Вагнер Лав: «Удивляет, что меня в ЦСКА считают легендой»

Бывший нападающий ЦСКА , ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», поделился воспоминаниями о периоде выступлений в России.

Ощущаю ли я сейчас статус легенды, заработанный в России? Это почти не заметно. Возможно, из-за почти полного отсутствия сейчас волос на голове. Я чувствовал, что хорошо делаю свою работу в ЦСКА . Выиграл немало трофеев, где-то 15-16. Проведенные в ЦСКА годы были великолепны. Просто невероятны. Легенда — серьезный статус в моем понимании, и меня даже несколько удивляет, что меня там считают легендой. При этом мне очень приятно, я счастлив получить признание в качестве легенды клуба.

Здесь любят футбол, но на улице я чувствую себя спокойно. Периодически ко мне подходят и восклицают «Ух! Ты же Вагнер Лав из ЦСКА ? Можно сфотографироваться?» Приятно чувствовать такое теплое отношение. Всегда хочется ответить взаимностью — игрой, голами и титулами. Именно поэтому я хочу еще немного повременить с завершением карьеры.

Мог ли представить в детстве, что буду играть и жить в России, Китае, Казахстане? По молодости даже в голову такое не приходило. Я хотел играть в футбол. Говорил маме: «Моя мечта — стать профессиональным футболистом». Я стремился играть на профессиональном уровне, но только в Бразилии. Даже мысль не проплывала, что могу играть за границей. До той степени, что, когда мне в 19 поступило предложение из России, я подумал: «Россия? Где это вообще?»

В Рио я жил в районе Бангу, где очень жарко, а потом приехал в другие края, где шел снег. После России отправился в Китай. Даже представить не мог, что меня туда занесет. Турция, Франция, Казахстан… Но если спросите меня: «Вагнер, ты бы это все повторил?», я отвечу: «С огромной радостью прошел бы этот путь снова».