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Швейцарские арбитры обслужат матч «Галатасарай» — «Локомотив» в Лиге Европы

вчера, 13:36
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 20:45 Не начался

Пресс-служба УЕФА сообщает, что швейцарская бригада арбитров будет работать на матче группового этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом».

Главным арбитром встречи назначен Сандро Шерер. Помогать ему будут Беким Зогай и Йонас Эрни. Четвёртый рефери — Ален Бьери. За VAR будут отвечать Лионель Чуди и Адриен Жаккотте.

Напомним, что в нынешнем сезоне Шерер обслуживал матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом». В прошлом сезоне Лиги чемпионов швейцарский судья работал на матче «Локомотива» против «Баварии» (0:2).

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Шерер Сандро
Перевод с uefa.com
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:10
Локо не проиграет!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:08
Эти должны судить объективно.
drug01
drug01
вчера в 13:59
Будет очень сложно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:47
С турками будет трудно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:43
Не есть хорошо.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:39
Удачи "Локомотиву" в этом матче!!!
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