мог искать новый клуб. «Заинтересованные клубы могли бы договориться с ним, одолжить его на полгода», - объясняет возможный сценарий эксперт Макс Билефельд.
Несмотря на то, что в микс входят перечисленных выше клубов, есть и другие, которые также хотят Адейеми. На прошлой неделе мы видели, что «Атлетико», «Реал Мадрид» и «Интер» также могут рассмотреть возможность пробежки для Адейеми.
Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Ливерпуль и Барселона уже считались связанными с Адейеми, но теперь, как сообщается, Париж Сен-Жермен заинтересован в 19-летнем игроке сборной Германии.
Карим Адейеми остается одним из самых преследуемых игроков в Европе. Следующий топ-клуб «Пари Сен-Жермен». ПСЖ теперь хочет создать «покер», но «Бавария» и «Боруссия Дортмунд» также занимают свои позиции.
Тем не менее, уже в январе нападающий мог искать новый клуб. «Заинтересованные клубы могли бы договориться с ним, одолжить его на полгода», - объясняет возможный сценарий эксперт Макс Билефельд.
Несмотря на то, что в микс входят перечисленных выше клубов, есть и другие, которые также хотят Адейеми. На прошлой неделе мы видели, что «Атлетико», «Реал Мадрид» и «Интер» также могут рассмотреть возможность пробежки для Адейеми.