Помазан: «Помню Игнашевича по ЦСКА, иногда пихал ему»

Вратарь «Чайки» Евгений Помазан после жеребьевки 1/8 финала Кубка России рассказал об общении с Сергеем Игнашевичем в ЦСКА. Ныне Игнашевич возглавляет «Балтику».
В Калининграде я провёл три прекрасных года. Этот город не просто стал для меня родным. Скажу больше: после окончания карьеры я планирую остаться там жить. Но это все лирика – мы приедем биться за выход в четвертьфинал.
После ухода из «Балтики» я не так пристально слежу за командой. Видел, что они начали чемпионат не так здорово, но с приходом Сергея Игнашевича стали набирать очки, подниматься в таблице. Значит, что-то поменялось в лучшую сторону.
Игнашевича я прекрасно помню по времени в ЦСКА. О нём могу сказать только тёплые слова. Как старший товарищ, он всегда подсказывал, как правильно поступить на поле и за его пределами. Моя позиция обязывала иногда пихать ему в играх и на тренировках, но будем надеяться, что он об этом не вспомнит, ха-ха.
Быстро время летит.
Быстро время летит.