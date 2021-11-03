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Колосков: «Клаудиньо, Малком и Вендел в РПЛ — короли, а в Европе они никто»

вчера, 16:33
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, что нужно поменять «Зениту» после поражения от «Ювентуса» со счетом 2:4 в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Надо думать о тактике. Одно дело играть против «Мальме» с такой схемой, другое — с «Ювентусом». У каждой команды свои сильные стороны футболистов. У «Зенита» были попытки активно сыграть в атаке, обороне, но они ничем не заканчивались.

Бразильцы Клаудиньо, Малком, Вендел в РПЛ чувствуют себя королями, а в Европе они никто. В нашем чемпионате эти ребята могут на публику сыграть, покрасоваться, а в Лиге чемпионов не получается. Для «Зенита» это подходящий турнир, но уровень мастерства футболистов не соответствует, чтобы выступать хорошо. В Лиге Европы они добьются значительных успехов.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:32
Как старого понять? Игроки в Европе никто, но в ЛЕ Зенит ждёт успех. Да, старость не радость - маразм не оргазм.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 21:45
Колосков,как и Генаха-два флюгера..._))_)
112910415
112910415
вчера в 21:09
прозрел великий слепой, ура
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:18
Вчерашний матч подтверждает слова Колоскова
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:01
Всегда поражался выбору в принципе неплохих футболистов типа Малкома и Вендела и того же Клаудиньо. Перейти в РПЛ и в "Зенит" - это по сути отказаться от большого футбола ради больших денег. Все остальные выводы по ним можно делать по этому их выбору. А по поводу безоговорочного успеха "Зенита" в Лиге Европы - очень сомневаюсь. Если бы "Зенит" попал в группу "Спартака" или "Локомотива" (которые по сути не намного слабее группы Лиги Чемпионов, в которой играет "Зенит"), я бы нисколько не удивился третьему месту "Зенита", а возможно и даже четвертому. Максимум РПЛ на данном этапе - наверное четвертьфинал Лиги Конференций, и то это можно считать грандиозным успехом.
Сп62
Сп62
вчера в 19:58
Может хоть в ЛЕ очки в копилку подбросят. Дай бог.
kust07
kust07
вчера в 19:12
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:19
    Подходящий турнир,недоступный из-за недостатка мастерства? Это что за зверь,царедворец? В ЛЕ им тоже ничего не светит,ибо в первом же раунде плей-офф наконец попадут на столь же серьёзную команду,как в этом году в ЛЧ.
    YVG
    YVG
    вчера в 17:56
    Колосков такой же демагог, как и Ловчев, до матча говорит одно, после противоположное.
    протон
    протон
    вчера в 17:43
    Пожалуй соглашусь, так и есть.
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 17:43
    Так зачем иностранцев приглашать?Своих же полно,пускай тупые ,зато сваи!!!
    За адекватность
    За адекватность ответ particular (раскрыть)
    вчера в 17:40
    И имя им-легион...
    particular
    particular ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 17:32
    Гибкий, беспринципный и со сменной обувью - потому, до сих пор в почёте 😂️ 🤣️
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 17:26
    В.И. Колосков вчера до матча: "Мы обязаны ожидать победу в Турине. «Зенит» сегодня на подъеме, у клуба прекрасно выстроена игра, чего не скажешь о «Ювентусе». Команда играет плохо, не забивает и много пропускает..."
    В.И.Колосков сегодня после матча: У «Зенита» были попытки активно сыграть в атаке, обороне, но они ничем не заканчивались. Бразильцы Клаудиньо, Малком, Вендел в РПЛ чувствуют себя королями, а в Европе они никто..."
    Вчера были по пять, ну очень большие, а сегодня по три, но маленькие.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:26
    Короли в газпроме...эти свита и шуты...
    muusbc73ywrk
    muusbc73ywrk
    вчера в 17:19
    Так оно и есть
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 17:16
    В ЛЕ тоже есть гранды даже посильнее Ювентуса.
    Зенит мог бы хорошо проявить себя в Лиге СНГ,даже в африканской лиге провалился бы.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:15
    Это в Европе они короли с их зарплатой, а играя в футбол за Зенит превращаются в никто.
    youtomee
    youtomee
    вчера в 17:10
    В Лигу Европы еще попасть надо. И против кого они там добьются значительных успехов? Против Спартака? так он не выйдет из группы. Там много команд, от которых Зенит может сразу же вылететь
    particular
    particular
    вчера в 17:04, ред.
    Колосков из одного ведра полил помоями всех - уровень тактической грамотности Семака, командную неспособность играть против серьёзных соперников, да и бразильским персоналиям досталось... Одно хорошо, что есть ещё такие стратеги как Колосков, которые не забывают тыкать в тактику носом...
    Cat01
    Cat01
    вчера в 17:03
    Результат на лицо!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 17:01
    Так еще про " королишку " местного колхозного значения дзюбишку забыл Колосков
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 16:50, ред.
    Интересно выходит что все остальные в РПЛ никто, а тогда они в Европе кто?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 16:48
    Здесь тоже не очень блещут.
    League1
    League1
    вчера в 16:43, ред.
    Он просто коррупционер. В футобле шарит меньше, чем мескаюлбы. А меськалюбы в футболе не понимают вообще ничего абсолютно.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:42
    Платили бы ещё больше вообще бы играть перестали.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:38
    Да уж, это говорит бывший хозяин всего футбольного хозяйства.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 16:37
    Они и у нас не короли
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