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Полузащитник «Локомотива» Анджорин выбыл до конца года из-за травмы

вчера, 21:50

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин не поможет «железнодорожникам» из-за травмы до конца года. Об этом во время матча Лиги Европы против «Галатасарая» сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.

Анджорин получил повреждение голеностопа на тренировке. Он выбыл до конца года. Похоже, что только в зимней паузе он сможет более-менее восстановиться. Если не пропустит сборы или хотя бы какую-то их часть, будет очень хорошо.

В нынешнем сезоне Анджорин провёл 9 матчей за «Локомотив», записав на свой счёт 1 гол.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:33
Большая потеря
makkie
makkie
вчера в 22:25
Не стоит он 20 млн, которые за него просит Челси.
Если Локо будет его выкупать, то могут потратить деньги в никуда, не усилив другие позиции.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:20
Бывает. Здоровья.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:09
Аккуратнее тренироваться надо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:03
Вот тебе и тренировка
протон
протон
вчера в 21:51
Печально, ждём скорейшего восстановления.
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