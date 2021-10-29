«Непростая атмосфера, очень плохо». Ребров — после 1:7 в матче с «Зенитом»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал об атмосфере в команде после поражения от «Зенита» со счетом 1:7.
Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера. Все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол – он такой, жизнь такая, но она продолжается. Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся.
Стараемся, чтобы ребята не закрывались в себе и не переваривали эти эмоции, а говорили открыто. Нужно, чтобы все понимали, что в ближайшей игре нужно показывать, что были сделаны правильные выводы.
Разговоров много было. Естественно, опыт уже есть. Когда такое происходит, не может быть так, что просто потренировались и разбежались.
Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, постоянно общаемся. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше.
Короче, решили не выигрывать в этом матче. Ваши спокойно подавали с флангов, где игроков Спартака и близко не было. Что это такое?
Короче, решили не выигрывать в этом матче. Ваши спокойно подавали с флангов, где игроков Спартака и близко не было. Что это такое?
Ахахаха..
Тренера на вас нет. Жёсткого, не дающего спуску, ни в быту, ни на поле. Чтобы соблюдали игровую дисциплину и не бегали, кто в лес, кто по дрова. И много ещё чего.
Чтобы думали, что жизнь тельняшка. Что за белым, всегда может прийти чёрное. И каждую секунду булки должны быть напряжены, как камень. Потому-что! Вы Спартак! Что желающих пнуть по этим толстым, жирным булкам выше крыши. Каждую секунду, каждую минуту!
А пока, да. Холодно. Неуютно. И пиписка даже не стоит. Да?
Ничего. Бывает хуже. Все можно изменить, кроме смерти.
Ахахаха..
Тренера на вас нет. Жёсткого, не дающего спуску, ни в быту, ни на поле. Чтобы соблюдали игровую дисциплину и не бегали, кто в лес, кто по дрова. И много ещё чего.
Чтобы думали, что жизнь тельняшка. Что за белым, всегда может прийти чёрное. И каждую секунду булки должны быть напряжены, как камень. Потому-что! Вы Спартак! Что желающих пнуть по этим толстым, жирным булкам выше крыши. Каждую секунду, каждую минуту!
А пока, да. Холодно. Неуютно. И пиписка даже не стоит. Да?
Ничего. Бывает хуже. Все можно изменить, кроме смерти.
____________________________
Ну и куда вы двигаетесь в этом сезоне? От одного поражения к другому? Самим то не стыдно такие результаты демонстрировать?
Разговорами делу не поможешь. Надо пахать на тренировках и выходить на матчи с горящими глазами, а не ТАК, как было в Питере. Откровенный слив матча!
____________________________
Ну и куда вы двигаетесь в этом сезоне? От одного поражения к другому? Самим то не стыдно такие результаты демонстрировать?
Разговорами делу не поможешь. Надо пахать на тренировках и выходить на матчи с горящими глазами, а не ТАК, как было в Питере. Откровенный слив матча!