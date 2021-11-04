Захарян выбыл на неопределённый срок

Главный тренер «Динамо» подтвердил, что полузащитник команды пропускает тренировки команды из-за травмы.

У Захаряна действительно была мышечная травма. Сейчас он не принимает участия в тренировках с командой. Пока точные сроки восстановления мы назвать не можем.