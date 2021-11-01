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Зеедорф и Хабиб решили запустить совместный проект

вчера, 21:01

Экс-игрок «Реала» Кларенс Зеедорф объявил о запуске совместного проекта с легендарным бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В планах у спортсменов открытие по всему миру школ, в которых детей будут обучать футболу и смешанным единоборствам.

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Все комментарии
96bn87hnfdtg
96bn87hnfdtg
сегодня в 04:53
Будут штамповать ванбронхорстов
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:28
Кто на ком руки греет - непонятно
Gahi
Gahi
сегодня в 02:22
Идея хорошая и возможности у этих уважаемых людей большие. Удачи
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:56
Хорошая задумка. Вот бы с России и начали.
протон
протон
вчера в 22:09
Лучшее поколение игроков футбола. Зеедорф
youtomee
youtomee ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:51
а потому что в России прибыли раз и обчелся
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 21:38
Смешные единоборства
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:37, ред.
Можно будет разрешить тогда драки как в хоккее
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:23
Очень хорошо!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:22
В Добрый путь и конечно Удачи Вам !!!
Респект и Уважение за хорошие поступки и дела !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:09
Ага, причем делать это в одной секции. Будет поколение футболистов - тафгаев...
протон
протон
вчера в 21:06
отличная идея, только ЗА"
beefs
beefs
вчера в 21:04
полезное дело, зачем только по миру, когда в России школ раз и обчелся...
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