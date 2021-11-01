Зеедорф и Хабиб решили запустить совместный проект

1635789691

вчера, 21:01

Экс-игрок «Реала» объявил о запуске совместного проекта с легендарным бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В планах у спортсменов открытие по всему миру школ, в которых детей будут обучать футболу и смешанным единоборствам.