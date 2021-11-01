Белоус: «„Зенит“ играет на уровне „Ювентуса“ и „Челси“»

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

Я думаю, есть нормальные шансы. «Зенит» играет на уровне «Ювентуса» и «Челси». Надо выходить на поле, биться и стараться выигрывать. Плюс нужна удача. «Зенит» ещё может побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Надо смелее играть в атаку? Конечно. Питерцы набрали прекрасную форму, и хорошо бы реализовать свой потенциал в еврокубках. Две крупные победы в чемпионате должны помочь «Зениту» психологически.