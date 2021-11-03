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Рассказов может пропустить матч с «Лестером»

вчера, 23:05
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23:00 Не начался

Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил повреждение. Об этом рассказал глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

Рассказов начал тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решён в день игры.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:39
Похоже не самая большая потеря.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:09
Шансы Спартака увеличились. А если без шуток - здоровья Николаю.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:18
Это даже хорошо для Спартака.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:01
Может оно и к лучшему!
4RT
4RT
сегодня в 01:21
У наших появился шанс
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:48
Здоровья рассказову но это может помочь команде.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 00:21, ред.
Теперь у Спартака появится шанс, это спартаковский Васин
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 00:13
Дака в печали нет Рассказова
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:03
Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил повреждение. Об этом рассказал глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
YVG
YVG
сегодня в 00:00
Есть еще Джикия, если что, он продолжит дело Рассказова.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:57
Похоже, просто кто-то с ним провел воспитательную беседу:
Cat01
Cat01
вчера в 23:46
Какой будет итог
протон
протон
вчера в 23:44
Штаб Лестера в тупике. Во всех их игровых планах Рассказов ключевая фигура.
Futurista
Futurista
вчера в 23:40
d1metras
d1metras
вчера в 23:37
хорошая новость))) на самом деле здоровья Николаю!
Artemon9
Artemon9 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
90% состава вообще непонятно кто и откуда. Сейчас вот появилась новость, что арабы хотят купить долю акций Спартака. И я считаю, что это единственный выход из ситуации для большинства клубов РПЛ.
Все идеи владельцев клубов РПЛ иссякли. Нужны новые решения
ABir
ABir
вчера в 23:24
С небольшим ушибом при грамотной терапии к завтра может и восстановится. Здоровья и терпения Николаю,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 23:23
А там выбор большой. Начиная с Максипенкина- СемьЛихова и кончая дельфином.
makkie
makkie
вчера в 23:17
С Рассказовым мы пропускаем.
Что будет, если сам Рассказов пропустит матч?)
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:16
А он бы и так пропускал.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 23:09
Хорошие новости для обороны Спартака
Artemon9
Artemon9
вчера в 23:09
Если опять проиграют, то найдут другого козла отпущения
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:08
Лестер может не отскочить в этот раз
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