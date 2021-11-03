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Итальянский журналист: «„Зенит“ — команда из зоны вылета Серии А»

вчера, 17:30
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Журналист Corriere della Sera Марио Скончерти оценил уровень игры «Зенита» после матча с «Ювентусом» в Турине.

У «Зенита» есть европейские амбиции, но по качеству это команда из зоны вылета Серии А.

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Все комментарии
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответ Apokalipsys (раскрыть)
вчера в 23:50
Причём тут амбиции? Тут про ситуацию в РПЛ. Тут думать надо, что делать с нашим турниром. Будет сильный чемпионат, будет и результат в европе.
David Young
David Young ответ Hryun 1 (раскрыть)
вчера в 23:49
Я думаю Вы преувеличиваете насчёт слабости тех других клубов, но им бы в Серии A пришлось бы ещё тяжелее.
Hryun 1
Hryun 1
вчера в 23:48
Остальные Команды из РПЛ вообще на вылет из ЛИГИ В. Это реалии. Иностранные топ игроки в РПЛ идут на излете карьеры (Мозес, Ловрен), топ тренеры из Европы не хотят сюда ни за какие бабки на работу наниматься. Поэтому - Сергей Богданович и Далер Кузяев наше всё.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 23:39
По качеству, слово то какое странное
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 22:54
Вот те раз,Миллер с Боярским наверное рыдают,от обиды...))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:51
"Очень обидные ваши слова..."- Зато у наших игроков зарплата повыше намного вашей из топ-клубов! Завидуйте
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:35
Да ужжж... Семака гнать в три шеи !
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 22:32
Даже когда Зениту несколько раз очень везло со жребием, команда ничего не показывала, увы...
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:31
Печально но он прав.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:24
Да у нас весь чемпионат уровня вылета серии А, а то и хуже. Каким Газпром его(чемпионат в смысле) видит, такой он и есть. Задача государства была разогнать или разорить всех мало мальских спонсоров, а задача Газпрома была оседлать коня без головы. С той и с другой задачей все успешно справились и теперь пожинаем плоды "успеха"......
4RT
4RT
вчера в 22:23
В Италии и букв и серий таких нет для Зенита 😁
pomor45
pomor45
вчера в 22:22
Остальные лидеры РПЛ в середине серии Б. Спартак в зоне вылета серии Б.
anarhist
anarhist
вчера в 22:21
Интересно... А Наполи, получается, команда зона вылета РПЛ? Или это не так работает?
compka
compka
вчера в 22:19
Чемпионат России на 50% - кабинетный. Судьи и чиновники играют на поле чаще и лучше футболистов. А когда такие избалованные вниманием команды вроде Зенита и Спартака попадают в вольное плавание, то сталкиваются с объективными трудностями высших порядков, к которым они, команды, не просто не готовы, но и не знают об их существовании.
112910415
112910415
вчера в 22:13
даже и не обидно
Artemon9
Artemon9
вчера в 22:01
Честно говоря, Зениту ещё и со жребием не повезло.
Я - фан Ювентуса, и болел вчера именно за них, но нужно сказать честно, что зениту могли бы попасть соперники и полегче.
С другой стороны, ещё не всё потеряно. Можно и Челси обыграть дома, и Мальмё на выезде, и есть даже шансы на второе место
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:00
У Зенита просто тренер по уровню, для середняка серии Б, состав у Зенита, за исключением нескольких позиций вполне себе для середняка серии А...
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:47
Среди журналистов тоже много го..на!
brooks
brooks
вчера в 21:46, ред.
Да не, если бы зенит был в серии А, то Газпром бы там устроил такое давление на всех, то коррупционный скандал 2006 года показался бы детской шалостью) И Ювентус, Наполи, Милан, Интер, Лацио болтались бы середине таблицы.
minai
minai
вчера в 21:45
Дожили. Зенит - команда серии А.
Apokalipsys
Apokalipsys ответ Костик Смирнов (раскрыть)
вчера в 21:40
Ну гордитесь своими амбициями команды уровня Салернитаны!
Костик Смирнов
Костик Смирнов
вчера в 21:11
Чемпионат России по уровню не выше серии В, у Зенита нет равного соперника или соперников в чемпионате, о каком прогрессе может идти речь,если соперники по 7 мячей пропускают. Грустно как-то...
Robinson
Robinson
вчера в 21:03
Тогда все остальные Команды по уровню команд из Итальянской серии В
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:59
Все верно тот же Сассуоло сильнее Зенита
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:59
А по цене игроки стоять рядом Ювентуса
valt134
valt134
вчера в 20:45
Устами «макаронника» глаголет ИСТИНА...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:41
Надо же так обгадить нашего гегемона...Немедленно отключить газ гадёнышам и вколоть ему разом все наши вакцины.
ssmith589
ssmith589
вчера в 20:40
Что на это скажут орловы, боярские, петержелы и прочие дауны, куражившиеся над нашими командами из внутреннего чемпионата, где из за ужасной политической коньюктуры принудительного, навязанного доминирования одной прикормленной команды, сложилась ситуация когда никто не в состоянии дать ей отпор, но которая на международной арене по классу стоит в зоне вылета Серии А?
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:39
Все правильно сказал
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 20:26
Покровители Зенита за пределами России не помогли своему клубу)))))
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