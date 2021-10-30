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Литвинов — самый молодой автор гола «Спартака» в РПЛ с 2018 года

вчера, 18:52
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов отметился забитым голом в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Литвинов забил свой первый мяч в РПЛ в своем двенадцатом матче в лиге пятнадцатым ударом по воротам. Он стал самым молодым автором гола «Спартака» в РПЛ с октября 2018 года, когда Михаил Игнатов забил «Енисею» в возрасте 18 лет.

Литвинов также стал лучшим игроком матча против «Ростова».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:01
Шмурнов,ты не профи, комментатор не имеет право открыто болеть за одну из команд. За сборную нет проблем, но ты же был12 игрок за Спартак. Противно слушать, один спартаковский понос, хотя РОСТО играл лучше
Руй молодец, еще немного и так до зоны стыков доберется, Руй Верим!
ABir
ABir
вчера в 20:24
Пусть у него будет ещё много голов в Спартаке
Cat01
Cat01
вчера в 19:19
Начало положено
112910415
112910415
вчера в 19:17
этот парень старается
David Young
David Young ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:05
Об этом.

Таковы правила.

Вопрос закрыт (не более двух сообщений по одной теме).
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:01
Молодец. Не сбавлять обороты.
beefs
beefs
вчера в 18:53
с почином, так держать...
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