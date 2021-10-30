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Ганчаренко: «Мы не отошли от поражения, которое потерпели в Кубке России»

вчера, 22:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (0:1).

Первый тайм был очень нервозным в нашем исполнении. Мы как-то торопились. Наверное, не отошли от того поражения, которое потерпели в Кубке России [0:3 против «Кубани»]. У нас были такие простые потери мяча, которые приводили к опасным моментам у наших ворот.

Во втором тайме стало гораздо лучше. Мы стали оказывать больше давления. Возможно, нам снова не хватило какой-то последней передачи и хорошего удара, хотя предпосылок было достаточно. Может быть, это из-за того, что мы играли в Кубке. Когда играешь раз в неделю, а потом появляется еще одна игра, это усложняет жизнь.

Атмосфера на трибунах и психологическое состояние? Футбол — это эмоции. Болельщики приходят, чтобы проявить эмоции. Они вправе высказаться, если чем-то недовольны. У нас это проходит в достаточно корректной форме. Понятно, что во втором тайме мы старались изменить ситуацию. Болельщики это тоже увидели. Сейчас наша задача — это восстановиться к следующей игре.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 09:25
Гончаренко не может ставить атакующии футбол ,на месте Галицкого я бы уволил тренера и взял бы например Аленичева
mondial18
mondial18
сегодня в 03:49
этот мозырьский физрук мастер отмазок
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:00
Это Краснодар не отошёл от Ганчаренко !!!
1bear
1bear
вчера в 23:04
после Кубани бухали с горя и не отошли ?!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:58
Смех да и только.
Capral
Capral
вчера в 22:36
Вот этими словами, Ганчаренко подписал себе приговор. Ничего глупее, я не слышал. Даже в песочнице- дети умнее. После поражения от Динамо, он скажет: не отошли от поражения от Самары. Я- в шоке.....
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 22:31
Ганчаренко: «Мы не отошли от поражения, которое потерпели в Кубке России»
Ханчарэнка уволься!!!!! Ты просто ДНО. Даже при Мусаеве Краснодар играл интереснее и разнообразнее. Гражданин Галицкий, пожалуйста, пусть Ваш административный ресурс найдёт толкового тренера. Обидно что самобытную команду тянет в ФНЛ такой любитель картофеля.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:28
Главное, чтобы к очередному матчу отошли от поражения, которое потерпели от Крылья Советов...
протон
протон
вчера в 22:28
Психологи тоже не отошли что в МЕд части?
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