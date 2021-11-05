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Червиченко: «О плей-офф Лиги Европы „Спартаку“ можно забыть»

вчера, 09:15
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

Все нападают на Виторию, а сегодня он выстроил команду с защитной моделью, поставил своеобразный автобус, который принес результат. Я доволен не самой игрой, а ее организацией. «Лестер» как ни пытался пробиться к воротам, получилось у них это только со стандарта. Кроме пенальти, у них было только два-три стопроцентных момента. В целом оборона сыграла неплохо — это говорит о том, что Руй Витория сделал какие-то выводы и выбрал пусть не «спартаковскую», но очень грамотную тактику. Она не очень красивая, но результативная.

Что касается отсутствия на поле Рассказова, то, как говорится, от матча к матчу приходится. На мой взгляд, Кофрие, который играл на его позиции, ничуть не хуже. И когда его в самом начале гробили, то я считал, что это неплохой игрок. И сегодня он сыграл достойно. Думаю, что с каждым матчем он будет прибавлять.

О плей-офф «Спартаку» можно забыть, а вот за Лигу конференций в последнем матче с «Легией» нужно будет побороться. Тут все будет зависеть от того, как «Легия» сыграет с «Лестером». Ведь «Лестер» тоже какой-то удивительный: он то показывает отличную игру, то среднюю и невзрачную. Я не думаю, что «Спартак» может зацепить ничью с «Наполи». Если «Легия» хотя бы вничью сыграет с «Лестером», то «красно-белым» надо обязательно побеждать в Варшаве. Игроки 9 декабря и перед отпуском будут биться? Очень сомнительно.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 15:13
А как по мне, то Червиченко надо забыть о бургерах...Это же ЖИРНАЯ пища.))))
mat73
mat73
вчера в 13:39
Заскриньте этот его коммент, потом посмотрим обговорим
МапС
МапС
вчера в 11:54
Жиробаса Спартак уже давно забыл.
112910415
112910415
вчера в 11:37
вероятно ... но посмотрим ещё
Makao
Makao ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:12
С одной стороны соглашусь, а с другой Литвинов помимо массы результативных действий, совершил вчера 4 грубейшие ошибки, которые могли привести к голу. На мой взгляд, парень талантливый, но в ЕК надо ему играть не целые матчи.
ДСА
ДСА
вчера в 10:40
Как-то мы особо и не надеялись.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:38
Мы рады что ты рад.Хотя и гад. А что не выйдет,то это предполагалось,но по ходу пьесы вдруг эти шансы появились.
санек002
санек002 ответ 5xd4gmbc5atj (раскрыть)
вчера в 10:12
я уж на этого членистоногого давно клал!у него кроме грязи ничего хорошего!он же из членистоногих
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:06
Будем надеяться что ещё пободаются
5xd4gmbc5atj
5xd4gmbc5atj
вчера в 09:58
Не твоё червячье дело
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:24
Кофрие был лучшим , а Литвинов вчера всем рты заткнул, колосальный объем работы по разрушению
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:21
Я знал что так и будет
beefs
beefs
вчера в 09:20
все правильно, посмотрим что будет дальше...
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