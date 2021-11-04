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Захарян выбыл на неопределённый срок

вчера, 14:14

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подтвердил, что полузащитник команды Арсен Захарян пропускает тренировки команды из-за травмы.

У Захаряна действительно была мышечная травма. Сейчас он не принимает участия в тренировках с командой. Пока точные сроки восстановления мы назвать не можем.

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Все комментарии
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:01
Ну а мой первый, который я уже сам помню и смотрел по телеку его матчи, был мексиканский 70 года, мне 8 лет было..

Ну ладно, пойду в койку, все отбарабанили сегодня..)

Спасибо, удачи)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:52
А я потом уже собирал приложение к Сов. Спорту Футбол. Выходило раз в неделю в понедельник. Приходили в ларек газетный и караулили. У меня были все годовые. Там было все и статьи , и статистика и фото. ТВ в 1958 году было, но внутрироссийское, а из за рубежа помню с ЧМ-66 из Англии, а до этого вроде не было.
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Да это я знаю всё, у меня отец скрупулёзно собирал газетные вырезки с материалами мундиалей как раз начиная с 58 года, так что я это всё до дыр зачитал ещё в детстве)

upd

Меня отец даже песенке бразильской научил, она популярна была тогда, вот эта

Vavà, Didì, Pelè,
tre brasiliani neri neri
come tre chicchi di caffè,
sono Vavà, (Vavà),
Didì, (Didì) Pelè.

)))

на ЮТ она есть..)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:47
Этот ЧМ-58 в Швеции уже помню хорошо, слушали по радио. Никакого ТВ не было. Но тогдашняя закрытость СССР не давала нам возможность знать, что там говорят про нас в Европе, или в Америке. Но учитывая, что в 1960 г (через 2 года) СССР выиграл ЧЕ, вполне возможно, что таким и было соотношение сил. А в ЧМ058 Бразилия с Гарнчей, Диди, Вава, Пеле, Загало, Н. Сантосом и несравненным вратарем Жильмаром была на голову всех сильнее. Мы проиграли шведам в плей офф, а Бразилия их разнесла в одну калитку. Тогда мы все, пацаны во дворах играли в Пеле, Диди, Вава, но никто не хотел быть Гарринчей, т.к. у него одна нога была короче другой и все об этом знали и писали. Но его финт и скорость стартовая были потрясающими. Столько лет прошло , а не забывается. Это все потом много раз в кинохронике показывали. Наяву это в СССР мало кто видел.
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:29
Не знаю уж, правда ли- я тогда ещё не родился- но многие в мемуарах утверждают, что учитывая одного только Стрельцова, в Европе и ЮАмерике весной 58 года был консенсус насчёт того, что сб.СССР- главный претендент на победу на шведском мундиале наряду с бразами..

Стрельцов по известным причинам в Швецию не поехал, а ведь если бы не это- мировая футбольная история могла и по-иному сложиться)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:00
Было время СССР в топ-3 входила команда
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:24
Это да, у России же нет Украины, Грузии, Армении и других, разница объективная.

В футбольном смысле от распада СССР проиграли абсолютно все..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:15
Тогда ведь была сборная СССР, не чета сб.России.
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:11
Так ведь тогда в сборную не пробиться было, это сейчас её хотят спасать любыми способами, хватаются за любую соломинку, в том числе и за Захаряна.

Оно и в самом деле, такой слабой сборной, как сейчас, вспомнить трудно..
протон
протон
вчера в 18:36
Фигня! Мышечную залечат запросто.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:35
Про Андрея соглашусь, с одним "но". Он ведь не стал игроком сборной в 18 лет. Да?
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:45
Паша, ты только сообщи мне пожалуйста, когда у тебя приёмные часы, ну, чтобы мне в очереди не стоять. А то, что ты не можешь или не хочешь ответить мне о поражениях команды, так это нормально, для тебя, ведь, когда нечем крыть- лучше всего просто ничего не отвечать..... Будь здоров!
Capral
Capral
вчера в 17:42
У Лобановского в приотритете, тоже, всегда была физика, Но, Лобан, лично разрабатывал физику, прессинг и тд. Его консультировали лучшие киевские врачи. Но, даже Лобан, переодически отказывался от прессинга, используя его, только при необходимости, давая команде передохнуть. И это при том, что у киевлян, тогда, состав был европейского уровня. Здесь же, в случае с московским Динамо, ситуация очевидна, тренер- ничего не знает, не умеет, и начинает свою игру исключительно с разрушения игры соперника, но точно не с созидания собственной игры.....
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:39, ред.
С этим не поспоришь, стопроцентно точно определить пригодную персональную нагрузку не так-то просто в отношении вообще любого игрока, а в таком его возрасте тем более.

К вашему списку могу навскидку добавить Кобелева, дебютировавшего за основу Динамо в 16 лет и через пару лет уже регулярно игравшего в ней, насколько я помню.
В Динамо есть и другие примеры, копать надо..
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:35
Ну, я так и думал, что ты в очередной раз скатишься в демагогию.

Матчи, которые ты тут упомянул, так же как и другие, надо было обсуждать в соответствующих топиках, а теперь возвращаться к ним и пересматривать их у меня ни времени нет, ни желания.

Не все матчи удаётся выигрывать, в том числе и такие, в которых ждалась победа. Команда только развивается и нестабильность неизбежна.
Это всё.

Давай с тобой договоримся- ты больше не цепляешь свою демагогию к моим сообщениям, ок?

Когда (и если) я сочту Шварца упёршимся с Динамо в потолок и больше не способным принести клубу и команде пользу- я тебе отдельно персонально сообщу об этом, а вот переливать из пустого в порожнее мне реально надоело.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:33
Возраст 18 лет очень сложный . На моей долгой памяти в таком возрасте стабильно и уверенно заиграли за сборную только Эдик Стрельцов и Игорь Акинфеев. А в других случаях были варианты.
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:28
Так я и согласен, о чём неоднократно тут писал, что в главной сборной ему играть рано и лучше совершенствоваться в молодёжке.
Но перетрудиться в основной сборной он точно не мог, а что касается психологического давления, то с этим у него всё в порядке, там и семья очень поддерживает, отец весьма адекватный мужик и если что было бы не так, то там сразу откорректируют всё что нужно.

Кстати- может и откорректировали, на самом-то деле, с этой, типа, мышечной травмой..)
Против быков ему в любом случае не выходить из-за перебора карточек, от сборной откосил, и у него теперь есть время на перевести дух, если это ему нужно..
Capral
Capral ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:27
Как видно, Паша, ответить тебе нечего. Ты даже не можешь ответить на вопросы о поражениях, которые я тебе представил. Понимаю, это- точно не в твоей компетенции. Ладно, подождем до весны. И в заключении, могу тебя успокоить, Павел, у быков- Шварц выиграет. То, что я увидел в игре Краснодар-Кр.Советов, повергло меня в ужас и унынье.... Вот, такой соперник, как раз по зубам лучшему тренеру Сентября и Октября!
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:21
Я не врач команды, и на требуемые твои запросы, естественно не отвечу, при всём желании. Однако, есть вещи, которые видны любому болельщику, если конечно, он беспристрастный....
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:20
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:18
    Ну то есть ответа насчёт неких мифических "непосильных нагрузок" у Шварца ты не знаешь, и поэтому расплываешься и уходишь в сторону, используя свой любимый, по-видимому, демагогический приём- приписать оппоненту нечто, что он никогда не говорил..

    Вынужден в который уже раз тебе напомнить, что никакой "слепой верой" в Шварца я не страдаю и никогда не утверждал ничего подобного.
    Я считаю Шварца лишь молодым развивающимся тренером, который сможет ли вырасти в большую тренерскую фигуру или нет- покажет только будущее.

    На данном же этапе Шварц меня, как болельщика, вполне устраивает.
    У него хватает ошибок, но это не значит, что у него есть только они.
    Игра команды мне в целом импонирует, пусть она и несовершенна пока что, чему есть и причины, кстати, независящие от Шварца.
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    вчера в 17:12
    По поводу травм у Спартака, Зенита и Рубина. В Спартаке- тренера нет, одно название. В Зените- тренер тоже, исключительно для внутреннего пользования. А в Рубине- тренер незаурядный, но ему, надо срочно обратиться к врачу, иначе, он погубит и себя, и команду.... И не надо, Паша, кивать на других- типа не только у нас с травмами беда. Не надо, это- несолидно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
    вчера в 17:11
    Кроме игр есть еще и тренировочный процесс, да и психологические нагрузки никто не отменял. Вряд ли он был спокоен и хорошо спал, после вызовов в сборную. Так что я думаю это немаловажно. Он конечно и физически и психологически еще не готов в полном объеме быть игроком сборной. Парня беречь надо.
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    вчера в 17:07
    Зенит, которого откровенно унижают в Европе, показал всё, на что способен Шварц....
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    вчера в 17:05
    Паша, твоя слепая вера в этого человека не дает тебе в полной мере оценить степень его некомпетентности. Этот человек, в течении полугода, дважды, без шансов проиграл Осинькину!!! Однозначно- проиграл в Грозном и дома Новгороду!!! То-есть, командам, точно уступающим Динамо по составу и классу. Где, ты, Павел, видишь прогресс в игре Динамо? Я не вижу. Пытаюсь, но не вижу. Я уже, даже очки другие купил, и всё-равно не вижу. Нет в игре команды, ни системности, ни организации. Беспорядочный, хаотичный футбол, беготня всей командой за одним соперником по всему полю. Так в чём, я неправ? Или победы над мёртвыми Рубином и Уралом вскружили голову болельщикам Динамо???
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:54
    Впервые слышу о таких проблемах у Захаряна, ни у кого не встречал ничего подобного..
    Тебе вот это откуда известно, конкретно? Ты внутри команды что ли?
    Нет ведь, разве не так, ну и тогда зачем делать подобные утверждения, за которыми ничего не стоИт, кроме твоих предположений.

    Насчёт неких "непосильных" нагрузок Шварца тоже никто, кроме тебя не говорит. Травм в команде не больше чем у других.

    В частности, у Зенита против нас не были заявлены из-за травм Малком, Кузяев, Оздоев, Сантос;
    у Спартака- Мелкадзе, Понсе, Умяров, Промес, Маслов;
    у Рубина Зотов, Зуев, Шатов
    и т.д.

    Витя, я не против обсуждать твои мысли, но именно как мысли, а не как агрессивный хейтинг в адрес Шварца, ибо это неконструктивно, да и неприятно
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    вчера в 16:45
    Разве можно было, после энергозатратной игры в Оренбурге, через два дня, снова, в игре с Зенитом заставить весь 1й тайм команду прессинговать не используя ротацию? Какой организм, это выдержит??? Конечно, если у тренера нет идеи, если кроме прессинга он ничего не знает, то безусловно начнутся неприятности в виде травм и тп.
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    вчера в 16:40
    Всё очень просто. У молодого пацана начались проблемы со здоровьем типичные для непосильных нагрузок. А надо ли говорить, какие нагрузки даёт Шварц. Молодой организм не всегда справляется с подобныи отягощениями. Тюкавин- здоровее, ему проще и легче переносить, а Заха- слебее, он страдает больше. Нельзя давать такие нагрузки неокрепшему молодому организму. Атлетизм- надо умеючи, осторожно вводить в тренировочный процесс. Я понимаю, Паша, что ты, всячески будешь защищать Шварца, но, я уверен, ты, уже и сам видишь, что он не тренер.....
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:32
    Ничего не понял, в чём ты был прав и на какие вопросы я ответил?

    Захарян вполне готов играть в основе клуба и он там играет.
    Он здоровый парень, физически вполне подготовлен, ему при его таланте необходимо набирать максимум опыта и это делается.

    Так кто и как его заездил?
    Либо выражайся яснее, Витя, либо избавь меня, плз. от таких перлов
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    вчера в 16:11
    Паша, несмотря на все наши разногласия, но вот, сейчас, ты сам ответил на все вопросы. Если в сборной его не загрузили, значит- только в клубе. Так в чём же, я был неправ, Паша? Ты можешь считать меня- лжепатриотом, врагом народа, я это переживу. Но, ты, Павел, не можешь не видеть моей правоты....
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