Колосков: «Клаудиньо, Малком и Вендел в РПЛ — короли, а в Европе они никто»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, что нужно поменять «Зениту» после поражения от «Ювентуса» со счетом 2:4 в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Надо думать о тактике. Одно дело играть против «Мальме» с такой схемой, другое — с «Ювентусом». У каждой команды свои сильные стороны футболистов. У «Зенита» были попытки активно сыграть в атаке, обороне, но они ничем не заканчивались.
Бразильцы Клаудиньо, Малком, Вендел в РПЛ чувствуют себя королями, а в Европе они никто. В нашем чемпионате эти ребята могут на публику сыграть, покрасоваться, а в Лиге чемпионов не получается. Для «Зенита» это подходящий турнир, но уровень мастерства футболистов не соответствует, чтобы выступать хорошо. В Лиге Европы они добьются значительных успехов.