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Витория: «Ничья – намного лучше, чем пропущенные четыре мяча»

вчера, 08:23
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

Это была сложная игра с сильным соперником. Для нас было важно хорошо сыграть в защите, и с этой точки зрения мы показали себя как собранная команда, которая отрезала все пути к нашим воротам. У нас было не очень много моментов, но мы хорошо защищались и всё равно старались идти к воротам. Пропустив гол, мы всё равно не давали забегать нам за спину.

Мне больше понравился этот матч, чем домашний, потому что мы заработали очко. Для нас ничья – намного лучше, чем пропущенные четыре мяча. В том числе мы показали хорошую игру в защите и смогли забить.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:13
Переводчика конечно ему подсунули, не уверен, что тот знает португальский…
Kolenok
Kolenok
вчера в 12:10
Фанаты молодцы,добрались до Англии и в трансляции слышно было.А вот Чердака и даром не надо на наших матчах,пусть Зенит ублажает в эфире и в не его!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:05
Они нуждались в этом, после стольких поражений...Они молодцы!
112910415
112910415
вчера в 10:58
порадовали, в защите цепко отработали !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 10:52
Витория: «Ничья – намного лучше, чем пропущенные четыре мяча». С этим конечно не поспоришь. Ничья лучше поражения))
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:38
.
Gahi
Gahi
вчера в 09:33
Для Руя Витория и команды "Спартак" сейчас каждая игра это экзамен, нужно доказывать что от плохой игры перед этим матчем были сделаны правильные выводы, относительно ошибок каждого игрока команды. А ведь перед этим матчем тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс как бы предчувствовал когда давал интервью до матча, что со "Спартаком" игра будет не простой раз они забили три мяча в наши ворота и тем более выиграли в гостях у "Наполи". Но мы сделали выводы и постараемся не допустить ошибок особенно в защите и обязательно должны победить их у себя на поле. Самое интересное что "Спартак" вновь удивил своих поклонников ничейным результатом в гостях, возможно благодаря тем фанатом которые смогли попасть на этот матч и вывесить свой баннер "WIN OR DIE" (победить или умереть) тоже в какой-то степени помогли команде бороться до конца матча за положительный результат. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:29, ред.
А может стоило еще в Москве попытаться сыграть без Рассказова и Максименко?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:05
После ничьи, почти как герои,дожились
YVG
YVG
вчера в 08:56
Да что там, семь еще лучше.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:46
Для Спартака сейчас ничья с Лестером сродни победы.
ДСА
ДСА
вчера в 08:45
Хоть какой-то позитив.
ОПС
ОПС
вчера в 08:42
С этим трудно поспорить.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 08:28
Я грешным делом, прочитав заголовок, подумал, что Руй в сторону Зенита кинул булыжничек, да запамятовал, что Спартак дома влетел на 3:4.) Ну а в общем он прав. Ничья лучше.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:26
Нормальна сыгранули. Даж поехиднячать не хочется
beefs
beefs
вчера в 08:26
без прикола нельзя, молодца...
shlomo
shlomo
вчера в 08:25
Результат хороший и это уже радует...молодцы
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