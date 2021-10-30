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Рианчо: «Не думаю, что Витория виноват в результатах „Спартака“»

вчера, 21:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ничью московского клуба в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Болельщики не выигрывают игры. Это была сложная игра. «Спартак» пережил тяжелое поражение, а у «Ростова» назначен новый тренер. До завершения первого этапа чемпионата остается месяц.

Не думаю, что тренер виноват! Я думаю, здесь более глубокая проблема. Полагаю, что руководство проанализирует, что пошло не так.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:31
Так и я о том же. Надо строить игру из того, что есть, раз нет возможностей, как у ПСЖ. А, если не умеешь, не берись.
112910415
112910415
сегодня в 09:34
и тренер тоже, конечно
ABir
ABir
сегодня в 07:38
А ведь есть же ещё тренерский штаб, дирекция , администрация. Всех вместе наверное больше, чем футболистов основной команды. А виноват во всем только Витория
bashnat013
bashnat013
сегодня в 06:32
Витория молодец с командой добыл очко
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:21
Толк ушел лет 20 назад. Федуну тренеров менять - что у Дзюбу на ноге вертеть) Спартаковский же воспитанник!)
Ironigor
Ironigor ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:44
Ключевое слово, - У Руи нет исполнителей !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:39
Главный тренер отвечает за результат, всё остальное - "лирика".
makkie
makkie ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:06
Ну у Тедеско были Крал и Маслов, например.
Плюс тогда Спартак играл в другой футбол. У Руя своё видение и требования к построению игры. И нынешние игроки не тянут.
протон
протон
вчера в 22:58
Развеселил Соболев, у которого во время голевого момента поехала нога, он умудрился по ней врезать другой своей ногой и потерять мяч, но потом изображал ужасные муки в надежде, что судья ошибется и даст пенальти. Артист паршивого театра, но ведь у него уже были эпизоды с имитацией нарушений.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:48
А при Тедеско исполнители были? Просто Витория не знает, как эффективно использовать то, что у него есть, а вот Доменико знал и использовал.
drug01
drug01
вчера в 22:45
Тренер за всё отвечает
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:44
Ты в курсе, что сегодня цска с Рубином играл?
Обсуждаешь проблемы Спартака, хотя Слуцкий снова обыграл твой любимый клуб. Или ты уже за другую команду болеешь?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:31
Тебя нужно предложить тренером спартака.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:19
Хочется Айртона держать ближе к атаке, а под ним три центральных
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:06
Ты не один.
makkie
makkie
вчера в 21:56
Зря Руй Витория гнёт свою линию и строит высокую оборону.
С нынешним набором игроков подходят стандартные 3-5-2, где нужно максимально упрощать игру и не подниматься высоко в защите. Что и использовал Тедеско.

А сейчас у Спартака провалы в защите, слабый центр поля и отрезанное от остальных нападение. Ничего не работает, в общем. Хотя в целом понятно, какой футбол хочет поставить Руй Витория. Нет исполнителей!
протон
протон
вчера в 21:53
Дайте Зареме развалить до конца
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:49
Виноват только он,он тренер!
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