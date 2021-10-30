Ганчаренко: «Мы не отошли от поражения, которое потерпели в Кубке России»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (0:1).
Первый тайм был очень нервозным в нашем исполнении. Мы как-то торопились. Наверное, не отошли от того поражения, которое потерпели в Кубке России [0:3 против «Кубани»]. У нас были такие простые потери мяча, которые приводили к опасным моментам у наших ворот.
Во втором тайме стало гораздо лучше. Мы стали оказывать больше давления. Возможно, нам снова не хватило какой-то последней передачи и хорошего удара, хотя предпосылок было достаточно. Может быть, это из-за того, что мы играли в Кубке. Когда играешь раз в неделю, а потом появляется еще одна игра, это усложняет жизнь.
Атмосфера на трибунах и психологическое состояние? Футбол — это эмоции. Болельщики приходят, чтобы проявить эмоции. Они вправе высказаться, если чем-то недовольны. У нас это проходит в достаточно корректной форме. Понятно, что во втором тайме мы старались изменить ситуацию. Болельщики это тоже увидели. Сейчас наша задача — это восстановиться к следующей игре.
Ханчарэнка уволься!!!!! Ты просто ДНО. Даже при Мусаеве Краснодар играл интереснее и разнообразнее. Гражданин Галицкий, пожалуйста, пусть Ваш административный ресурс найдёт толкового тренера. Обидно что самобытную команду тянет в ФНЛ такой любитель картофеля.
Ханчарэнка уволься!!!!! Ты просто ДНО. Даже при Мусаеве Краснодар играл интереснее и разнообразнее. Гражданин Галицкий, пожалуйста, пусть Ваш административный ресурс найдёт толкового тренера. Обидно что самобытную команду тянет в ФНЛ такой любитель картофеля.