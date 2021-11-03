Дюрица: «„Локо“ следует сыграть умно и спокойно с „Галатасараем“»

Бывший футболист «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» против «Галатасарая» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Локомотиву» нужно настраиваться на матч с «Галатасараем» так же, как и на последние встречи в чемпионате, которые они выиграли, нужно продолжать в том же духе. Конечно, «Галатасарай» — более сложный соперник, но все равно есть хорошие шансы набрать очки в этом матче. «Локомотиву» следует сыграть умно и спокойно, потому что «Галатасарай» играет дома, уже выиграл [у «Локомотива»] в прошлом матче. «Железнодорожникам» не стоит гореть желанием забить в первые минуты, нужно терпеть, дождаться своего момента и использовать его.

«Локомотиву» нужно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. «Галатасарай» — хорошая команда, но нужно настраиваться на то, что и у нее тоже бывают периоды, когда играет хорошо, а когда — с перепадами. Когда «Локомотив» будет тянуть время и ждать своего момента, то у «Галатасарая» появятся ошибки. Я играл в Турции, знаю, как они играют, когда у них не получается, они начинают нервничать, это бьет по психологии, чем нужно пользоваться.