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В «Рубине» рассказали о травме Самошникова перед играми сборной России

вчера, 18:15

В пресс-службе «Рубина» сообщили, что травма голеностопа защитника казанской команды Ильи Самошникова оказалась серьезнее, чем предполагалось. Самошников не поехал с командой на гостевой матч против «Ростова» в рамках 14-го тура РПЛ.

Травма голеностопа, полученная в прошлом туре, оказалась серьезнее, чем предполагалось. В Ростов-на-Дону он не полетел.

Самошников значится в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против команд Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

В пресс-службе национальной команды не стали уточнять, приедет ли игрок в расположение сборной.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 21:02
Стоит пожелать ему здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:18
Сейчас каждый на счету
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:52
А кому то он нужен ?Обычный лимитер !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:38
Самошникова конечно не хватает. Здоровья!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:37
Его ауты на половине соперника, как розыгрыш стандарта с правом на офсайд.
Сп62
Сп62
вчера в 18:34
А кто же ауты выбрасывать будет? Быстрей поправляйся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:27
Не хотелось бы травм перед важнейшими матчами...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:18
Это не хорошо, скорость хороша во всем
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:18
Скорейшего выздоровления.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:17
Да на... он нужен этот хрусталь. Как матчи сборных так у него травма.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:16
Для сборной всегда сгущают краски.
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