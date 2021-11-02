Турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак» в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сообщает, что на матче группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» будет работать турецкая бригада арбитров.
Главным рефери встречи назначен Халил Мелер. Помогать ему будут Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Четвёртый арбитр — Арда Кардешлер. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и Томаш Квятковски (Польша).
Пусть и турецкая бригада не ударит в грязь лицом.
Пусть и турецкая бригада не ударит в грязь лицом.
После того, как «Лестер» проиграл «Арсеналу» в Премьер-лиге со счетом 0:2, их первое поражение в шести играх во всех соревнованиях, Эллиотт думает о визите российского гиганта, который в прошлом месяце проиграл «Лестеру» со счетом 3:4 благодаря четырем голам Патсона Дака.
В последние недели «лисы» использовали как четверку защитников, так и тройку защитников, и Эллиотт, сам бывший защитник, считает, что тренер Брендан Роджерс выберет последний против «Спартака».
«Думаю, они начнут с тройкой», - сказал обладатель Кубка лиги. «В последнее время они хорошо себя зарекомендовали. Это не сработало в начале, потому что они не могли получить должный контроль над игрой на раннем этапе. Они тоже не были в своих лучших проявлениях на раннем этапе, что было сопутствующим фактором».
Что ж, желаю чтобы турецкая бригада арбитров судила хорошо в этом матче. Удачи Спартак!
После того, как «Лестер» проиграл «Арсеналу» в Премьер-лиге со счетом 0:2, их первое поражение в шести играх во всех соревнованиях, Эллиотт думает о визите российского гиганта, который в прошлом месяце проиграл «Лестеру» со счетом 3:4 благодаря четырем голам Патсона Дака.
В последние недели «лисы» использовали как четверку защитников, так и тройку защитников, и Эллиотт, сам бывший защитник, считает, что тренер Брендан Роджерс выберет последний против «Спартака».
«Думаю, они начнут с тройкой», - сказал обладатель Кубка лиги. «В последнее время они хорошо себя зарекомендовали. Это не сработало в начале, потому что они не могли получить должный контроль над игрой на раннем этапе. Они тоже не были в своих лучших проявлениях на раннем этапе, что было сопутствующим фактором».
Что ж, желаю чтобы турецкая бригада арбитров судила хорошо в этом матче. Удачи Спартак!