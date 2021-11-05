Витория: «Ничья – намного лучше, чем пропущенные четыре мяча»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

Это была сложная игра с сильным соперником. Для нас было важно хорошо сыграть в защите, и с этой точки зрения мы показали себя как собранная команда, которая отрезала все пути к нашим воротам. У нас было не очень много моментов, но мы хорошо защищались и всё равно старались идти к воротам. Пропустив гол, мы всё равно не давали забегать нам за спину.

Мне больше понравился этот матч, чем домашний, потому что мы заработали очко. Для нас ничья – намного лучше, чем пропущенные четыре мяча. В том числе мы показали хорошую игру в защите и смогли забить.