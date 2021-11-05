Гисдоль рассказал о травме Анджорина

Главный тренер «Локомотива» рассказал о травме полузащитника .

На тренировке Тино получил перелом плюсневой кости. Могу сказать, скорее всего, Анджорин выбыл до конца года и вскоре отправится расположение «Челси». Это нормальная ситуация, потому что игрок у нас в аренде. Ничего такого нет в том, что команда, которая отдала нам его в аренду, будет стараться эффективно вести его дальше и принимать правильное решение: понадобится ему операция или нет. Это — нормальная практика.