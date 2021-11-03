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Помазан: «Помню Игнашевича по ЦСКА, иногда пихал ему»

вчера, 13:54
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка01.03.2022 Не начался

Вратарь «Чайки» Евгений Помазан после жеребьевки 1/8 финала Кубка России рассказал об общении с Сергеем Игнашевичем в ЦСКА. Ныне Игнашевич возглавляет «Балтику».

В Калининграде я провёл три прекрасных года. Этот город не просто стал для меня родным. Скажу больше: после окончания карьеры я планирую остаться там жить. Но это все лирика – мы приедем биться за выход в четвертьфинал.

После ухода из «Балтики» я не так пристально слежу за командой. Видел, что они начали чемпионат не так здорово, но с приходом Сергея Игнашевича стали набирать очки, подниматься в таблице. Значит, что-то поменялось в лучшую сторону.

Игнашевича я прекрасно помню по времени в ЦСКА. О нём могу сказать только тёплые слова. Как старший товарищ, он всегда подсказывал, как правильно поступить на поле и за его пределами. Моя позиция обязывала иногда пихать ему в играх и на тренировках, но будем надеяться, что он об этом не вспомнит, ха-ха.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:53
Вроде только юношеский чемпионат Европы выиграл, а уже 32.
Быстро время летит.
Baggio R.
Baggio R. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:54
Во-первых, он вроде ничего и не сказал для такой негативной реакции. А во-вторых, внимательнее нужно быть - статья о Помазане, а Помазун является игроком ЦСКА, играющим в аренде за Урал.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:38
Игнашевича помнят все !!! Он это заслужил своей игрой , своей карьерой. А вот про Помазуна многие уже забыли, вот тебе и ХА-ХА!!!
beefs
beefs
вчера в 13:58
видно какой ты пихальщик...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:56
Непонятно зачем напомнил.
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