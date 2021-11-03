Прудников: «В семи мячах от „Зенита“ Максименко винить не стоит»

Бывший вратарь и тренер «Спартака» Алексей Прудников высказался о вратарях красно-белых.

Я бы оставил в составе Максименко. В семи мячах от «Зенита» его винить не стоит. При чём тут Максименко, если защитники творят такие «чудеса»? Если слушать комментаторов, то виноват он. А если судить профессионально, то всё совсем по-другому. Максименко уже играл с этой командой, знает манеру действий соперника. А статистику не берите. Важно, в какой команде ты играешь. Если бы Максименко так же играл в команде не с таким громким названием, то его бы хвалили. А в «Спартаке» он всегда на виду, поэтому им недовольны. Парень молодой, ещё всё впереди.