Литвинов — самый молодой автор гола «Спартака» в РПЛ с 2018 года

1635609160

вчера, 18:52

Защитник «Спартака» отметился забитым голом в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Литвинов забил свой первый мяч в РПЛ в своем двенадцатом матче в лиге пятнадцатым ударом по воротам. Он стал самым молодым автором гола «Спартака» в РПЛ с октября 2018 года, когда забил «Енисею» в возрасте 18 лет.

Литвинов также стал лучшим игроком матча против «Ростова».