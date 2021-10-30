ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Аллегри считает, что Роналду следовало раньше уйти из «Ювентуса»

вчера, 08:42

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением касательно ухода Криштиану Роналду из клуба:

Он покинул команду 28 августа. Это нормально, что за три дня до закрытия трансферного рынка вы не успеваете его заменить.

Но если Роналду покинул бы нас на месяц раньше, может быть, у нас была бы возможность укрепиться по-другому.

Криштиану Роналду играл за «Ювентус» на протяжении трех сезонов. Всего за туринскую клуб он забил 101 гол в 134 матчах.

Напомним, что недавно Аллегри проводил юбилейную игру у руля «зебр».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:36
месяц назад,говорил,что об этом парне надо забыть раз и навсегда,он уже история на пожелтевших страницах... Но вот Макс увидел на горизонте,пасущихся козлов и решил их повесить на КРИРО,вместо золотых мячей. Теперь ещё у португальца в трофеях и полосатые козлята.
протон
протон
вчера в 17:14
Полгода тренирует Ювентус и полгода после каждой неудачи Роналду виноват,ну смешно ведь,пора сменить риторику...
Lucky luciano
Lucky luciano ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 14:43
и кого же они купили))
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 14:41
)))как все просто))те за два месяца замену бы не нашли)))а то,что модель сказала за месяц до закрытия то,что никуда не уйдет,а потом за дня поменял свое мнение это так)))
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 14:40
Уже все напрямую говорят,что Роналду развалил Ювентус
Tiger15
Tiger15
вчера в 11:00
Нашёл крайнего.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:04
Аллегри нашел виноватого в своей неумелости.)
ДСА
ДСА
вчера в 09:04
Состояние Роналду все же получше чем у Месси.
Elliada
Elliada
вчера в 09:01
За месяц он перегнул. За год нормально
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 09:01
Слухи ходили за полтора месяца ,и явно руководители знали о намерени уйти .Я думаю если даже он в начале трансферного окна ушел ,руководство Юве все равно ничего бы на замену не купило .Ибо и без ухода Роналду Юве требовалось усиления как в линию атаки так и полузащиты .Ну играть с одним Моратой в нападении ,ну это не серьезно для такого клуба,он вообще не их уровень .Но Юве не ищет усиление в этой позиции
beefs
beefs
вчера в 08:57
советчиков много, а Рон сам знает куда и когда...
2h729nd5tur3
2h729nd5tur3
вчера в 08:53
Здесь он прав
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:49
Думать надо наперёд, тем более Юве на трансферном рынке не последний клуб, уже не им плакаться
berda2003
berda2003
вчера в 08:48
следовало, вообще туда не переходить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:45
Было бы отлично ... для Юве...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:45
Может и следовало,ктож знает!
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