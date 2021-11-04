Захарян выбыл на неопределённый срок

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подтвердил, что полузащитник команды Арсен Захарян пропускает тренировки команды из-за травмы.
У Захаряна действительно была мышечная травма. Сейчас он не принимает участия в тренировках с командой. Пока точные сроки восстановления мы назвать не можем.
К молодёжке его давно не привлекают (а зря, кмк, именно там ему пока и место), за основную сборную в сентябре-октябре он провёл в 5 матчах 175 минут- в среднем по 35 минут за матч.
При этом:
Ни одного из них он не провёл на поле полностью;
максимум времени (70 минут) играл против Хорватии два месяца назад;
с Кипром не играл;
с Мальтой и Словакией был в старте и оба раза заменён в перерыве;
со Словенией заменил Смолова на 78 минуте.
Это вот это что ли называется "заездили"? Бедный парень..))
К молодёжке его давно не привлекают (а зря, кмк, именно там ему пока и место), за основную сборную в сентябре-октябре он провёл в 5 матчах 175 минут- в среднем по 35 минут за матч.
При этом:
Ни одного из них он не провёл на поле полностью;
максимум времени (70 минут) играл против Хорватии два месяца назад;
с Кипром не играл;
с Мальтой и Словакией был в старте и оба раза заменён в перерыве;
со Словенией заменил Смолова на 78 минуте.
Это вот это что ли называется "заездили"? Бедный парень..))