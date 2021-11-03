Сиденков рассудит дерби «Спартак» – «Локомотив» в 14-м туре РПЛ

РФС объявил имена судей, получивших назначения на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Арсенал» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.
«Динамо» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.
«Сочи» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Урал» — «Зенит»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.
«Спартак» — «Локомотив»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Нижний Новгород»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.