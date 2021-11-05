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Гисдоль рассказал о травме Анджорина

вчера, 09:28

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о травме полузащитника Фаустино Анджорина.

На тренировке Тино получил перелом плюсневой кости. Могу сказать, скорее всего, Анджорин выбыл до конца года и вскоре отправится расположение «Челси». Это нормальная ситуация, потому что игрок у нас в аренде. Ничего такого нет в том, что команда, которая отдала нам его в аренду, будет стараться эффективно вести его дальше и принимать правильное решение: понадобится ему операция или нет. Это — нормальная практика.

В нынешнем сезоне Анджорин провёл 9 матчей за «Локомотив», записав на свой счёт 1 гол.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:53
Здоровья парню.
112910415
112910415
вчера в 13:38
вот невезение-то ...
m5gdgxs66c4g
m5gdgxs66c4g
вчера в 09:50
Без операции должно обойтись
beefs
beefs
вчера в 09:48
в Англии его вылечат...
ОПС
ОПС
вчера в 09:47
Перелом , это плохо. Здоровья.
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