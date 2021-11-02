ГлавнаяНовостиСудействоЛига Европы 2021/2022

Турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак» в Лиге Европы

вчера, 13:01
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 23:00 Не начался

Пресс-служба УЕФА сообщает, что на матче группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» будет работать турецкая бригада арбитров.

Главным рефери встречи назначен Халил Мелер. Помогать ему будут Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Четвёртый арбитр — Арда Кардешлер. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и Томаш Квятковски (Польша).

Все новости
Сиденков рассудит дерби «Спартак» – «Локомотив» в 14-м туре РПЛ
Сегодня, 11:29 Комментарии8
Мешков рассудит «Омонию» и «Базель» в Лиге конференций
Сегодня, 09:12 Комментарии9
ОфициальноШвейцарские арбитры обслужат матч «Галатасарай» — «Локомотив» в Лиге Европы
Вчера, 13:36 Комментарии6
ОфициальноКарасёв обслужит матч между «Спортингом» и «Бешикташем» в Лиге чемпионов
01 ноября Комментарии5
Президент «Урала»: «Судейство в РПЛ стало гораздо лучше, чем раньше»
31 октября Комментарии7
ОфициальноИспанцы рассудят «Ювентус» и «Зенит»
31 октября Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:49
Это нас не спасет 🤔
makkie
makkie
вчера в 14:32
В последних матчах судейство в ЛЕ было хорошим.
Пусть и турецкая бригада не ударит в грязь лицом.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:29
Легенда «Лестер Сити» Мэтт Эллиотт(не английский гитарист и певец-автор песен) сосредоточил свое внимание на визите «Спартака» в Лигe Европы.

После того, как «Лестер» проиграл «Арсеналу» в Премьер-лиге со счетом 0:2, их первое поражение в шести играх во всех соревнованиях, Эллиотт думает о визите российского гиганта, который в прошлом месяце проиграл «Лестеру» со счетом 3:4 благодаря четырем голам Патсона Дака.

В последние недели «лисы» использовали как четверку защитников, так и тройку защитников, и Эллиотт, сам бывший защитник, считает, что тренер Брендан Роджерс выберет последний против «Спартака».

«Думаю, они начнут с тройкой», - сказал обладатель Кубка лиги. «В последнее время они хорошо себя зарекомендовали. Это не сработало в начале, потому что они не могли получить должный контроль над игрой на раннем этапе. Они тоже не были в своих лучших проявлениях на раннем этапе, что было сопутствующим фактором».

Что ж, желаю чтобы турецкая бригада арбитров судила хорошо в этом матче. Удачи Спартак!
Союзник противников
Союзник противников ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:39
С каких пор они нам стали "товарищи"??? У ВВП есть личный друг-милый янычар Эрдогаша...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:38
...а будете несправедливо судить,то отключим газ и найдём пестициды в ваших негниющих помидорах.Жаль,что турпоток не смогут(и не захотят,имея с него куш) наши власти прикрыть,этих "летающих крыс".
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:38
Ну прощай спартак разбитые базы америкосов нам не простят
njc 595
njc 595
вчера в 13:24
предупредить янычар ,что если будут херней маятся,то закроем вылеты к ним!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:06
Наши люди
shlomo
shlomo
вчера в 13:04
Вот даже и не знаю хорошо ли это или плохо и поможет ли нет Спартаку.... ну турки и турки....
ДСА
ДСА
вчера в 13:04
Турки - ненадежные товарищи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100