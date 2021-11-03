Колосков: «Клаудиньо, Малком и Вендел в РПЛ — короли, а в Европе они никто»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, что нужно поменять «Зениту» после поражения от «Ювентуса» со счетом 2:4 в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Надо думать о тактике. Одно дело играть против «Мальме» с такой схемой, другое — с «Ювентусом». У каждой команды свои сильные стороны футболистов. У «Зенита» были попытки активно сыграть в атаке, обороне, но они ничем не заканчивались.