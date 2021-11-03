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Кавазашвили: «У Максименко нет вратарского таланта»

вчера, 15:21

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вратарях красно-белых.

Если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря, то надо довериться Селихову. Он три года не играл, и Витория его не знает. Руй видит Селихова во второй команде, но это не то. Зато за последнее время он увидел, сколько пускает Максименко. Тот теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе, не выходит на мячи.

А Селихов это всё делает правильно. У Максименко есть всё — фигура, прыжок, длинные руки, рост. Но нет вратарского таланта. Он напряжён, когда выходит из ворот. Сравните с Селиховым. Тот был абсолютно расслаблен.

Недавно стало известно условие, при котором «Спартак» продлит контракт с Александром Максименко.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:55
Как нет таланта. Пробиться в основу клуба РПЛ из десятков, а может и сотен тысяч, занимающихся футболом - тут без способностей и трудолюбия точно не обошлось. Другое дело, что в какой-то момент Александр потерял мотивацию, почувствовал себя незаменимым в отсутствии серьезной конкуренции, ослабил требовательность к себе. Но ведь для этого и существует тренерский штаб и старшие товарищи, которые должны были вернуть на землю восходящую «звезду». Так что про отсутствие таланта - здесь не совсем уместно прозвучало.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:44
Вратарь как вратарь,не хуже и не лучше других!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:14
И только Селихов в состоянии улыбаться после матча ,закончившегося со счётом 1-1,что свидетельствует о его стабильной нервной системе.
протон
протон
вчера в 17:44
"Сравните с Селиховым. Тот был абсолютно расслаблен», — сказал Кавазашвили.
Ну, да. И парашют за шиворот получил на полном расслабоне ;)

Напоминает анекдот про поминки водителя:

- Наш Петрович всегда был спокойным жизнерадостным человеком. И даже умер с улыбкой на лице, во сне. Не то, что эти тридцать обделавшихся со страху, визжавших пассажиров его автобуса!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:31
Спартак гниет с Федуна
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:28
У Рассказова тоже нет таланта
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:21
Тогда как он попал в не самую последнюю команду и является игроком сборной, без таланта
kust07
kust07
вчера в 16:19
Всех собак спускать на Максименко не стоит,но Селихов реально лучше Максименко. Просто надо дать ему время,сыгранности нет
particular
particular
вчера в 16:13, ред.
Понятно... Что бы восполнить отсутствие таланта, надо быть на расслабоне 🤣️
Ну, тогда без стакана не обойтись 🍺
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:10
Таланта нет, зато зарплата в 1,5 млн зелёных есть.
Asper
Asper
вчера в 16:09
Интеллектуальное большинство, похоже, твердо вознамерилось морально уничтожить Александра.
Желаю ему выстоять.
И да - три сезона быть основным в Спартаке, и вдруг - херассе - нет таланта. Алло, такого не бывает
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:00
Все видели, как был расслаблен Селихов, когда Ростов сравнял счёт.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:46
А у кого есть? 🤔
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:42
А у Акинфеева есть?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:42
Кавазашвили: «У Максименко нет вратарского таланта» .
Изучает вратарское искусство по методике Кавазашвили !!!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:33, ред.
Будет ли смысл? В спартаке проблем уйма
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:30
Проблема не только в Максименко, проблема во всей команде, начиная от руководства команды... Когда везде и во всём сплошные проблемы, не надо надеяться на уверенную игру вратаря...
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