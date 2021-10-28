«Бавария» может подписать Осимхена в 2022 году

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вчера, 10:16

«Бавария» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Наполи» , сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, мюнхенский клуб может сделать предложение по трансферу Осимхена в новом году, «Наполи» хочет выручить с продажи игрока не менее 100 миллионов евро.

22-летний форвард, которым также интересуется «Реал», в текущем сезоне забил девять мячей в 11 матчах.