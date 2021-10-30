Леонардо: «Если бы Неймар посещал вечеринки, он бы не бегал так весь матч»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо после поединка 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) высказался о критике в адрес нападающего Неймара.
Общественность говорит, что футболисты устраивают вечеринки, но это ложь. Мы общаемся с игроками, поэтому в курсе ситуации. Критика в адрес Неймара мне не понятна.
Он опытный игрок, который может многое дать ПСЖ. Если бы Неймар посещал вечеринки, он бы не бегал так весь матч.
Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году. В текущем сезоне 29-летний бразилец принял участие в семи матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
А мог бы быть уникальный, непревзойдённый, фееричный Неймар, если бы посерьёзнее относился к футболу, как к примеру Роналду, очень талантливый игрок, который легкомысленно относится к своему таланту, мог бы добиться намного больше в футболе, чем имеет...
А мог бы быть уникальный, непревзойдённый, фееричный Неймар, если бы посерьёзнее относился к футболу, как к примеру Роналду, очень талантливый игрок, который легкомысленно относится к своему таланту, мог бы добиться намного больше в футболе, чем имеет...