Почеттино назвал причину замены Месси в игре против «Лилля»

Французский ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем» в поединке 12-го тура Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Наставник парижан объяснил свое решение заменить Лионеля Месси после первой половины игры:

Он не мог продолжать матч. Он отравился отдыхать в качестве меры предосторожности. Месси будет доступен для следующего матча.