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Петржела: «Руководство „Зенита“ должно решить вопрос с отставкой Семака»

вчера, 10:09
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение петербургской команды от «Ювентуса» (2:4) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» хорошо выступает во внутреннем чемпионате, но видно, что в Лиге Чемпионов не может достойно выступать, и проблема в том, что там играют команды, которые намного выше классом, чем команда Семака. У «Зенита» нет таких классных игроков уровня еврокубков и укомплектование не соответствует уровню Лиги чемпионов. Они третий год подряд не могут выйти из группы. Да, «Мальме» они не проиграют, будут играть в Лиге Европы, могут пройти достаточно далеко, но это низший класс еврокубков.

Нужно ли менять Семака? Об этом разговоры идут еще с прошлого года, когда «Зенит» опять не вышел из группы. Руководство должно принять решение о смене тренера по итогам сезона. Мне, как болельщику, не нравится, что «Зенит» под руководством Семака так плохо выступает в Лиге чемпионов и не выходит из группы. Я был уверен, что сегодня команда не проиграет «Ювентусу», но я ошибся.

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Все комментарии
alexando1974
alexando1974
вчера в 20:18
Семака уберать Петржелу ставить и он выведет зенит из группы))))
Что за бред! какой смысл в рпл усё впорядке а в лч извените совсем другой уровень и задачи и игроки нужны другие! которых небудет)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:09
Давно уже понятно, что Семак тренер внутреннего пользования. Во всяком случае, пока. Может быть он будет прогрессировать, так как ещё достаточно молод. Но сколько ему понадобится лет и проигранных еврокубков для роста, как тренера? 2, 5 или может быть 10 лет? Сколько сможет ещё руководство терпеть унижения в Европе?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:11
Хорошие футболисты к нам не едут по причине того что уровень РПЛ с каждым годом падает ниже плинтуса! Едут либо негры, либо ноунеймы, либо "сбитые летчики", но чаще гастарбайтеры!
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 16:33
Если это действительно так, что меня не удивит, то да, это наша беда (про зарплату). Так как более менее перспективные игроки за те деньги, которые они могут получить в чемпионатах "топ-5" Европы, в Россию не поедут. Причины могут быть разные, от "холодно" до "жена против", но не поедут... Разве только со значительным повышением з/п и обязательно в статусе, если не ключевого, то важного игрока основы. Такова "селяви".)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 16:12
Спорить не буду, по сути мы оба правы, но так, к сведению: Ювентус Брал Дибалу за 32 млн, а Зенит Малкома за 42! Дибала прогрессирует а по Малкому не заметно, может все таки дело не в деньгах?!
Кстати у Малкома с Дибалой одинаковая зарплата +- "копейки"!
Ironigor
Ironigor ответ stachel (раскрыть)
вчера в 16:02
Сравнить нынешний Интер играющий этот матч с командой из Преднестровья Шериф и дать отценку как-то не корректно.
А вот то что Шериф, выбил из квалификации Црвену Звезду и Динамо Загреб разве не о чём не говорит ???
Выиграл у Шахтёра 2:0. , а также в гостях в Мадриде выиграл у Реала 2:1. Это не Бавария чтобы разносить всех подряд, а обычный клуб Шериф из Преднестровья. Со стоимостью всего 21 лям !!!
Если они и сегодня выиграют или сыграют в ничью, тогда эту команду надо переименовать в Super Stars Galactica !!!)))
stachel
stachel ответ ESPANOL (раскрыть)
вчера в 15:40
Достойный по меркам РПЛ, а по меркам чем. молдавии - супер топ. НО для серии А Зенит обычный середняк, между торино и сассуоло. Но если торино регулярно играет в чемпе с командами уровня юве, интера, милана и наполи, то зенит с уралами и уфой.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 15:35
Откуда у него была уверенность, что Зенит не проиграет Ювентусу? Была ли хоть одна причина для этого? Правильный же ответ - нет. Даже нынешний разобранный Ювентус на голову выше питерцев.
n272nm
n272nm ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 15:34
    stachel
    stachel ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Гений Вернидуба мы сможем оценить уже сегодня. А об успехах Шерифа после последнего тура группового раунда. Чудеса иногда случаются, но на дистанции всегда работают строгие правила: сильный выше слабого.
    Bivaliy67
    Bivaliy67 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 15:28, ред.
    Один из "секретов Полишинеля" - в футбол (к сожалению) уже давно играют "деньги", где-то начиная с конца 90-х. Особенно, после того, как Реал задал завышенную планку стоимости игроков покупкой Зидана за космические, по тем временам, деньги, ).
    К сведению, Данило и Сандро недалеко отстали от Малкома по шкале евро, но это защитники, на них априори цена ниже, не только игроков нападения, но и средней линии. И, кстати, Вендел, Клаудиньо и Барриос, вместе взятые, оцениваются примерно, как один, хоть и редко забивающий, Мората. Сантоса вчера на поле не было, если ты не заметил. И ещё, к слову, стоимость Кьезы, Дибалы и Мораты равна всему Зениту в полном составе, со всеми запасными и массажёрами.;) Так что, "половину игроков" Юве ты видимо имел ввиду далеко не самую лучшую.)
    Вот, к примеру, если взять только де Лигта, Кьезу и Дибалу, то цена этих трёх звёздных игроков тождественна двум составам СБГ находящихся вчера на поле.
    Вот такая арифметика.., я бы даже сказал бухгалтерия.)
    Но, кому это интересно теперь, правда?
    Конь 666
    Конь 666
    вчера в 14:49
    Где он сидит? На чем он сидит? Кто у него интервью все время берет? Зачем? Кто он?
    Spartak_56
    Spartak_56
    вчера в 14:02
    а боярский что нам скажет
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Bivaliy67 (раскрыть)
    вчера в 13:56
    Деньги не играют в футбол, но болельщики Зенита почему то постоянно используют денежную единицу как меру измерения качества игрока! И Малком и Азмун стоят дороже Пеллигрини, Бонуччи, Данило, Сандро и.т.д. Да и Вендел с Клаудиньо, Барриосом и Сантосом стоят дороже половины игроков Ювентуса и в частности Щесны, соответственно должны и забивать ему! Такая вот бонистика, я бы даже сказал нумерология!
    h8you
    h8you
    вчера в 13:48, ред.
    они что реально думают, что дело в тренере?те этот эксперт реально думал,что зенит может выйти из такой группы и обыграть Ювентус на выезде?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:24, ред.
    Набор несвязанных предложений в двух обзацах....)))

    "У «Зенита» нет таких классных игроков уровня еврокубков."
    "Руководство должно принять решение о смене тренера по итогам сезона."

    ....то игроки кривые...то тренера в топку...- его и не поймёшь....))

    Всё как обычно...
    Если вечерние прогнозы "экспертов" не совпадают с реальностью......тут же находятся виноватые в рядах игроков,тренеров,клуба.......но не в самих чудо-экспертах...)))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:54, ред.
    Петржела: «Руководство „Зенита“ должно решить вопрос с отставкой Семака» .
    Этот вопрос давно уже висит в воздухе.
    «Зенит» хорошо выступает во внутреннем чемпионате, но видно, что в Лиге Чемпионов не может достойно выступать, и проблема в том, что там играют команды, которые намного выше классом, чем команда Семака.

    Простой пример тренерского штаба и гения Вернидуба в одном из самых слабых чемпионатов Европы, Молдовы, показывает в европейской Лиге Чемпионов как надо играть и выигрывать, в том числе и с грандами топ команд. У которого состав оценивается в 21 лям.
    И тут гений Семака с составом игроков которых трансфермаркет оценивает в 174 ляма евро, ничего от слова Абсолютно не может показать со своей командой в Европе. О каком гении Семака может идти вообще речь, всё гораздо прозаичнее, есть Газпром - а значит есть деньги 💰 💰 💰, есть деньги 💰 💰 💰 и значит есть игроки, но нет тренера ! А почему у Газпром Зенита нет толкового тренерского штаба, вот это очень интересный вопрос. Решать всё-таки не нам, будем делать посмотреть, когда же силы добра в российском футболе смогут победить?! Всем Добра !!!
    David Young
    David Young ответ Alex 3818 (раскрыть)
    вчера в 12:52
    До какой войны?
    ESPANOL
    ESPANOL
    вчера в 12:36
    Полностью согласен с ним! Состав Зенита весьма достойный, но слаб тренер, а не чемпионат России. В Молдавии разве чемпионат сильнее, а Шариф выдает современную игру. Очень многое зависит от тренера. Семак работает на старом багаже, а новых идей и современных мыслей у него нет. Поэтому Зениту под его руководством, ничего не светит на международном уровне. Откровенно слаб!
    Bivaliy67
    Bivaliy67 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 12:35, ред.
    "этот, далекий до своей формы, Ювентус", напомню, недавно обыграл действующего обладателя кубка ЛЧ, плюс состав, стоимость которого превосходит Зенит в 3,5 раза! Соответственно и забивать он должен в ворота такого соперника с таким же соотношением к пропущенным в свои ворота мячам;)
    Вот такая математика. Я бы даже сказал, диалектика!
    4RT
    4RT
    вчера в 12:30
    "У «Зенита» нет таких классных игроков уровня еврокубков и укомплектование не соответствует уровню Лиги чемпионов." А что после увольнения Семака они появятся? 😁 Без сильного чемпионата и конкуренции,ваш "вечный" чемпион так и будет барахтаться в болоте тщелавия
    Alex 3818
    Alex 3818
    вчера в 12:23
    Семак играет с теми дровами, что есть.А то что есть играть не хочет. Тоже самое с Шахтёром. При румыне, до войны, только дома и могли играть. В Европу приехали и обо76ись
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 12:22
    Газпром похоронил наш футбол,неужели не ясно.Все делается ради одного клуба!
    протон
    протон
    вчера в 11:58
    Этот матч всецело показывает какое днище наш чемпионат, в котором нет ни одной Команды которая нормально в футбол играет. Стадионы есть, картинка прикольна, и вроде интересно иногда смотреть, а на самом деле это играют подпивасники уровня венгерского или сербского чемпионата.
    протон
    протон
    вчера в 11:52
    Когда у соперника на замены выходят игроки, стоимость которых выше чем весь состав Зенита в сумме, очевидно, кто ведёт игру.
    Абсолютно другой уровень по сравнению с РПЛ. Лимит только гадит выступления в Европе.
    Хоть и игра была не лучшей, потенциал у команды виден, если наладить дела в обороне(трансфер), и пополнить обойму(паспортистами?), то может быть что-то будет светить в подобных группах. А так, нужно уверенно брать третье место и выходить в евровесну, где Зениту место.
    viv
    viv
    вчера в 11:38
    В очередной раз еврокубки показали уровень Семака. А в РПЛ с Газпромом и уборщица будет выигрывать.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 11:33
    Власта,а откуда у тебя была такая уверенность,что не проиграют?
    Или тебе этого просто хотелось?Так этого многим хотелось,но хотелки одно,а игра совсем другое.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 11:26
    Едва ли дело в Семаке
    sir_Alex
    sir_Alex ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 11:26
    Кто бы сомневался 😁 но, его время ушло безвозвратно.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:25
    Если "флагман " третье место займет то в пору футболки выпустить)))А так еще и Мальме может дрюкнуть их))
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