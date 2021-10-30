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Кушчак: «Сульшеру необходимо дать время, как когда-то Фергюсону»

вчера, 15:09

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Польши Томаш Кушчак поддержал наставника «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера после слухов о его возможной отставке:

Сульшеру необходимо дать время, как когда-то Фергюсону.

Сначала у Фергюсона было несколько неудачных сезонов, а потом наступили фантастические годы. Надеюсь, Оле получит такой же шанс.

Многое происходит за кулисами, о чём люди не в курсе. Чтобы что-то построить, что в потом будет работать, необходимо время.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:47
Кто знает...
shur
shur
вчера в 17:07
...Кушчак очевидно забыл о той плеяде игроков ,которые прославили МЮ на
долгое время : Коулз, Гиггз, Невилл, Бэкхэм .....!!!!!! Где их взять то ...???!!!!
протон
протон
вчера в 17:03
он работает с 18 года сколько еще времени? либо сразу результат и спад на 2-3 сезон либо первый год не ровно и на 2-3 титул. можно конечно потерпеть, но тогда нужно подбирать игроков под него как было у Фергюсона
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:58
Сульшер не самый сильный тренер.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:56
Согласен с этим мнением, если его даже САФ поддерживает
drug01
drug01
вчера в 15:55
Сколько ждать
beefs
beefs
вчера в 15:49
да он уже второй год под гнетом...
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:43
На всё нужно время главное как его использовать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:12
Сколько можно давать(
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