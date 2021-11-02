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Хацкевич: «Не исключаю вариант, что Витория сам захочет уйти из „Спартака“»

вчера, 15:01

Бывший тренер «Ротора» Александр Хацкевич оценил работу наставника «Спартака» Руя Витории.

Когда я работал в «Роторе», со «Спартаком» у нас были неплохие игры, потому что была видна идея и философия Тедеско. К таким командам понятно, как готовиться. А то, что мы видим сейчас — это совсем другая картина. По играм, которые я смотрел, мне показалось, что Витория сам не понимает, во что он хочет играть и как это реализовывать. Как главному тренеру соперника мне бы сейчас было намного труднее готовиться к «Спартаку», потому что ты не знаешь, чего ожидать от команды.

Понятно, что Руй Витория пытается играть в современный футбол, с контролем мяча, с контрпрессингом, низкой обороной, быстрым переходом. Но пока что у него это не получается. А что касается результатов, то для «Спартака» 1:7 от «Зенита» — это очень больно. Безусловно, определенные люди несут ответственность за произошедшее. Какую-то — тренер и футболисты, а какую-то — совет директоров, который принимал решение утвердить Виторию.

Уволят ли Руя Виторию? Здесь самое главное, что думает руководство. Если внутри клуба у тренера есть поддержка, руководство верит, что всё поменяется, то он должен работать дальше. Но если тренер сам не видит перспективы, то он сам может принять решение об уходе. На мой взгляд, пока что эту перспективу очень трудно разглядеть. Так что не исключаю вариант, что Витория сам захочет уйти из команды.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:45
Думаю не один Витторио положил на мнение какого-то хацкевича.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:54
Что ещё надо для этого сделать???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:03
Он может из Англии сбежать домой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:20
Хацкевич: «Не исключаю вариант, что Витория сам захочет уйти из „Спартака“».
ABir
ABir
вчера в 16:20
Витория прививает современный футбол, но качество и уровень подготовки футболистов затрудняет и затормаживает процесс
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:10
Сейчас сами почти не уходят!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:07
Нее, сам не уйдёт. Компенсации тогда не будет...
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:03
Если сразу не ушел после разгрома в Питере, то ждать дальше нет смысла, сам не уйдет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:49
Надо до работать Контракт, а потом искать ему замену...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:16
Сам не уйдет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:10
Сам вряд-ли, уже были такие, будет ждать отступные
ДСА
ДСА
вчера в 15:07
Он будет ждать, когда его попросят на выход.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:03
Это вряд ли.
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:02
Было смешно мишка панда вопьется когтями
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