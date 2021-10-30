Литвинов — самый молодой автор гола «Спартака» в РПЛ с 2018 года

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов отметился забитым голом в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).
Литвинов забил свой первый мяч в РПЛ в своем двенадцатом матче в лиге пятнадцатым ударом по воротам. Он стал самым молодым автором гола «Спартака» в РПЛ с октября 2018 года, когда Михаил Игнатов забил «Енисею» в возрасте 18 лет.
Литвинов также стал лучшим игроком матча против «Ростова».
Руй молодец, еще немного и так до зоны стыков доберется, Руй Верим!
Руй молодец, еще немного и так до зоны стыков доберется, Руй Верим!
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