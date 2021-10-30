Кушчак: «Сульшеру необходимо дать время, как когда-то Фергюсону»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Польши поддержал наставника «красных дьяволов» после слухов о его возможной отставке:

Сульшеру необходимо дать время, как когда-то Фергюсону.

Сначала у Фергюсона было несколько неудачных сезонов, а потом наступили фантастические годы. Надеюсь, Оле получит такой же шанс.

Многое происходит за кулисами, о чём люди не в курсе. Чтобы что-то построить, что в потом будет работать, необходимо время.