Итальянский журналист: «„Зенит“ — команда из зоны вылета Серии А»

Журналист Corriere della Sera Марио Скончерти оценил уровень игры «Зенита» после матча с «Ювентусом» в Турине.
У «Зенита» есть европейские амбиции, но по качеству это команда из зоны вылета Серии А.
Журналист Corriere della Sera Марио Скончерти оценил уровень игры «Зенита» после матча с «Ювентусом» в Турине.
У «Зенита» есть европейские амбиции, но по качеству это команда из зоны вылета Серии А.
Я - фан Ювентуса, и болел вчера именно за них, но нужно сказать честно, что зениту могли бы попасть соперники и полегче.
С другой стороны, ещё не всё потеряно. Можно и Челси обыграть дома, и Мальмё на выезде, и есть даже шансы на второе место
Я - фан Ювентуса, и болел вчера именно за них, но нужно сказать честно, что зениту могли бы попасть соперники и полегче.
С другой стороны, ещё не всё потеряно. Можно и Челси обыграть дома, и Мальмё на выезде, и есть даже шансы на второе место