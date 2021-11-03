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Д. Комбаров: «Психологически „Спартак“ сейчас не в очень хорошем состоянии»

вчера, 17:47
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23:00 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров порассуждал о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

«Лестер» — фаворит, так как они играют дома. Плюс психологически «Спартак» сейчас не в очень хорошем состоянии. И, конечно, «Лестер» все же не российская команда, не принижая достоинства нашего чемпионата. В АПЛ совсем другие скорости и другой ритм игры.

Думаю, в данной ситуации надо всем объединиться, сплотиться. Каждый должен доказать сам себе и реабилитироваться перед болельщиками. Надеюсь, что будет положительный результат.

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Все комментарии
ABir
ABir ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 23:35
У Зенита с Ювентусом сразу просматривалась безнадёга, вот то ли дело Шахтёр в Мадриде против Реала: до последних минут интригу сохранял
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:44
Команда сейчас разобранная, не играет, а мучается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:44
Завтра обыграют Лестер и снова станут для всех супер командой! 😜
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:27
Одна первая фраза выдаёт не очень изощрённый ум говорящего(пишущего),дальше и обсуждать неловко то,что он говорит.
makkie
makkie
вчера в 19:17
Лестер однозначно фаворит, коим был и в первом матче.
Только чудо поможет Спартаку не проиграть завтра в Англии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:15
Похоже шансов совсем нет.
ABir
ABir
вчера в 19:06
Тут-то и надо доказывать, когда от тебя уже никто ничего не ждёт. Шансов на успех конечно мало, но они все равно до игры не равны нулю. Надо просто попытаться показать, что ты умеешь и максимально попробовать не дать сопернику сыграть в свой привычный футбол. У Лестера тоже не все сейчас в полном ажуре
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:01
Спартак не зенит, тут даже надеждой не пахнет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
Спартак уже давно не в тонусе . Но всё же пожелаю ему Удачи !!!
beefs
beefs
вчера в 17:55
они фавориты не только потому что играют дома, а потому что наши команды отстой...
YVG
YVG ответ морозз (раскрыть)
вчера в 17:54
спартак не Зенит, если влетает, то только по семи.
морозз
морозз
вчера в 17:50
Мы не Зенит, мы Спартак и нам не привыкать ломать прогнозы на корню!
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