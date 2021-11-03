Радченко: «„Юве“ был очень хорош. Предъявлять претензии „Зениту“ не стоит»

Бывший футболист «Зенита» поделился мыслями о поражении петербургской команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Ювентус» в этом матче был очень хорош. Предъявлять претензии игрокам «Зенита» по самоотдаче не следует. «Зенит» не привык играть в столь высоком темпе, предложенном итальянцами. Мне показалось, что во втором тайме ребята подсели. После пропущенного пенальти было видно, что «Зенит» вряд ли сможет отыграться. Как физическое, так и психологическое состояние «Ювентуса» было лучше.