Швейцарские арбитры обслужат матч «Галатасарай» — «Локомотив» в Лиге Европы

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вчера, 13:36

Пресс-служба УЕФА сообщает, что швейцарская бригада арбитров будет работать на матче группового этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом».

Главным арбитром встречи назначен Сандро Шерер. Помогать ему будут Беким Зогай и Йонас Эрни. Четвёртый рефери — Ален Бьери. За VAR будут отвечать Лионель Чуди и Адриен Жаккотте.

Напомним, что в нынешнем сезоне Шерер обслуживал матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом». В прошлом сезоне Лиги чемпионов швейцарский судья работал на матче «Локомотива» против «Баварии» (0:2).