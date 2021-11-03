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Сиденков рассудит дерби «Спартак» – «Локомотив» в 14-м туре РПЛ

вчера, 11:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.11.2021 в 19:00 Не начался

РФС объявил имена судей, получивших назначения на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Урал» — «Зенит»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Нижний Новгород»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 18:52, ред.
Даже Безбородова уже ставить на спартак не стали, толку никого.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:07
У ЦСКА тренировка с Сочи перед кубковой встречей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:20
У спартака шансы равны нулю.
ABir
ABir
вчера в 12:47
Удачного и справедливого судейства
Q-J-G
Q-J-G ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:25
После игры, или во время игры, узнаем чей)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:57
Што ? Опять ?
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:55
Чей это человек?)...это интереснее...
ДСА
ДСА
вчера в 11:49
Не повезло Сиденкову. Шишек после игры точно получит.
протон
протон
вчера в 11:46
Какая разница кто судит Спартак, Спартак осудил федун, на 17 лет опалы и забвения, кроме скандалов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:36
Кто этот человек?
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