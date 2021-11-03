Кавазашвили: «У Максименко нет вратарского таланта» .

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вратарях красно-белых.

Если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря, то надо довериться Селихову. Он три года не играл, и Витория его не знает. Руй видит Селихова во второй команде, но это не то. Зато за последнее время он увидел, сколько пускает Максименко. Тот теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе, не выходит на мячи.

А Селихов это всё делает правильно. У Максименко есть всё — фигура, прыжок, длинные руки, рост. Но нет вратарского таланта. Он напряжён, когда выходит из ворот. Сравните с Селиховым. Тот был абсолютно расслаблен.