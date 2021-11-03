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Дюрица: «„Локо“ следует сыграть умно и спокойно с „Галатасараем“»

вчера, 16:40
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив20:45 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» против «Галатасарая» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Локомотиву» нужно настраиваться на матч с «Галатасараем» так же, как и на последние встречи в чемпионате, которые они выиграли, нужно продолжать в том же духе. Конечно, «Галатасарай» — более сложный соперник, но все равно есть хорошие шансы набрать очки в этом матче. «Локомотиву» следует сыграть умно и спокойно, потому что «Галатасарай» играет дома, уже выиграл [у «Локомотива»] в прошлом матче. «Железнодорожникам» не стоит гореть желанием забить в первые минуты, нужно терпеть, дождаться своего момента и использовать его.

«Локомотиву» нужно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. «Галатасарай» — хорошая команда, но нужно настраиваться на то, что и у нее тоже бывают периоды, когда играет хорошо, а когда — с перепадами. Когда «Локомотив» будет тянуть время и ждать своего момента, то у «Галатасарая» появятся ошибки. Я играл в Турции, знаю, как они играют, когда у них не получается, они начинают нервничать, это бьет по психологии, чем нужно пользоваться.

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Дюрица Ян
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:24
Очень трудно будет на выезде. Удачи Локо!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:31
Интересно,а они так умеют играть
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:42
Пролетим и Галатасараю..
jjw4rcmp79sv
jjw4rcmp79sv
вчера в 17:17
Это сложная задача
drug01
drug01
вчера в 17:02
Зенит уже сыграл..
beefs
beefs
вчера в 16:43
шансы заработать очки всегда есть перед матче, только после игры что то в последнее время одна ж...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:43
Только Победа ✌!!! Удачи Локо !!!
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