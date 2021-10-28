«Бавария» может подписать Осимхена в 2022 году

«Бавария» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, мюнхенский клуб может сделать предложение по трансферу Осимхена в новом году, «Наполи» хочет выручить с продажи игрока не менее 100 миллионов евро.
22-летний форвард, которым также интересуется «Реал», в текущем сезоне забил девять мячей в 11 матчах.
Даниэле Лонго сообщил, что, хотя ходят разговоры о заявке мюнхенской «Баварии» на нападающего, ничего подобного пока не происходит, и интерес не выходит за рамки простого запроса информации.
Но в Наполи убеждены, что они сохранят нападающего еще на один сезон, и Наполи прислушается к предложениям только на сумму около 120 миллионов евро, чтобы продать звезду.
Было заявлено, что если предложат 80 миллионов евро, Наполи даже не станет об этом говорить. И это сообщение было ясно доставлено «Баварии» и любым другим клубам, которые обращались к «Наполи» за игроком.
Очень качественный игрок, и они готовятся к уходу Роберта, это понятно. Но столько заплатят за него?
Даниэле Лонго сообщил, что, хотя ходят разговоры о заявке мюнхенской «Баварии» на нападающего, ничего подобного пока не происходит, и интерес не выходит за рамки простого запроса информации.
Но в Наполи убеждены, что они сохранят нападающего еще на один сезон, и Наполи прислушается к предложениям только на сумму около 120 миллионов евро, чтобы продать звезду.
Было заявлено, что если предложат 80 миллионов евро, Наполи даже не станет об этом говорить. И это сообщение было ясно доставлено «Баварии» и любым другим клубам, которые обращались к «Наполи» за игроком.
Очень качественный игрок, и они готовятся к уходу Роберта, это понятно. Но столько заплатят за него?