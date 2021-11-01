Белоус: «„Зенит“ играет на уровне „Ювентуса“ и „Челси“»

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».
Я думаю, есть нормальные шансы. «Зенит» играет на уровне «Ювентуса» и «Челси». Надо выходить на поле, биться и стараться выигрывать. Плюс нужна удача. «Зенит» ещё может побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Надо смелее играть в атаку? Конечно. Питерцы набрали прекрасную форму, и хорошо бы реализовать свой потенциал в еврокубках. Две крупные победы в чемпионате должны помочь «Зениту» психологически.
Я бы сказал башню снесло)))но как то даже забавно за этим следить
Я бы сказал башню снесло)))но как то даже забавно за этим следить
его призвание. На спартаке с динамо прекрасную форму набрали, теперь блин
держитесь , пустозвон!!!
его призвание. На спартаке с динамо прекрасную форму набрали, теперь блин
держитесь , пустозвон!!!
но завтра это станет чуть яснее
но завтра это станет чуть яснее
Дзюба играет на уровне Роналду и Месси.
Люди ходят на головах и едят руками.
Твердь небесная хрустальна, а Земля стоит на трех китах.
Дзюба играет на уровне Роналду и Месси.
Люди ходят на головах и едят руками.
Твердь небесная хрустальна, а Земля стоит на трех китах.