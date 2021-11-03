Петржела: «Руководство „Зенита“ должно решить вопрос с отставкой Семака» .

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение петербургской команды от «Ювентуса» (2:4) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» хорошо выступает во внутреннем чемпионате, но видно, что в Лиге Чемпионов не может достойно выступать, и проблема в том, что там играют команды, которые намного выше классом, чем команда Семака. У «Зенита» нет таких классных игроков уровня еврокубков и укомплектование не соответствует уровню Лиги чемпионов. Они третий год подряд не могут выйти из группы. Да, «Мальме» они не проиграют, будут играть в Лиге Европы, могут пройти достаточно далеко, но это низший класс еврокубков.

Нужно ли менять Семака? Об этом разговоры идут еще с прошлого года, когда «Зенит» опять не вышел из группы. Руководство должно принять решение о смене тренера по итогам сезона. Мне, как болельщику, не нравится, что «Зенит» под руководством Семака так плохо выступает в Лиге чемпионов и не выходит из группы. Я был уверен, что сегодня команда не проиграет «Ювентусу», но я ошибся.