Червиченко: «О плей-офф Лиги Европы „Спартаку“ можно забыть»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

Все нападают на Виторию, а сегодня он выстроил команду с защитной моделью, поставил своеобразный автобус, который принес результат. Я доволен не самой игрой, а ее организацией. «Лестер» как ни пытался пробиться к воротам, получилось у них это только со стандарта. Кроме пенальти, у них было только два-три стопроцентных момента. В целом оборона сыграла неплохо — это говорит о том, что Руй Витория сделал какие-то выводы и выбрал пусть не «спартаковскую», но очень грамотную тактику. Она не очень красивая, но результативная.

Что касается отсутствия на поле Рассказова, то, как говорится, от матча к матчу приходится. На мой взгляд, Кофрие, который играл на его позиции, ничуть не хуже. И когда его в самом начале гробили, то я считал, что это неплохой игрок. И сегодня он сыграл достойно. Думаю, что с каждым матчем он будет прибавлять.

О плей-офф «Спартаку» можно забыть, а вот за Лигу конференций в последнем матче с «Легией» нужно будет побороться. Тут все будет зависеть от того, как «Легия» сыграет с «Лестером». Ведь «Лестер» тоже какой-то удивительный: он то показывает отличную игру, то среднюю и невзрачную. Я не думаю, что «Спартак» может зацепить ничью с «Наполи». Если «Легия» хотя бы вничью сыграет с «Лестером», то «красно-белым» надо обязательно побеждать в Варшаве. Игроки 9 декабря и перед отпуском будут биться? Очень сомнительно.