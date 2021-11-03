Д. Комбаров: «Психологически „Спартак“ сейчас не в очень хорошем состоянии»

Экс-игрок «Спартака» порассуждал о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

«Лестер» — фаворит, так как они играют дома. Плюс психологически «Спартак» сейчас не в очень хорошем состоянии. И, конечно, «Лестер» все же не российская команда, не принижая достоинства нашего чемпионата. В АПЛ совсем другие скорости и другой ритм игры.

Думаю, в данной ситуации надо всем объединиться, сплотиться. Каждый должен доказать сам себе и реабилитироваться перед болельщиками. Надеюсь, что будет положительный результат.