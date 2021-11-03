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Вагнер Лав: «Удивляет, что меня в ЦСКА считают легендой»

вчера, 14:24

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», поделился воспоминаниями о периоде выступлений в России.

Ощущаю ли я сейчас статус легенды, заработанный в России? Это почти не заметно. Возможно, из-за почти полного отсутствия сейчас волос на голове. Я чувствовал, что хорошо делаю свою работу в ЦСКА. Выиграл немало трофеев, где-то 15-16. Проведенные в ЦСКА годы были великолепны. Просто невероятны. Легенда — серьезный статус в моем понимании, и меня даже несколько удивляет, что меня там считают легендой. При этом мне очень приятно, я счастлив получить признание в качестве легенды клуба.

Здесь любят футбол, но на улице я чувствую себя спокойно. Периодически ко мне подходят и восклицают «Ух! Ты же Вагнер Лав из ЦСКА? Можно сфотографироваться?» Приятно чувствовать такое теплое отношение. Всегда хочется ответить взаимностью — игрой, голами и титулами. Именно поэтому я хочу еще немного повременить с завершением карьеры.

Мог ли представить в детстве, что буду играть и жить в России, Китае, Казахстане? По молодости даже в голову такое не приходило. Я хотел играть в футбол. Говорил маме: «Моя мечта — стать профессиональным футболистом». Я стремился играть на профессиональном уровне, но только в Бразилии. Даже мысль не проплывала, что могу играть за границей. До той степени, что, когда мне в 19 поступило предложение из России, я подумал: «Россия? Где это вообще?»

В Рио я жил в районе Бангу, где очень жарко, а потом приехал в другие края, где шел снег. После России отправился в Китай. Даже представить не мог, что меня туда занесет. Турция, Франция, Казахстан… Но если спросите меня: «Вагнер, ты бы это все повторил?», я отвечу: «С огромной радостью прошел бы этот путь снова».

Недавно Вагнер Лав прокомментировал слухи о возможном возвращении в ЦСКА.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02
Супер игроком был, по меркам России.
протон
протон
вчера в 17:48
Достоин уважения.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:11
Лав излишне скромничает.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:01
Не скромничай Ваня, ты настоящая легенда ЦСКА, самый крутой легионер.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:38
Вагнер Лав это любимец всех болельщиков ЦСКА . Это они присвоили титул ЛЕГЕНДА ЦСКА. Сколько радости приносила им игра Вани! ( любимое болельщиками прозвище Вагнера). Не удивлён, что болельщики футбола в Казахстане делая селфи с ним называют его Вагнер Лав ИЗ ЦСКА.
Удачи ему и футбольного долголетия.
112910415
112910415
вчера в 16:20
несомненно, в России был очень яркой звездой
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:08
НЕ удивляйся,в гаджетоносной России половина слов превосходной степени утратили своё первоначальное(я бы сказал-первозданное)значение.Легенда и звезда входят в их число.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:04
Статус легенды связан с наличием волос на голове?! О как)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:04
Love - это его прозвище за любвеобильность. Он первый раз в 18 лет привел подругу на "тренировку"
Ron09
Ron09
вчера в 15:22
Россия где это вообще? Просто 1 в мире по территории государство. 2 Бразилии спокойно вмещаются
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:19
По российским меркам – и впрямь легенда.
ДСА
ДСА
вчера в 14:59
Он страдает манией величия.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 14:57
Ещё какой считают легендой!
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:56
Поправлю Вас - Vagner Love, полное имя - Vagner Silva de Souza.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:55
«Ух! Ты же Вагнер Лав из ЦСКА? Можно сфотографироваться?» Приятно чувствовать такое теплое отношение.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:51
Всем бы игрокам ЦСКА так удивляться)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:51
Это да, но только маленько сумасброд. Три раза уходил и возвращался и хандрил частенько. И любвеоюильный был, не даром он Live
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:42
Ваня - это легенда действительно. Среди легионеров он лучший.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:33
Пока достойней Вагнера называться легендой я не кого не нахожу, были конечно игроки достойного уровня,но с Лавом им не сравниться! И по мастерству и по его криативу, ему равных нет!
YVG
YVG
вчера в 14:25
Если не Вагнер, то кто?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:25
Ну порадуйся хотя бы.
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