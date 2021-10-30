Аллегри считает, что Роналду следовало раньше уйти из «Ювентуса»

Наставник «Ювентуса» поделился мнением касательно ухода из клуба:

Он покинул команду 28 августа. Это нормально, что за три дня до закрытия трансферного рынка вы не успеваете его заменить.

Но если Роналду покинул бы нас на месяц раньше, может быть, у нас была бы возможность укрепиться по-другому.