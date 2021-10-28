ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Бавария» может подписать Осимхена в 2022 году

вчера, 10:16

«Бавария» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, мюнхенский клуб может сделать предложение по трансферу Осимхена в новом году, «Наполи» хочет выручить с продажи игрока не менее 100 миллионов евро.

22-летний форвард, которым также интересуется «Реал», в текущем сезоне забил девять мячей в 11 матчах.

Все новости
СлухиКулибали рассмотрит предложения лишь от трёх топ-клубов Европы
Сегодня, 13:38 Комментарии2
Слухи«Милан» и «Наполи» претендуют на Ларссона
Вчера, 20:36 Комментарии18
Слухи«Реал» продолжает интересоваться Нуньесом
Вчера, 19:22 Комментарии2
СлухиВагнер Лав о слухах про переход в ЦСКА: «У меня есть контракт с „Кайратом“»
Вчера, 15:57 Комментарии15
СлухиВ подписании Азара зимой заинтересованы несколько клубов АПЛ
Вчера, 15:54 Комментарии5
Слухи«Боруссия» Д следит за тремя игроками «Челси»
Вчера, 15:40 Комментарии3
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:10
«Бавария» заинтересована в подписании контракта со звездным нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, хотя никаких предложений не поступало.

Даниэле Лонго сообщил, что, хотя ходят разговоры о заявке мюнхенской «Баварии» на нападающего, ничего подобного пока не происходит, и интерес не выходит за рамки простого запроса информации.

Но в Наполи убеждены, что они сохранят нападающего еще на один сезон, и Наполи прислушается к предложениям только на сумму около 120 миллионов евро, чтобы продать звезду.

Было заявлено, что если предложат 80 миллионов евро, Наполи даже не станет об этом говорить. И это сообщение было ясно доставлено «Баварии» и любым другим клубам, которые обращались к «Наполи» за игроком.

Очень качественный игрок, и они готовятся к уходу Роберта, это понятно. Но столько заплатят за него?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:39
Смена Левандовски. Но хочется, чтобы Роберт поиграл подольше.
7v5cpdzvn9wu
7v5cpdzvn9wu
вчера в 10:17
Слабоват он для Баварии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100