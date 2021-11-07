В «Рубине» рассказали о травме Самошникова перед играми сборной России

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вчера, 18:15

В пресс-службе «Рубина» сообщили, что травма голеностопа защитника казанской команды оказалась серьезнее, чем предполагалось. Самошников не поехал с командой на гостевой матч против «Ростова» в рамках 14-го тура РПЛ .

Травма голеностопа, полученная в прошлом туре, оказалась серьезнее, чем предполагалось. В Ростов-на-Дону он не полетел.

Самошников значится в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ -2022 против команд Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

В пресс-службе национальной команды не стали уточнять, приедет ли игрок в расположение сборной.