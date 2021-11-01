Колыванов: «Миранчуку вряд ли хочется возвращаться в чемпионат России»

Бывший футболист «Фоджи» и «Болоньи» поделился мнением о ситуации полузащитника в «Аталанте».

По-человечески жаль Алексея, когда он уезжал из «Локомотива», то был одним из самых перспективных наших футболистов. В Европе непросто заиграть, особенно в итальянском чемпионате. Все надеялись, что он раскроется, но полтора года прозябает на лавке, периодически выходит на поле и играет по 10-15 минут. Пока до конца он не адаптировался. Ему самому вряд ли хочется вернуться в Россию, куда он еще успеет приехать.

Миранчуку — 26 лет, это самый расцвет для футболиста. Возможно, стоит уйти в аренду, там начать заново. Пора играть в футбол, иначе никогда форму игровую не набрать. Играть он умеет, приносить пользу тоже — и забивал, и отдавал пасы за «Аталанту». На критику не надо обращать внимание, она будет всегда. У Миранчука непростая ситуация, но надо проявлять характер, доказывать и себе, и тренеру, и болельщикам.