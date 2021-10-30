Леонардо: «Если бы Неймар посещал вечеринки, он бы не бегал так весь матч»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо после поединка 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) высказался о критике в адрес нападающего Неймара.

Общественность говорит, что футболисты устраивают вечеринки, но это ложь. Мы общаемся с игроками, поэтому в курсе ситуации. Критика в адрес Неймара мне не понятна.