ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Леонардо: «Если бы Неймар посещал вечеринки, он бы не бегал так весь матч»

вчера, 10:41

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо после поединка 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) высказался о критике в адрес нападающего Неймара.

Общественность говорит, что футболисты устраивают вечеринки, но это ложь. Мы общаемся с игроками, поэтому в курсе ситуации. Критика в адрес Неймара мне не понятна.

Он опытный игрок, который может многое дать ПСЖ. Если бы Неймар посещал вечеринки, он бы не бегал так весь матч.

Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году. В текущем сезоне 29-летний бразилец принял участие в семи матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Все новости
Леонардо: «Почеттино – один из лучших тренеров планеты»
Сегодня, 12:46 Комментарии2
Роналду: «Команда находилась под давлением»
Сегодня, 08:18 Комментарии17
Рианчо: «Не думаю, что Витория виноват в результатах „Спартака“»
Вчера, 21:47 Комментарии18
Кушчак: «Сульшеру необходимо дать время, как когда-то Фергюсону»
Вчера, 15:09 Комментарии9
Гвардиола: «Зинченко отлично справляется с давлением. У него нет ошибок»
Вчера, 12:46 Комментарии12
Аллегри считает, что Роналду следовало раньше уйти из «Ювентуса»
Вчера, 08:42 Комментарии16
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:07
Судя по тому, как бегает Неймар, на матчи от приезжает прямо с вечеринок)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:40
Неймар везде успевает, универсальный Неймар...

А мог бы быть уникальный, непревзойдённый, фееричный Неймар, если бы посерьёзнее относился к футболу, как к примеру Роналду, очень талантливый игрок, который легкомысленно относится к своему таланту, мог бы добиться намного больше в футболе, чем имеет...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:33
Брат директора «Пари Сен-Жермен»: «Если бы Неймар бегал на вечеринки, он бы не посещал так весь матч».
Val1976
Val1976
вчера в 13:52
Натренировался и на вечеринках гулять,и на поле бегать....окреп....
Pryan 7
Pryan 7
вчера в 12:39
А Неймар то, хорош. В последнее время видно, что сильно прибавил. Бегает реально больше всех. Не то что, грязный бегунок из реала...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:34
Просто если бы он не посещал вечеринки.....он бы бегал в 2 раза быстрее....
ntm9kem38atx
ntm9kem38atx
вчера в 10:59
Вполне можно и совмещать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:56
В таком возрасте одно другому не мешает
Сантус
Сантус
вчера в 10:54
Он и бегает так 90 мин.,потому что привык бегать по вечеринкам...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:44
Да не поверю этому...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100