Почеттино назвал причину замены Месси в игре против «Лилля»

Французский ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем» в поединке 12-го тура Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Наставник парижан Маурисио Почеттино объяснил свое решение заменить Лионеля Месси после первой половины игры:
Он не мог продолжать матч. Он отравился отдыхать в качестве меры предосторожности. Месси будет доступен для следующего матча.
ПСЖ продолжает лидировать в таблице французского чемпионата, набрав 31 очко.
Теперь же, когда Месси не может ни забить, ни отдать голевой передачи за ПСЖ в чемпионате Франции, они обвиняют Почеттино, который с ТТХ доходил до финала ЛЧ и имеет опыт тренера 10 лет в том, что он физрук.
ГДЕ ЛОГИКА У ЭТИХ ЛЮДЕЙ?
ЧТО ЗА ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?
Теперь же, когда Месси не может ни забить, ни отдать голевой передачи за ПСЖ в чемпионате Франции, они обвиняют Почеттино, который с ТТХ доходил до финала ЛЧ и имеет опыт тренера 10 лет в том, что он физрук.
ГДЕ ЛОГИКА У ЭТИХ ЛЮДЕЙ?
ЧТО ЗА ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?