Кавазашвили: «У Максименко нет вратарского таланта» .

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вратарях красно-белых.
Если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря, то надо довериться Селихову. Он три года не играл, и Витория его не знает. Руй видит Селихова во второй команде, но это не то. Зато за последнее время он увидел, сколько пускает Максименко. Тот теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе, не выходит на мячи.
А Селихов это всё делает правильно. У Максименко есть всё — фигура, прыжок, длинные руки, рост. Но нет вратарского таланта. Он напряжён, когда выходит из ворот. Сравните с Селиховым. Тот был абсолютно расслаблен.
Недавно стало известно условие, при котором «Спартак» продлит контракт с Александром Максименко.
Ну, да. И парашют за шиворот получил на полном расслабоне ;)
Напоминает анекдот про поминки водителя:
- Наш Петрович всегда был спокойным жизнерадостным человеком. И даже умер с улыбкой на лице, во сне. Не то, что эти тридцать обделавшихся со страху, визжавших пассажиров его автобуса!!
Ну, да. И парашют за шиворот получил на полном расслабоне ;)
Напоминает анекдот про поминки водителя:
- Наш Петрович всегда был спокойным жизнерадостным человеком. И даже умер с улыбкой на лице, во сне. Не то, что эти тридцать обделавшихся со страху, визжавших пассажиров его автобуса!!
Ну, тогда без стакана не обойтись 🍺
Ну, тогда без стакана не обойтись 🍺
Желаю ему выстоять.
И да - три сезона быть основным в Спартаке, и вдруг - херассе - нет таланта. Алло, такого не бывает
Желаю ему выстоять.
И да - три сезона быть основным в Спартаке, и вдруг - херассе - нет таланта. Алло, такого не бывает
Изучает вратарское искусство по методике Кавазашвили !!!)
Изучает вратарское искусство по методике Кавазашвили !!!)