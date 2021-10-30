Рианчо: «Не думаю, что Витория виноват в результатах „Спартака“»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ничью московского клуба в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).
Болельщики не выигрывают игры. Это была сложная игра. «Спартак» пережил тяжелое поражение, а у «Ростова» назначен новый тренер. До завершения первого этапа чемпионата остается месяц.
Не думаю, что тренер виноват! Я думаю, здесь более глубокая проблема. Полагаю, что руководство проанализирует, что пошло не так.
Плюс тогда Спартак играл в другой футбол. У Руя своё видение и требования к построению игры. И нынешние игроки не тянут.
Плюс тогда Спартак играл в другой футбол. У Руя своё видение и требования к построению игры. И нынешние игроки не тянут.
Обсуждаешь проблемы Спартака, хотя Слуцкий снова обыграл твой любимый клуб. Или ты уже за другую команду болеешь?
Обсуждаешь проблемы Спартака, хотя Слуцкий снова обыграл твой любимый клуб. Или ты уже за другую команду болеешь?
https://www.youtube.com/watch?v=VaijVUh8VfQ
С нынешним набором игроков подходят стандартные 3-5-2, где нужно максимально упрощать игру и не подниматься высоко в защите. Что и использовал Тедеско.
А сейчас у Спартака провалы в защите, слабый центр поля и отрезанное от остальных нападение. Ничего не работает, в общем. Хотя в целом понятно, какой футбол хочет поставить Руй Витория. Нет исполнителей!
С нынешним набором игроков подходят стандартные 3-5-2, где нужно максимально упрощать игру и не подниматься высоко в защите. Что и использовал Тедеско.
А сейчас у Спартака провалы в защите, слабый центр поля и отрезанное от остальных нападение. Ничего не работает, в общем. Хотя в целом понятно, какой футбол хочет поставить Руй Витория. Нет исполнителей!