Рианчо: «Не думаю, что Витория виноват в результатах „Спартака“»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал ничью московского клуба в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Болельщики не выигрывают игры. Это была сложная игра. «Спартак» пережил тяжелое поражение, а у «Ростова» назначен новый тренер. До завершения первого этапа чемпионата остается месяц.

Не думаю, что тренер виноват! Я думаю, здесь более глубокая проблема. Полагаю, что руководство проанализирует, что пошло не так.