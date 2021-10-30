Аллегри считает, что Роналду следовало раньше уйти из «Ювентуса»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением касательно ухода Криштиану Роналду из клуба:
Он покинул команду 28 августа. Это нормально, что за три дня до закрытия трансферного рынка вы не успеваете его заменить.
Но если Роналду покинул бы нас на месяц раньше, может быть, у нас была бы возможность укрепиться по-другому.
Криштиану Роналду играл за «Ювентус» на протяжении трех сезонов. Всего за туринскую клуб он забил 101 гол в 134 матчах.
Напомним, что недавно Аллегри проводил юбилейную игру у руля «зебр».