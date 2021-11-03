Помазан: «Помню Игнашевича по ЦСКА, иногда пихал ему»

Вратарь «Чайки» после жеребьевки 1/8 финала Кубка России рассказал об общении с в ЦСКА . Ныне Игнашевич возглавляет «Балтику».

В Калининграде я провёл три прекрасных года. Этот город не просто стал для меня родным. Скажу больше: после окончания карьеры я планирую остаться там жить. Но это все лирика – мы приедем биться за выход в четвертьфинал.

После ухода из «Балтики» я не так пристально слежу за командой. Видел, что они начали чемпионат не так здорово, но с приходом Сергея Игнашевича стали набирать очки, подниматься в таблице. Значит, что-то поменялось в лучшую сторону.