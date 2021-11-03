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Радченко: «„Юве“ был очень хорош. Предъявлять претензии „Зениту“ не стоит»

вчера, 15:16
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о поражении петербургской команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Ювентус» в этом матче был очень хорош. Предъявлять претензии игрокам «Зенита» по самоотдаче не следует. «Зенит» не привык играть в столь высоком темпе, предложенном итальянцами. Мне показалось, что во втором тайме ребята подсели. После пропущенного пенальти было видно, что «Зенит» вряд ли сможет отыграться. Как физическое, так и психологическое состояние «Ювентуса» было лучше.

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Все комментарии
comebacktostay
comebacktostay
вчера в 18:58
В команду надо вкладывать деньги, а гос корпорация не хочет. Так продайте не профильный актив.
Хобот
Хобот
вчера в 17:08
Там один Кьеза стОит почти как весь "Зенит", чему удивляться то разнице в классе?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:39
Да норм сыграли,мне за них не стыдно. Ни кто из наших и одного гола не забили бы и пропустили в разы больше,да тот же Спартак я уверен,пропустил бы с десяток!
kust07
kust07
вчера в 16:21, ред.
Читаешь комментарий Радченко и слов нет,одни маты. А что мешало Зениту играть в таком темпе? Каждый раз эксперты ищут оправдания . Овно оно и в Африке овно
ДСА
ДСА
вчера в 16:12
Удел Зенита - Лига Европы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:11
Понять.Простить.Посочувствовать.Выдать премию за мужество с выходом на поле.
Mi6
Mi6
вчера в 15:56
Радченко: «„Юве“ был очень хорош. Предъявлять претензии „Зениту“ не стоит, зарплаты урезать только»
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:40
Черданцев на трансляции Лиги Чемпионов:
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:33
Конечно,какие претензии?Просто в очередной раз достойно проиграли...))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:30
Итальянцы объективно выше классом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:25
Какие еще претензии? Ведь забили второй гол "ТАКОМУ" ювентусу, вот теперь НОРМАЛЬНО, теперь ДОСТОЙНО!!! Чердак там чуть не кончил))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:19
Ювентус был просто на голову выше
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