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ПСЖ хочет подписать Адейеми

вчера, 10:34

Французский ПСЖ ищет потенциальную замену Килиану Мбаппе, который будущим летом может сменить клубную прописку.

Боссы парижского клуба обратили внимание на нападающего из «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. В 19-летнем игроке они видят большой потенциал. Сумма сделки может составить 40 млн евро.

В текущем сезоне футболист забил уже 14 голов и отдал 2 результативные передачи. На поле он появлялся 19 раз.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:27
Если бы мюнхенская «Бавария» надеялась получить звезду РБ Зальцбурга Карима Адейеми по дешевой цене, ей, возможно, пришлось бы копнуть немного глубже, и не только ей.

Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Ливерпуль и Барселона уже считались связанными с Адейеми, но теперь, как сообщается, Париж Сен-Жермен заинтересован в 19-летнем игроке сборной Германии.

Карим Адейеми остается одним из самых преследуемых игроков в Европе. Следующий топ-клуб «Пари Сен-Жермен». ПСЖ теперь хочет создать «покер», но «Бавария» и «Боруссия Дортмунд» также занимают свои позиции.

Тем не менее, уже в январе нападающий мог искать новый клуб. «Заинтересованные клубы могли бы договориться с ним, одолжить его на полгода», - объясняет возможный сценарий эксперт Макс Билефельд.

Несмотря на то, что в микс входят перечисленных выше клубов, есть и другие, которые также хотят Адейеми. На прошлой неделе мы видели, что «Атлетико», «Реал Мадрид» и «Интер» также могут рассмотреть возможность пробежки для Адейеми.
Cat01
Cat01
вчера в 10:56
Берите всех чтобы был результат
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:51
Не пойдет он в ПСЖ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:38
Если хочет расти то ему в ПСЖ нельзя
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