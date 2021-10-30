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Почеттино назвал причину замены Месси в игре против «Лилля»

вчера, 08:11
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Французский ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем» в поединке 12-го тура Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Наставник парижан Маурисио Почеттино объяснил свое решение заменить Лионеля Месси после первой половины игры:

Он не мог продолжать матч. Он отравился отдыхать в качестве меры предосторожности. Месси будет доступен для следующего матча.

ПСЖ продолжает лидировать в таблице французского чемпионата, набрав 31 очко.

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протон
протон
вчера в 17:16
Когда Ювентус, который занял 4 место, где играл Роналду тренировал Пирло, который нигде до этого тренером не работал, глоры Месси обвиняли Роналду в неудачах Ювентуса, то только не практиканта Пирло.

Теперь же, когда Месси не может ни забить, ни отдать голевой передачи за ПСЖ в чемпионате Франции, они обвиняют Почеттино, который с ТТХ доходил до финала ЛЧ и имеет опыт тренера 10 лет в том, что он физрук.

ГДЕ ЛОГИКА У ЭТИХ ЛЮДЕЙ?
ЧТО ЗА ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?
League1
League1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:48
А когда отрабатывал? С Ливерпулем (4:0) или с Баварией (8:2). А, вспомнил, осасуны громил. Ну да, ну да...
League1
League1
вчера в 16:45
Сказал бы честно: мешался бездарь, если бы не заменил, то проиграли бы.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 14:51
Мое мнение Месси нужно выпускать во втором тайме. Годы все же берут свое. Будет полезен и более быстр, когда соперники подустали. ☺️
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:43
почет снял петлю с шеи... пускай и на тайм всего))
дурман
дурман
вчера в 11:36
Соккер, что значит « он отравился отдыхать»?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:33
Не прёт игра у Месси!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:17
Ничего не стоит ожидать заранее, чтобы потом не разочароваться.
Брулин
Брулин
вчера в 10:14
Какой спрос с Почеттино, я не пойму? Настоящий главный тренер команды
112910415
112910415
вчера в 09:38
подозрительно это всё
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:33
Просто Лео подумал и понял чем он хуже Кокорина))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:59
Месси уже не отрабатывает свою огромную зарплату.
Alex12357
Alex12357
вчера в 08:59
Почеттино стыдно признатся ,что лидером в ПСЖ является НЕЙМАР,ведь именно НЕЙМАР организовал 3-х ходовку и ПСЖ сравнял счёт ,а после шикарного паса НЕЙМАРА Аргентинец забил победный гол.Только в этом матче Аргентинцы столько упустили возможностей которые предоставлял НЕЙМАР ,а вот НЕЙМАРУ Ди Мария не отдал ни одного паса в штрафной-что это значит??????????Вот так!!!
hey5mx7y5wky
hey5mx7y5wky
вчера в 08:56
Гномов надо беречь
5xvdjsr52m8f
5xvdjsr52m8f
вчера в 08:54
Ему там виднее
cska1948
cska1948
вчера в 08:45
Ни чего конкретного не сказал. Только тумана нагнал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:38
Без Месси лучше получилось.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:32
Надо же когда-то отдохнуть.
beefs
beefs
вчера в 08:32
ничего еще пару лет покоптит...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:30
Заменили Месси - вырвали победу. Заставляет задуматься.
beefs
beefs
вчера в 08:29
это уже закат, ну что сколько можно, пора и отдохнуть...
Elliada
Elliada
вчера в 08:28
Почеттино хватило мужества заменить Месси, у Сульшера мужества пока нет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:26
В Европе нет мужиков, чтобы взять и мужски сказать, что карлик нулевой.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:18
Что тут объяснять? Не устраивает игра. Вот и всё.
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