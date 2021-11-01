ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Белоус: «„Зенит“ играет на уровне „Ювентуса“ и „Челси“»

вчера, 10:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

Я думаю, есть нормальные шансы. «Зенит» играет на уровне «Ювентуса» и «Челси». Надо выходить на поле, биться и стараться выигрывать. Плюс нужна удача. «Зенит» ещё может побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Надо смелее играть в атаку? Конечно. Питерцы набрали прекрасную форму, и хорошо бы реализовать свой потенциал в еврокубках. Две крупные победы в чемпионате должны помочь «Зениту» психологически.

Все новости
Семак о Дзюбе: «Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба»
Вчера, 22:23 Комментарии10
Петржела: «Надеюсь, что „Зенит“ не проиграет в Турине»
Вчера, 22:12 Комментарии12
Семак: «У Азмуна нет никаких проблем»
Вчера, 21:39 Комментарии24
Черданцев: «Если выстоим в Сплите, это будет настоящей сенсацией»
Вчера, 20:18 Комментарии25
Осинькин: «Надеюсь, что определённые козыри Сергеева понадобятся сборной»
Вчера, 18:22 Комментарии6
Лантратов — о вызове в сборную: «Не сказал бы, что меня переполняют эмоции»
Вчера, 17:43 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:04
бывает что и так пошутил
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 19:14
Прогиб засчитан...Мюллер пришлет пирожок...
9r5hsa9edmwf
9r5hsa9edmwf
вчера в 19:11
    Vintaje
    Vintaje
    вчера в 15:28
    Ну это просто посмешище
    Несдающийся Князь
    Несдающийся Князь
    вчера в 15:26
    Несёт какой-то бред, сейчас Ювентус и Челси играют совершенно на разных уровнях, Ювентус по числовой оси где-то вблизи нуля, Челси на четвёрочке, а Зенит далеко в минусах)
    MIvan
    MIvan
    вчера в 15:01
    Ещё один сказочник.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:03
    На уровне, на уровне, поэтому проиграли тем и другим.
    viv
    viv
    вчера в 14:02
    Кого то конкретно понесло от побед в нашем болоте.
    Я бы сказал башню снесло)))но как то даже забавно за этим следить
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 14:00
    господин белоус вам не стыдно такое говорить Зенит уровень Челси или Юве???? совсем уже офигели вы там
    Beekeeper
    Beekeeper
    вчера в 13:37
    ахаха, смешно. Завтра и посмотрим как Юве деклассирует зенит. Но буду держать крестики на руках за зенит, авось повезет.
    shur
    shur
    вчера в 13:30
    ...Ю. Белоус образование : Луганский медицинский институт, да футбол это
    его призвание. На спартаке с динамо прекрасную форму набрали, теперь блин
    держитесь , пустозвон!!!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 13:26
    — У меня также есть белые усы, но я понимаю что кошка - хищник, а мышь - нет.
    batog
    batog
    вчера в 12:54
    Сплюнь!!!
    Laziale_Brest_BY
    Laziale_Brest_BY
    вчера в 12:30
    стоит раз за четыре года сыграть одну сносную игру в еврокубках - и начинается чад кутежа, вся клиника разом бросает принимать препараты и понеслась - "полуфинал ЛЧ уже в кармане", "евровесна", "лучший клуб восточной Европы" и т.д. .. но это до первого обсера очередного, и лечение возобновляется
    Oplot
    Oplot
    вчера в 12:08, ред.
    Зенит и Семак сейчас злые.Если будет крупный разгром Ювентуса,а это очень вероятно по форме команд,может быть новый транш футболок с надписью 0-4 или 0-5,в честь великой победы Зенита над Ювентусом!!!
    Oplot
    Oplot
    вчера в 12:06
    На самом деле Зенит играет лучше и Ювентуса и Челси.У Зенита самый лучший выход с обороны,невероятный прессинг и точность в завершении.В команде играют настоящие мастера,на любых позициях.Семак твердо нацелен на громкую победу в Турине,после эйфории над Спартаком и Динамо!У Зенита сильнее доминирование даже чем у Баварии.Команда настроена очень серьезно и не зря многие специалисты отдают победу питерцам,так как прошлых турах соперники мягко говорят отскочили.
    амурец
    амурец
    вчера в 12:04, ред.
    конечно очень хотелось, что бы Зенит играл на их уровне, но к сожалению это не так
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 12:03
    А Брюгге, Бенфика и Лейпциг это космос!
    Сантус
    Сантус
    вчера в 12:00
    Куда после поражений деваются эти балаболы...
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 12:00, ред.
    На каком уровне, кто играет, узнаем по окончанию группового турнира ЛЧ, но с большой долей вероятности, что "Зенит" - это третье место в групповом турнире...
    Ironigor
    Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 11:41
    На закуску , сладкая парочка !!!)
    BDA81
    BDA81
    вчера в 11:41
    В РПЛ на данный момент и удачи не нужно) Ни одного клуба нет , чтоб назвать средне еврепейским))
    sv_1969
    sv_1969 ответ particular (раскрыть)
    вчера в 11:40
    Приветствую!Зенита или ...?
    BDA81
    BDA81 ответ зигзаг (раскрыть)
    вчера в 11:37
    До Легий у нас только Спартак не дотягивает)))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 11:35
    Коктейль в студию!
    старина
    старина
    вчера в 11:32
    Тогда на каком уровне играет Арсенал из Тулы,который недавно обыграл зенит?)
    дурман
    дурман
    вчера в 11:19
    Белофарс
    112910415
    112910415
    вчера в 11:18
    наверное, он прав
    но завтра это станет чуть яснее
    Эспиноза
    Эспиноза
    вчера в 11:15
    После матча со Спартаком тоже можно было бы сказать, что Зенит играет на уровне Ливерпуля. Очень спорное утверждение, которое завтра с очень большой долей вероятности будет разрушено. Надеюсь не с любимым спартаковским счётом
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 11:08, ред.
    Зенит играет на уровне Ювентуса и Челси.

    Дзюба играет на уровне Роналду и Месси.

    Люди ходят на головах и едят руками.

    Твердь небесная хрустальна, а Земля стоит на трех китах.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100