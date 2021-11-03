Рассказов может пропустить матч с «Лестером»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил повреждение. Об этом рассказал глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
Рассказов начал тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решён в день игры.
|Лестер Сити-:-Спартак
|23:00 Не начался
Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил повреждение. Об этом рассказал глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
Рассказов начал тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решён в день игры.
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Что будет, если сам Рассказов пропустит матч?)
Что будет, если сам Рассказов пропустит матч?)