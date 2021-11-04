Полузащитник «Локомотива» Анджорин выбыл до конца года из-за травмы

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вчера, 21:50

Полузащитник «Локомотива» не поможет «железнодорожникам» из-за травмы до конца года. Об этом во время матча Лиги Европы против «Галатасарая» сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.

Анджорин получил повреждение голеностопа на тренировке. Он выбыл до конца года. Похоже, что только в зимней паузе он сможет более-менее восстановиться. Если не пропустит сборы или хотя бы какую-то их часть, будет очень хорошо.

В нынешнем сезоне Анджорин провёл 9 матчей за «Локомотив», записав на свой счёт 1 гол.