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Прудников: «В семи мячах от „Зенита“ Максименко винить не стоит»

вчера, 16:19

Бывший вратарь и тренер «Спартака» Алексей Прудников высказался о вратарях красно-белых.

Я бы оставил в составе Максименко. В семи мячах от «Зенита» его винить не стоит. При чём тут Максименко, если защитники творят такие «чудеса»? Если слушать комментаторов, то виноват он. А если судить профессионально, то всё совсем по-другому. Максименко уже играл с этой командой, знает манеру действий соперника. А статистику не берите. Важно, в какой команде ты играешь. Если бы Максименко так же играл в команде не с таким громким названием, то его бы хвалили. А в «Спартаке» он всегда на виду, поэтому им недовольны. Парень молодой, ещё всё впереди.

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Все комментарии
comebacktostay
comebacktostay
вчера в 21:31
Сашу в Газпром надо
Сп62
Сп62
вчера в 20:04
Александр неплохо смотрится на линии ворот, но совсем не способен играть на выходах. Сафонов моложе его, а фору в игре по всей штрафной даст значительную.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:45
ну бывает сбой в игре. ничего всё пройдёт...
Союзник противников
Союзник противников ответ ABir (раскрыть)
вчера в 19:22
Я даже тебя проплюсовал,хотя прочитал только "теоретическую часть".А где мнение о игре Максименко в обсуждаемых матчах?
ABir
ABir
вчера в 19:00
В пропущенных голах всегда есть доля вины вратаря, но она всегда разная. Есть матчи, где словлен кураж, и все подбирается, а есть откровенная непруха и кураж в атаке соперника. Конечно если непруха происходит по несколько матчей подряд, то стоит задуматься о физической форме и психологическом состоянии вратаря
морозз
морозз
вчера в 17:52
А кто виноват? - наверное бомжи положившие случайно 7 мячей Спартаку?
ДСА
ДСА
вчера в 17:13
Ну да, совсем не виноват.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:59
В семи нет конечно , но в шести это точно...))
YVG
YVG
вчера в 16:49
Половина голов на совести Джикии, про которого почему-то молчат.
League1
League1
вчера в 16:35
Кто это? Он футболист?.В Реале не пробовал хотя бы посидеть на скамейке?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:34
В половине точно виноват
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