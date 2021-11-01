ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Колыванов: «Миранчуку вряд ли хочется возвращаться в чемпионат России»

вчера, 12:54

Бывший футболист «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

По-человечески жаль Алексея, когда он уезжал из «Локомотива», то был одним из самых перспективных наших футболистов. В Европе непросто заиграть, особенно в итальянском чемпионате. Все надеялись, что он раскроется, но полтора года прозябает на лавке, периодически выходит на поле и играет по 10-15 минут. Пока до конца он не адаптировался. Ему самому вряд ли хочется вернуться в Россию, куда он еще успеет приехать.

Миранчуку — 26 лет, это самый расцвет для футболиста. Возможно, стоит уйти в аренду, там начать заново. Пора играть в футбол, иначе никогда форму игровую не набрать. Играть он умеет, приносить пользу тоже — и забивал, и отдавал пасы за «Аталанту». На критику не надо обращать внимание, она будет всегда. У Миранчука непростая ситуация, но надо проявлять характер, доказывать и себе, и тренеру, и болельщикам.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

Все новости
Семак о Дзюбе: «Конкуренция – очень важная составляющая прогресса клуба»
Вчера, 22:23 Комментарии10
Петржела: «Надеюсь, что „Зенит“ не проиграет в Турине»
Вчера, 22:12 Комментарии12
Семак: «У Азмуна нет никаких проблем»
Вчера, 21:39 Комментарии24
Черданцев: «Если выстоим в Сплите, это будет настоящей сенсацией»
Вчера, 20:18 Комментарии25
Осинькин: «Надеюсь, что определённые козыри Сергеева понадобятся сборной»
Вчера, 18:22 Комментарии6
Лантратов — о вызове в сборную: «Не сказал бы, что меня переполняют эмоции»
Вчера, 17:43 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:54
Атрофируется и вернётся никому не нужным.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:11
На Миранчука есть спрос в Италии, пока незачем возвращаться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:49
Слабак если вернётся
ДСА
ДСА
вчера в 13:35
В общем надо было в команду послабее двигать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:27
Миранчук испорчен итальянским футболом.
d1metras
d1metras
вчера в 13:24
Он так и будет скамейки полировать. Сейчас среди наших игроков нет тех,кто может играть на уровне европейских чемпионатов топ 5.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:17, ред.
Спасибо.
David Young
David Young ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 13:08
1. Мне пока точно это не известно. Когда выяснится сообщим в хэштеге.

2. Надо вновь в ручную выбирать после того как появится такая возможность, как и в случае с группой на точный счёт, если не выбрать то перекинет в новом месяце в одну из обычных групп.
beefs
beefs
вчера в 13:06
неужели его ждет судьба Кокоши, все зависит от него...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:04
Это понятно и без мнения по этому поводу Колыванова....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100