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Экс-нападающий «Ювентуса» объяснил, почему Кокорин не играет в «Фиорентине»

вчера, 19:09

Бывший нападающий «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев высказался о ситуации с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

Тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно нацелен на агрессивный и открытый футбол. И для него важны игроки в идеальной физической форме. Только они могут давать нужный стиль. Поэтому, полагаю, одна из причин – Кокорин давно не играет полные матчи. Чтобы вернуться в ритм, нужно провести хотя бы 5-6 матчей в старте. Но ему такой возможности не дают. Сколько бы ты ни тренировался, это не заменит игры.

Влахович отказался продлевать контракт, но никто не сомневается, что именно он – основной нападающий. Да, это огромная потеря, но его будут использовать до последнего. Поэтому Кокорину придётся бороться с ним. У Александра только семь матчей за девять месяцев. В таком режиме тяжело войти в форму.

Если Кокорину комфортно во Флоренции, если он видит свой шанс, то, конечно, надо продолжать борьбу. Взять моего земляка Шомуродова. Видно, что он — центральная часть проекта Моуринью. Это футболист основного состава. В случае с Кокориным всё иначе. К нему нет такого доверия. И ему будет сложно его заслужить. Если он захочет оставаться игроком замены до конца контакта, то это его выбор.

Недавно совет Кокорину дал бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп.

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Все комментарии
Странникъ
Странникъ ответ Конь 666 (раскрыть)
сегодня в 08:24
Это было давно, лет 20 назад. Пару матчей за основную команду, да и то на Кубок Италии, если не ошибаюсь. А потом скитался по Италии, опускаясь всё ниже, до третьей или даже четвёртой по рангу лиги. Да и забивал он, вроде бы, совсем мало, так что такой себе был нападающий.
морозз
морозз
вчера в 23:22
Саня зарабатывает деньги сидя на скамейке, это его жизненное кредо!
Сп62
Сп62
вчера в 21:35
В словах бывшего есть доля истины. За 10-15 минут игрового времени очень трудно себя проявить, а тем более почувствовать уверенность в себе. Видно не судьба.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:46
Все зависит от цели, которую ты перед собой ставишь. Цель, которую поставил перед собой Кокорин - не играть и получать за это деньги - полностью выполнена.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:33
Кокорину комфортно во Флоренции и играть он не собирается. Ему и так хорошо.
протон
протон
вчера в 20:33
Я в восхищении до сих пор от столь удачного избавления для Спартака... Равносильно удачной покупке
протон
протон
вчера в 20:32
зря он из Сочи ушёл. И деньги те же получал бы и играл в удовольствие..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:16
Сидеть на лавке и получать бабло это для него само то!
youtomee
youtomee
вчера в 20:09
Все проще - Кокорин не играет за Фиорентину по той же причине, почему и этот Экс-нападающий «Ювентуса» вообще не сыграл за Ювентус. Уровень не тот. Дель Пьеро с Трезеге видимо больше доверия внушали как и сейчас Влахович.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:34
Причин много,а лентяй-один.
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:31
Когда это узбек в Юве успел поиграть...?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:26
Да уже пора забыть про него. Статист необыкновенный !!!))) !
Cat01
Cat01
вчера в 19:11
Раньше отношение было лучше
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