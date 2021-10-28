ПСЖ хочет подписать Адейеми

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вчера, 10:34

Французский ПСЖ ищет потенциальную замену , который будущим летом может сменить клубную прописку.

Боссы парижского клуба обратили внимание на нападающего из «Ред Булл Зальцбург» . В 19-летнем игроке они видят большой потенциал. Сумма сделки может составить 40 млн евро.

В текущем сезоне футболист забил уже 14 голов и отдал 2 результативные передачи. На поле он появлялся 19 раз.