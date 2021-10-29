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«Непростая атмосфера, очень плохо». Ребров — после 1:7 в матче с «Зенитом»

вчера, 16:07

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал об атмосфере в команде после поражения от «Зенита» со счетом 1:7.

Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера. Все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол – он такой, жизнь такая, но она продолжается. Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся.

Стараемся, чтобы ребята не закрывались в себе и не переваривали эти эмоции, а говорили открыто. Нужно, чтобы все понимали, что в ближайшей игре нужно показывать, что были сделаны правильные выводы.

Разговоров много было. Естественно, опыт уже есть. Когда такое происходит, не может быть так, что просто потренировались и разбежались.

Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, постоянно общаемся. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 18:45
Ты не прав Михалыч,не сильнее,просто здесь внутренние разборки и слив идет,это было видно не вооружённым взглядом,я не удивлюсь если еще мы проиграем Ростову,вам повезло что у нас сейчас такая чушь творится,внутренняя война
makkie
makkie ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 17:57
Михалыч, слив - это когда игроки ходят пешком и даже не пытаются атаковать.
Короче, решили не выигрывать в этом матче. Ваши спокойно подавали с флангов, где игроков Спартака и близко не было. Что это такое?
Futurista
Futurista ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 17:56
Зенит был и лучше Наполи?)...слив вероятно в смысле что команда просто не играла в свою игру...
4RT
4RT
вчера в 17:38
Удивляет одно, почему вас ещё не разогнали?
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:04
что значит откровенный слив матча ? Макс , ты даже не допускаешь , что Зенит был элементарно лучше Спартака? Не похоже на тебя
Futurista
Futurista
вчера в 16:59
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:54
Впору Реброву становиться в рамку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:52
Да нормально всё будет...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:43
Охота залесть под одеяло, накрыться им с головой? Никого не видеть и не слышать? А на тренировки каждый день и одни, и те же личика? Угрюмые, молчаливые, злые? Домой пришел, а там детки голодные? Жрать просят? Жена в халате от масла, несколько раз использованного в жарке? Неопрятная, вонючая?
Ахахаха..
Тренера на вас нет. Жёсткого, не дающего спуску, ни в быту, ни на поле. Чтобы соблюдали игровую дисциплину и не бегали, кто в лес, кто по дрова. И много ещё чего.
Чтобы думали, что жизнь тельняшка. Что за белым, всегда может прийти чёрное. И каждую секунду булки должны быть напряжены, как камень. Потому-что! Вы Спартак! Что желающих пнуть по этим толстым, жирным булкам выше крыши. Каждую секунду, каждую минуту!
А пока, да. Холодно. Неуютно. И пиписка даже не стоит. Да?
Ничего. Бывает хуже. Все можно изменить, кроме смерти.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:26
Если сделать правильные выводы, то это поражение может даже пойти на пользу. Иной раз унижение намного полезней простых 0:1. Так, например, сегодняшний Зенит во многом появился благодаря правильной реакции в своё время на те же 1:7 от Динамо. Важно чтобы нашёлся человек способный на то чтобы начать изменения и повести их в правильном направлении. Вот есть ли такой в сегодняшнем Спартаке? Я пока не вижу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:23
Штанголизу надо самому встать на ворота.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:20
Проиграете ещё больше проигрышей больше опыта.
makkie
makkie
вчера в 16:18
Но футбол – он такой, жизнь такая, но она продолжается. Нужно анализировать и двигаться дальше.
____________________________

Ну и куда вы двигаетесь в этом сезоне? От одного поражения к другому? Самим то не стыдно такие результаты демонстрировать?
Разговорами делу не поможешь. Надо пахать на тренировках и выходить на матчи с горящими глазами, а не ТАК, как было в Питере. Откровенный слив матча!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:09
Не очеуйте,прорветесь
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