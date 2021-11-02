Хацкевич: «Не исключаю вариант, что Витория сам захочет уйти из „Спартака“».

Бывший тренер «Ротора» оценил работу наставника «Спартака» Руя Витории.

Когда я работал в «Роторе», со «Спартаком» у нас были неплохие игры, потому что была видна идея и философия Тедеско. К таким командам понятно, как готовиться. А то, что мы видим сейчас — это совсем другая картина. По играм, которые я смотрел, мне показалось, что Витория сам не понимает, во что он хочет играть и как это реализовывать. Как главному тренеру соперника мне бы сейчас было намного труднее готовиться к «Спартаку», потому что ты не знаешь, чего ожидать от команды.

Понятно, что Руй Витория пытается играть в современный футбол, с контролем мяча, с контрпрессингом, низкой обороной, быстрым переходом. Но пока что у него это не получается. А что касается результатов, то для «Спартака» 1:7 от «Зенита» — это очень больно. Безусловно, определенные люди несут ответственность за произошедшее. Какую-то — тренер и футболисты, а какую-то — совет директоров, который принимал решение утвердить Виторию.

Уволят ли Руя Виторию? Здесь самое главное, что думает руководство. Если внутри клуба у тренера есть поддержка, руководство верит, что всё поменяется, то он должен работать дальше. Но если тренер сам не видит перспективы, то он сам может принять решение об уходе. На мой взгляд, пока что эту перспективу очень трудно разглядеть. Так что не исключаю вариант, что Витория сам захочет уйти из команды.