Кушчак: «Сульшеру необходимо дать время, как когда-то Фергюсону»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Польши Томаш Кушчак поддержал наставника «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера после слухов о его возможной отставке:
Сульшеру необходимо дать время, как когда-то Фергюсону.
Сначала у Фергюсона было несколько неудачных сезонов, а потом наступили фантастические годы. Надеюсь, Оле получит такой же шанс.
Многое происходит за кулисами, о чём люди не в курсе. Чтобы что-то построить, что в потом будет работать, необходимо время.
долгое время : Коулз, Гиггз, Невилл, Бэкхэм .....!!!!!! Где их взять то ...???!!!!
долгое время : Коулз, Гиггз, Невилл, Бэкхэм .....!!!!!! Где их взять то ...???!!!!